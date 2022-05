GROUPE SEB INVESTIT DANS BLISCE, LE PREMIER FONDS VC TRANSATLANTIQUE CERTIFIÉ B CORP

ECULLY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le Groupe SEB (Paris:SK), au travers de sa société d’investissement SEB Alliance, annonce un investissement dans le fonds Blisce, porté par Alexandre Mars, serial entrepreneur français. Alors que SEB Alliance a fêté ses 10 ans en 2021, ce nouvel investissement permet de poursuivre son développement avec un positionnement complémentaire à sa stratégie d’investissements indirects.

SEB Alliance n’en finit pas de grandir durablement en orientant son nouvel investissement vers le fonds Blisce, premier fonds VC transatlantique certifié B Corp. Le Groupe SEB a notamment été convaincu par les investissements du fonds dans des entreprises à impact positif, en lien avec ses grands axes de développement : le digital, le bien-être/bien-vivre et les transitions sociétales et environnementales.

Avec cet investissement dans le fonds Blisce, complémentaire en termes de positionnement avec les fonds partenaires actuels de SEB Alliance, le Groupe SEB s’ouvre davantage aux start-up présentes aux États-Unis spécialisée dans le Direct-to-Consumer (D2C).

Au-delà de l’aspect financier, les équipes de SEB Alliance s’engage dans un réel partenariat gagnant-gagnant et collaboreront étroitement avec les équipes du fonds au développement des start-up en apportant notamment leur connaissance des consommateurs et des marchés.

Thierry de La Tour d’Artaise, PDG du Groupe SEB, commente : « Investir dans Blisce va aussi nous permettre d’accélérer l’identification d’innovations, notamment sur le marché américain. Le fait qu’ils soient certifiés B-Corp montre un vrai engagement de leur part pour construire un monde plus durable et cela rejoint les engagements portés par le Groupe SEB depuis sa création il y a 165 ans. »

Alexandre Mars, GP et Président-fondateur de Blisce, d’ajouter : « Nous sommes ravis de l’arrivée du Groupe SEB parmi nos investisseurs, d’une part parce que nous partageons des valeurs communes, d’autre part, parce qu’il s’agit d’un acteur global durablement ancré sur ses marchés. Nos deux groupes sont également convaincus que les nouvelles technologies amélioreront la vie quotidienne des consommateurs. Les synergies et apports mutuels entre Blisce et SEB Alliance nous sont donc apparus évidents. »

À propos de SEB Alliance :

Le Groupe SEB a créé la structure d’investissement SEB Alliance en mai 2011 afin d’anticiper les évolutions du marché du petit équipement domestique et d’ouvrir sa politique d’innovation à de nouvelles technologies et à de nouveaux savoir-faire. Avec un capital actuel de près de 150 M€, SEB Alliance est à la fois un instrument de veille technologique et une structure d’investissement. Depuis sa création, SEB Alliance est engagé dans 20 start-up grâce à des investissements minoritaires directs, principalement dans 3 domaines : le digital, le bien-être/bien-vivre et les transitions sociétales et environnementales. SEB Alliance a également investi dans plusieurs fonds d’innovation thématiques.

À propos du fonds Blisce :

Fondé en 2014, Blisce, le premier fonds d’investissement transatlantique à être certifié B Corp, soutient les entrepreneurs engagés dans le développement d’entreprises technologiques BtoC à travers le monde. Depuis sa création, Blisce a investi dans des sociétés telles que Spotify, Pinterest, Too Good To Go, Headspace, Brut et Imperfect Foods. Au-delà de son soutien financier, Blisce accompagne les entreprises de son portefeuille dans la mise en place de politiques ESG. Par ailleurs, les équipes du fonds reversent 20 % de leur ‘carried interest’ aux organisations sociales.

