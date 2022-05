La transition vers une agriculture régénératrice accélère avec un fonds à impact créé par AXA, Unilever et Tikehau Capital

PARIS & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

AXA, société mondiale d'assurance et de gestion d'actifs, Unilever, entreprise mondiale de biens de consommation, et Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d'actifs alternatifs, annoncent aujourd’hui la signature d'un protocole d'accord marquant leur ambition de créer un fonds à impact dédié à l'accélération de la transition vers une agriculture régénératrice.

L'agriculture, l’utilisation des sols et la déforestation constituent à elles seules la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale et le principal facteur de la disparition de la biodiversité. Les pratiques d'agriculture régénératrice peuvent inverser cette tendance et jouer un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et les défis environnementaux. Un sol en bonne santé séquestre du carbone, favorise la biodiversité, la préservation de la ressource en eau et la résilience des rendements agricoles. Un sol en bonne santé répond aussi aux enjeux de sécurité alimentaire tout en garantissant une source de revenus durable à des millions de personnes.

Le fonds, qui sera géré par Tikehau Capital, aura pour objectif de promouvoir les pratiques d'agriculture régénératrice en se concentrant sur trois axes principaux :

- Protéger la santé des sols pour renforcer la biodiversité, préserver les ressources en eau et participer à la lutte contre le changement climatique,

- Contribuer à l'approvisionnement futur en ingrédients régénératifs pour répondre, d’une part aux besoins de la population mondiale croissante, d’autre part à la demande des consommateurs pour des produits de plus en plus durables,

- Contribuer au progrès des solutions technologiques qui ont l’ambition d’accélérer la transition vers l'agriculture régénératrice.

Nous pensons que la nécessaire transition des pratiques agricoles sera rendue possible par un nouveau mode de collaboration, plus systémique, entre les acteurs de la chaîne de valeur, notamment les agriculteurs, les producteurs, les fabricants, les distributeurs, les fournisseurs de technologies et les investisseurs financiers. Le fonds a vocation à promouvoir cette nouvelle forme de collaboration.

Le fonds a pour ambition d’agir à l’échelle mondiale et pourra pour cela s’appuyer sur les réseaux internationaux d'AXA, d’Unilever et de Tikehau Capital. Les objectifs et la mesure de l'impact seront au cœur de son approche opérationnelle et pleinement intégrés dans sa stratégie d'investissement.

Pascal Christory, directeur des investissements du Groupe AXA, et Antoine Denoix, directeur général d'AXA Climate, ont déclaré : « L’agriculture régénératrice est par essence une thématique ESG forte. Ce fonds s’inscrit pleinement dans notre stratégie de décarbonation de l’économie réelle par l’investissement à impact. Au sein d’AXA, nous avons l’ambition d’investir 26 milliards d’euros dans des actifs verts d’ici à 2023, et de disposer d’1,5 milliard d’euros à déployer sur les forêts et les projets de capital naturel, au sein desquels figurera bientôt l’agriculture régénératrice. Pour convaincre les investisseurs, il faut réinventer la gestion du risque agricole et la mesure d’impact, localement et tout au long des projets financés. Cette première initiative avec Tikehau Capital et Unilever doit en appeler beaucoup d’autres ! »

Eric Soubeiran, VP Climate & Nature Fund, Unilever, a ajouté : « Nous savons que l'un des principaux moyens de lutter contre le changement climatique passe par la nature. L'agriculture fait donc partie de la solution. C'est pourquoi, en 2020, Unilever s'est engagé à investir 1 milliard d'euros dans des projets liés au climat et à la nature, en reliant la transformation de la chaîne de valeur à nos activités et à nos marques. Cela permet à Unilever de prendre des mesures ciblées et impactantes pour lutter contre le changement climatique et de continuer à se développer de manière responsable. Nous nous attendons à ce que les projets financés favorisent l'accélération de la transition des tensioactifs régénératifs, la mise à l'échelle des produits laitiers à faible teneur en carbone et l'accélération des produits à base de plantes. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires sur ce nouveau mécanisme de financement de l'agriculture régénérative. »

