Transmit Security si espande in Europa

Transmit Security BindID. Truly Secure. Truly Passwordless.

Transmit Security BindID. Truly Secure. Truly Passwordless.

TEL AVIV, Israele, e BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Transmit Security, fornitore leader di soluzioni SaaS per la gestione dell'identità e dell'accesso dei clienti (CIAM, Customer Identity and Access Management), oggi ha annunciato una significativa espansione e crescita in Europa per rispondere alla domanda in rapida crescita di autenticazione senza password dei clienti e di altre soluzioni.

Nel mese di gennaio la società ha scelto il Dr. Thore Rabe come nuovo presidente e direttore generale per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (EMEA), con responsabilità per tutti gli aspetti delle attività di Transmit Security nell'area EMEA. Thore Rabe, ha conseguito un dottorato in Scienze dell'Economia, vanta un'esperienza più che ventennale come dirigente delle importanti divisioni europee di Qumulo, Dell EMC, NetApp, Fujitsu Siemens e Computer Associates.

" La nostra espansione avviene in un momento cruciale non solo per noi, ma anche per il mercato qui in Europa. Con l'aumento delle frodi legate agli account takeover assistiamo a una forte domanda di autenticazione dei clienti senza password, ma che non necessiti di token o app speciali", ha commentato Rabe. " L'aumento dell'utilizzo delle app mobili determinato dalla pandemia e il ritorno dei consumatori ai punti vendita fisici comportano la necessità di un'autenticazione più solida e facile da usare in tutti i canali delle imprese. I nostri clienti sanno di dover essere al servizio dei consumatori in modalità digitale, indipendentemente dal luogo e dai dispositivi utilizzati".

I consumatori di tutto il mondo dichiarano di desiderare una maggior sicurezza e un'esperienza cliente più fluida e le imprese rispondono rivolgendosi sempre più all'autenticazione senza password. Con la crescita della domanda in Europa, Transmit Security ha investito massicciamente nella regione e più che raddoppiato le risorse umane in Europa. In tutta l'area EMEA, inclusa la sede di Tel Aviv, l'azienda è cresciuta del 255%.

I clienti EMEA di Transmit Security includono HSBC, UBS, Telepass S.p.A., Santander, MetroBank e NN Insurance, con decine di altre aziende globali e regionali. Transmit Security aiuta i clienti della regione ad affrontare molte delle sfide legate all'identità degli utenti, tra cui il miglioramento dell'esperienza cliente in tutti i canali digitali, al contempo rafforzando l'autenticazione contro il phishing e altre minacce. Complessivamente, i clienti dell'azienda nell'area EMEA generano un fatturato annuo di oltre 330 miliardi di euro.

Transmit Security è Platinum Sponsor del Gartner Identity & Access Management Summit organizzato a Londra il 12-13 maggio (stand 202). L'azienda presenterà l'intervento " Fortify Security and Remove Customer Barriers with Passwordless" (Senza password, più sicurezza e meno barriere per i clienti) alle ore 14:45 di venerdì.

Informazioni su Transmit Security

La missione di Transmit Security è rivoluzionare l'identità dei consumatori e la gestione degli accessi riprogettando l'esperienza cliente (CX) ed eliminando le frodi di account takeover e rischi di natura simile. Le aziende incentrate sulla CX e attente alla cybersicurezza si affidano a Transmit Security per offrire innovativi percorsi di identità digitale senza password a propri consumatori, per ogni canale e dispositivo. I clienti di Transmit Security generano scambi commerciali che superano quota 1,3 trilioni di dollari USA e includono molti dei principali distributori, banche e assicurazioni, assieme a molti altri brand leader.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.transmitsecurity.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.