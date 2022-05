Andersen Global breidt aanwezigheid in Slovenië uit met extra aangesloten firma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt haar bestaande juridische en fiscale capaciteit in Slovenië uit door de vestiging van Andersen Advisory, Ltd., die belasting-, boekhoudkundige, taxatie- en andere zakelijke adviesdiensten biedt. Andersen in Slovenië is een filiaal van Law Firm Senica & Partners Ltd., een aangesloten firma van Andersen Global sinds 2021.

Katarina Kresal, Country Managing Partner van Andersen in Slovenië, werkt nauw samen met individuele en commerciële klanten voor het bieden van belasting-, boekhoudkundige, taxatie- en gerelateerde zakelijke adviesdiensten, waaronder fusies en acquisities, due diligence, financiële herstructurering en insolventie, btw en transfer pricing.

“In de huidige situatie hebben klanten geïntegreerde, optimale oplossingen nodig,” aldus Katarina. “De toevoeging van Andersen in Slovenië, in combinatie met de juridische diensten die worden geleverd door Senica & Partners, verzekert klanten ervan dat ze op een naadloze wijze veelomvattende oplossingen krijgen op regionaal en mondiaal niveau. Daarnaast verbetert dit de ontwikkelingsstrategie van onze firma en positioneert het ons om onze klanten beter van dienst te zijn met ondersteuning van de andere aangesloten en samenwerkende firma's van Andersen Global.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde hieraan toe, “Door het uitbreiden van onze capaciteiten in Slovenië zijn we in staat onze klanten te voorzien van een volledig pakket geïntegreerde diensten, die onze mogelijkheden in de markt en dekking in de regio versterken, wat een bevestiging is van onze inzet voor naadloze service aan klanten.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 10.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 340 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.