Pour Pierre Abadie, Directeur Climat de Tikehau Capital : « Nous sommes convaincus que la réduction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement est essentielle pour lutter contre le changement climatique et construire une alimentation saine et durable pour tous. Elle doit être opérée de façon collective et à l’échelle. Avec le lancement de ce fonds, notre objectif est de rassembler des ressources, des compétences et des expertises au service de la transition agricole pour accompagner les innovations technologiques et les changements de pratiques nécessaires pour une meilleure santé des sols et des personnes. Le lancement de ce fonds participera à la réalisation de notre plan climat qui vise 5 milliards d’actifs sous gestion dédiés à l’urgence climatique d’ici à 2025. »

Pionnier sur les thématiques d’adaptation climatique et environnementale, AXA Climate participera de façon intégrée au lancement et au déploiement du fonds. La filiale d’AXA mobilisera son expertise sur les risques climatiques, environnementaux et agricoles, sur le monitoring de l’impact (notamment via les technologies satellites), et apportera sa connaissance fine des filières agricoles.

Depuis plus de dix ans, Unilever est leader de l’industrie en matière de pratiques d'approvisionnement durables, mobilisant des centaines de milliers d'agriculteurs dans le monde entier. Son action entend orienter les projets futurs en s’appuyant sur la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Unilever, sa connaissance des marchés locaux, et sur ses Principes d'Agriculture Régénératrice conçus à partir de plusieurs années de travail dédiées à la mise en place de politiques favorisant le progrès.

Tikehau Capital mettra à profit son expérience et son expertise de l’investissement dans le domaine du climat. Après le lancement en 2018 du premier fonds dédié à la transition énergétique et à la décarbonation de l’économie, Tikehau Capital dispose aujourd’hui près de 2 milliards d’actifs sous gestion dédiés à l’action climatique sur ses différentes classes d’actifs.

A propos du groupe AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 153 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 54 pays. En 2020, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 96,7 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 4,3 milliards d’euros. Au 31 décembre 2020, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 032 milliards d’euros. L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux États-Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY. Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI).

A propos d’Unilever

Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de produits pour la maison et de produits alimentaires et de rafraîchissement, avec une présence dans plus de 190 pays et des produits utilisés par 3,4 milliards de personnes chaque jour. Nous comptons 148 000 employés et avons réalisé un chiffre d'affaires de 52,4 milliards d'euros en 2021. Plus de la moitié de notre empreinte se situe dans les marchés en développement et émergents. Nous avons environ 400 marques que l'on retrouve dans les foyers du monde entier - notamment des marques mondiales emblématiques comme Dove, Lifebuoy, Knorr, Magnum, OMO et Surf ; et d'autres marques comme Love Beauty & Planet, Hourglass, Seventh Generation et The Vegetarian Butcher. Notre vision est d'être le leader mondial de l'entreprise durable et de démontrer comment notre modèle d'entreprise engagé et paré pour l’avenir génère des performances supérieures. Nous avons une longue tradition d'entreprise progressiste et responsable. Cela remonte à l'époque de notre fondateur William Lever, qui a lancé la première marque engagée au monde, le savon Sunlight, il y a plus de 100 ans, et c’est encore le cas aujourd’hui. Le Compass Unilever, notre stratégie commerciale durable, est conçue pour nous aider à obtenir des performances supérieures et à stimuler une croissance durable et responsable, tout en :

- améliorant la santé de la planète ;

- améliorant la santé, la confiance et le bien-être des personnes ;

- et en contribuant à un monde plus juste et socialement plus inclusif.

Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, l'année dernière, nous sommes fiers d’être en tête de notre secteur dans le Dow Jones Sustainability Inde, d'avoir obtenu le statut "Triple A" dans les indices de référence du CDP sur le climat, l'eau et les forêts et d'avoir été désignés comme l'entreprise la mieux classée dans l'enquête GlobeScan/SustainAbility Sustainability Leaders, pour la onzième année consécutive. Pour plus d'informations sur Unilever et nos marques, veuillez consulter le site www.unilever.com.

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 35,5 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2022). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives surmesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3 milliards d’euros au 31 décembre 2021), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 723 collaborateurs (au 31 mars 2022) répartis dans ses 13 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com

Avertissement

Ces fonds sont gérés par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-07000006.

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.

Cette stratégie n'a pas encore été lancée ; ses modalités peuvent évoluer.