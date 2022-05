Laboratórios Acorda Therapeutics e Biopas Anunciam Contrato para Comercializar o INBRIJA® na América Latina

ARDSLEY, N.Y. & CIDADE DO PANAMÁ--(BUSINESS WIRE)--Acorda Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ACOR) e Biopas Laboratories anunciaram hoje que assinaram contratos de distribuição e fornecimento para comercializar o INBRIJA® na América Latina. O INBRIJA é indicado nos EUA para o tratamento intermitente de flutuações motoras episódicas (episódios OFF) em pacientes adultos com doença de Parkinson (DP) tratados com um inibidor de levodopa / dopa-descarboxilase.

Segundo os termos dos contratos, a Acorda irá receber uma porcentagem significativa, de dois dígitos, do preço de venda do INBRIJA na América Latina em troca do fornecimento do produto. A Acorda também irá receber marcos com base nas vendas. A Biopas terá direitos exclusivos de distribuição do INBRIJA em nove países da América Latina, incluindo Brasil e México. Conforme estimativas atuais da população, há ao menos 400.000 pessoas vivendo com doença de Parkinson na América Latina1. A Biopas planeja buscar autorização de marketing em todos os países para disponibilizar o INBRIJA aos pacientes o mais rápido possível.

"A BIOPAS é líder na comercialização de terapias de SNC na América Latina e temos o prazer de anunciar estes contratos para disponibilizar o INBRIJA para pessoas com doença de Parkinson que sofrem de períodos OFF", disse Ron Cohen, M.D., Presidente e Diretor Executivo da Acorda Therapeutics. "Também estamos em discussões ativas com outras empresas pelos direitos de comercializar o INBRIJA em outros países."

"Estamos animados em cooperar com a Acorda para disponibilizar o INBRIJA a pessoas com doença de Parkinson na América Latina. Esta importante parceria respalda a missão da Biopas de cobrir necessidades médicas não atendidas de pacientes da Argentina ao México. O INBRIJA reforça ainda mais o portfólio completo e inovador de SNC da Biopas, agora composto por nove tratamentos originais: para doença de Parkinson, epilepsia, distúrbios do movimento, sialorreia, esclerose múltipla, ansiedade e distúrbios do sono", disse Pascal Forget, Diretor Executivo da Biopas.

Sobre a Acorda Therapeutics

A Acorda Therapeutics desenvolve terapias para restaurar a função e melhorar a vida de pessoas com distúrbios neurológicos. O INBRIJA® é aprovado para o tratamento intermitente de episódios OFF em adultos com doença de Parkinson tratados com carbidopa / levodopa. O INBRIJA não deve ser utilizado por pacientes que tomam ou tomaram um inibidor não seletivo de monoaminoxidase, como fenelzina ou tranilcipromina, nas últimas duas semanas. O INBRIJA utiliza o inovador sistema de monitoração pulmonar ARCUS ® da Acorda, uma plataforma de tecnologia concebida para fornecer medicamentos por inalação. A Acorda também comercializa a marca AMPYRA® (dalfampridina) em comprimidos de versão estendida com 10 mg.

Sobre a Biopas Laboratories

A Biopas é uma empresa farmacêutica líder e diferenciada na América Latina, com foco em licenciamento, marketing e venda de produtos farmacêuticos especializados de ponta. A Biopas oferece os melhores recursos da categoria em vendas, marketing, assistência médica, funções de suporte e fornece serviços integrais para respaldar o lançamento e o desenvolvimento de produtos. Todas as suas funções operam segundo normas e regulamentos internacionais. A Biopas abrange mais de 20 países na América Latina através de subsidiárias de propriedade plena, sendo uma parceria confiável de empresas farmacêuticas multinacionais de renome, e possuindo produtos em posições de liderança em SNC, imunologia, doenças raras, oncologia e dermatologia.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas. Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, sobre expectativas, crenças, metas, planos ou perspectivas da administração da Acorda devem ser consideradas prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes, incluindo: a Acorda pode não ser capaz de comercializar com sucesso o AMPYRA, INBRIJA ou quaisquer outros produtos em desenvolvimento; a pandemia de COVID-19, incluindo quarentenas e restrições de viagem relacionadas, e o potencial de a doença afetar funcionários ou consultores da Acorda ou aqueles que trabalham para outras empresas das quais a Acorda confia, podem ter um efeito adverso relevante em operações comerciais ou vendas de produtos da Acorda; a capacidade da Acorda de levantar fundos adicionais para financiar suas operações, pagar dívidas pendentes ou cumprir outras obrigações e sua capacidade de controlar seus custos ou reduzir despesas planejadas; riscos associados à negociação de suas ações ordinárias; riscos referentes à sua força de trabalho, incluindo sua capacidade de efetuar os benefícios esperados de reestruturações corporativas anteriores; riscos associados a processos complexos e regulamentados de fabricação de produtos farmacêuticos, que podem afetar se possui oferta comercial suficiente de INBRIJA para atender à demanda do mercado; sua dependência de fabricantes terceirizados para produzir suprimentos comerciais do AMPYRA e INBRIJA; pagadores de terceiros (incluindo agências governamentais) podem não reembolsar pelo uso do INBRIJA a taxas aceitáveis ​​ou a todos e impor requisitos restritivos de autorização prévia que limitam ou bloqueiam prescrições; dependência de colaboradores e distribuidores para comercializar o INBRIJA e AMPYRA fora dos EUA; concorrência do INBRIJA e AMPYRA, incluindo aumento da concorrência e perda de receita nos EUA de versões genéricas do AMPYRA (dalfampridina) após a perda da exclusividade da patente; a capacidade de efetuar os benefícios esperados de aquisições, entre outras razões, pois os programas de desenvolvimento adquiridos geralmente estão sujeitos a todos os riscos inerentes ao processo de desenvolvimento de medicamentos e à medida que o conhecimento dos riscos especificamente relevantes aos programas adquiridos melhora ao longo do tempo; o risco de resultados desfavoráveis ​​de futuros estudos do INBRIJA (pó para inalação de levodopa) ou de outros programas de pesquisa e desenvolvimento, ou quaisquer outros programas adquiridos ou licenciados; a ocorrência de eventos adversos de segurança com os produtos da Acorda; o resultado (por julgamento ou acordo) e custos de processos judiciais, administrativos ou regulatórios, investigações ou inspeções, incluindo, sem limitação, litígios coletivos, representativos ou de ação coletiva; falha na proteção dos direitos de propriedade intelectual, na defesa contra reivindicações de propriedade intelectual de terceiros ou na obtenção de licenças de propriedade intelectual de terceiros necessárias para comercializar seus produtos; e o descumprimento de exigências regulatórias que pode resultar em ação adversa por parte das agências regulatórias.

Estes e outros riscos são descritos em mais detalhes nas apresentações da Acorda junto à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). A Acorda pode realmente não alcançar as metas ou planos descritos em suas declarações prospectivas, sendo que os investidores não devem depositar confiança indevida nestas declarações. As declarações prospectivas feitas neste comunicado à imprensa são feitas apenas na data deste documento, e a Acorda se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas como resultado de desenvolvimentos ocorridos após a data deste comunicado à imprensa.

