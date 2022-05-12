「沒有樂趣純屬浪費時間！」——PUMA執行長Bjørn Gulden和足球明星Giorgio Chiellini暢談領導力

在作為PUMA年報的一部分發布的一段影片訪談中，PUMA執行長Bjørn Gulden和作為隊長帶領義大利國家足球隊奪得2020年歐洲杯冠軍的Giorgio Chiellini暢談了他們的職業生涯、出色的領導技能，以及享受樂趣的重要性。（照片：美國商業資訊）

在作為PUMA年報的一部分發布的一段影片訪談中，PUMA執行長Bjørn Gulden和作為隊長帶領義大利國家足球隊奪得2020年歐洲杯冠軍的Giorgio Chiellini暢談了他們的職業生涯、出色的領導技能，以及享受樂趣的重要性。（照片：美國商業資訊）

在作為PUMA年報的一部分發布的一段影片訪談中，PUMA執行長Bjørn Gulden和作為隊長帶領義大利國家足球隊奪得2020年歐洲杯冠軍的Giorgio Chiellini暢談了他們的職業生涯、出色的領導技能，以及享受樂趣的重要性。（照片：美國商業資訊）

德國赫爾佐根-赫若拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在作為PUMA年報的一部分發布的一段影片訪談中，PUMA執行長Bjørn Gulden和作為隊長帶領義大利國家足球隊奪得2020年歐洲杯冠軍的Giorgio Chiellini暢談了他們的職業生涯、出色的領導技能，以及享受樂趣的重要性。

在長達20多年的職業生涯中，Giorgio Chiellini代表所在的尤文圖斯(Juventus)俱樂部出場超過420次，他也是義大利國家隊歷史上出場次數最多的球員之一。對他來說，2021年是令他格外興奮的一年。這一年裡，他帶領義大利隊獲得了2020年歐洲杯冠軍。

他表示：「我和隊友以及坐在電視機前看比賽的人們一起分享了我的感受。很可能這就是我在賽場上表現突出的原因。我想要享受和讚美比賽帶來的所有情感。」

2021年，PUMA的營收和經營利潤均創下歷史新高。Bjørn Gulden也曾是一名職業足球運動員。他表示，領導力是一個非常複雜的話題，每一位領導者的表現都不盡相同。

他表示：「你需要找出自己的方式，看看自己的風格是否給他人留下了印象。Giorgio作為領導者的態度一直激勵著我。大家都能看到，當他在場上時，他會讓其他十名球員的表現變得更好，這就是領袖的作用。」

談到態度時，兩人都同意，從長期來看，享受賽場樂趣對於保持積極性至關重要。

Bjørn Gulden表示：「沒有樂趣純屬浪費時間。因為球員們把大部分時間都花在了工作上。我堅信，如果喜歡自己所做的事情，在場上的表現就會更好。」

37歲的Giorgio Chiellini表示，積極的態度蘊含著巨大的力量，他希望自己當初能夠早點意識到這一點。

Giorgio Chiellini表示：「在我的職業生涯中，我努力改變了自己的心態……現在我更加關注場上的局勢，而不是像以前一樣容易暴躁發怒，或者對著隊友大喊大叫。那樣的話，我在場上就會失去很多能量。」

如需觀看完整訪談影片，請造訪PUMA 2021年年報，網址：https://annual-report.puma.com/2021/en/。

關於PUMA

PUMA是全球領先的體育品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70多年來，PUMA一直透過為全球最快的運動健將打造飛一般的產品，不懈推動體育和文化向前發展。PUMA提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等品類的性能或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將體育影響力融入街頭文化和時尚。PUMA集團旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA產品遠銷120多個國家和地區，全球約1.6萬名員工，總部位於德國赫爾佐根-赫若拉赫(Herzogenaurach)。

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