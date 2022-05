Andersen Global étend sa présence en Slovénie avec un autre cabinet membre

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global étend ses capacités juridiques et fiscales en Slovénie en établissant Andersen Advisory, Ltd., qui fournit des services de fiscalité, de comptabilité, d’évaluation ainsi que d’autres services consultatifs commerciaux. Andersen en Slovénie est une société affiliée du cabinet juridique Senica & Partners Ltd., membre d’Andersen Global depuis 2021.

Katarina Kresal, associée directrice nationale d’Andersen en Slovénie, travaille en étroite collaboration avec des entreprises et particuliers clients pour leur fournir une gamme de services de conseil en fiscalité, comptabilité, évaluation et de services commerciaux connexes couvrant les fusions et acquisitions, la diligence raisonnable, la restructuration financière et l’insolvabilité, la TVA et les prix de transfert.

« Dans l’environnement actuel, les clients ont besoin de solutions intégrées de premier ordre », a déclaré Katarina. « Grâce à l’ajout d’Andersen en Slovénie, de pair avec les services juridiques fournis par le biais de Senica & Partners, les clients obtiennent des solutions complètes en toute harmonie au niveau régional et mondial. En retour, cela optimise la stratégie de développement de notre cabinet et nous positionne pour mieux servir nos clients avec le soutien des autres cabinets membres et collaborateurs d’Andersen Global. »

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen a ajouté, « En étendant nos capacités en Slovénie, nous sommes en mesure de fournir à nos clients une gamme complète de services intégrés, renforçant ainsi nos capacités sur le marché et notre couverture dans la région, ainsi que notre engagement à fournir un service client transparent. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd’hui plus de 10 000 professionnels à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 340 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

