Andersen Global amplia la sua presenza in Slovenia con l’aggiunta di un ulteriore studio affiliato

Andersen Global espande le sue attuali capacità legali e fiscali in Slovenia con l'apertura dello studio Andersen Advisory, Ltd., per fornire assistenza contabile e tributaria, perizie e altri servizi consultivi per le imprese. In Slovenia, Andersen è un'affiliata dello studio legale Senica & Partners Ltd., già parte della piattaforma Andersen Global dal 2021.

La socia gerente di Andersen per la Slovenia, Katarina Kresal, collabora strettamente con clienti privati e commerciali per fornire una suite di servizi consultivi in materia di fisco, contabilità, perizie e non solo, tra cui fusioni e acquisizioni, due diligence, ristrutturazione finanziaria e insolvenze, questioni IVA e determinazione dei prezzi per trasferimenti.

“Nel contesto odierno, i clienti richiedono soluzioni integrate e di prim’ordine” ha affermato Katarina. “L’aggiunta di Andersen in Slovenia, in combinazione con i servizi legali forniti attraverso Senica & Partners, assicura che i clienti ricevano soluzioni complete e perfettamente integrate a livello regionale e globale. Tutto ciò costituisce a sua volta un’opportunità per ottimizzare la strategia di sviluppo del nostro studio, mettendoci in condizione di assistere meglio i clienti con la collaborazione di altri studi e società affiliate di Andersen Global.”

Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen, ha aggiunto: “Ampliando le nostre potenzialità in Slovenia possiamo fornire ai clienti una suite completa di servizi integrati che consolida le nostre capacità nel mercato e la nostra presenza nella regione, rinforzando il nostro impegno verso un servizio clienti impeccabile.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 10.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 340 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.