“没有乐趣纯属浪费时间！”——彪马首席执行官Bjørn Gulden和足球明星Giorgio Chiellini畅谈领导力

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在作为彪马年报的一部分发布的一段视频访谈中，彪马首席执行官Bjørn Gulden和作为队长带领意大利国家足球队夺得2020年欧洲杯冠军的Giorgio Chiellini畅谈了他们的职业生涯、出色的领导技能，以及享受乐趣的重要性。（照片：美国商业资讯）

  • 在作为彪马年报的一部分发布的一段视频访谈中，彪马首席执行官Bjørn Gulden和作为队长带领意大利国家足球队夺得2020年欧洲杯冠军的Giorgio Chiellini畅谈了他们的职业生涯、出色的领导技能，以及享受乐趣的重要性。（照片：美国商业资讯）

  • 在作为彪马年报的一部分发布的一段视频访谈中，彪马首席执行官Bjørn Gulden和作为队长带领意大利国家足球队夺得2020年欧洲杯冠军的Giorgio Chiellini畅谈了他们的职业生涯、出色的领导技能，以及享受乐趣的重要性。（照片：美国商业资讯）

德国黑措根奥拉赫--()--(美国商业资讯)--在作为彪马(PUMA)年报的一部分发布的一段视频访谈中，彪马首席执行官Bjørn Gulden和作为队长带领意大利国家足球队夺得2020年欧洲杯冠军的Giorgio Chiellini畅谈了他们的职业生涯、出色的领导技能，以及享受乐趣的重要性。

在长达20多年的职业生涯中，Giorgio Chiellini代表所在的尤文图斯俱乐部出场超过420次，他也是意大利国家队历史上出场次数最多的球员之一。对他来说，2021年是令他格外激动的一年。这一年里，他带领意大利队获得了2020年欧洲杯冠军。

他表示：“我和队友以及坐在电视机前看比赛的人们一起分享了我的感受。很可能这就是我在赛场上表现突出的原因。我想要享受和赞美比赛带来的所有情感。”

2021年，彪马的营收和经营利润均创下历史新高。Bjørn Gulden也曾是一名职业足球运动员。他表示，领导力是一个非常复杂的话题，每一位领导者的表现都不尽相同。

他表示：“你需要找出自己的方式，看看自己的风格是否给他人留下了印象。Giorgio作为领导者的态度一直激励着我。大家都能看到，当他在场上时，他会让其他十名球员的表现变得更好，这就是领袖的作用。”

谈到态度时，两人都同意，从长期来看，享受赛场乐趣对于保持积极性至关重要。

Bjørn Gulden表示：“没有乐趣纯属浪费时间。因为球员们把大部分时间都花在了工作上。我坚信，如果喜欢自己所做的事情，在场上的表现就会更好。”

37岁的Giorgio Chiellini表示，积极的态度蕴含着巨大的力量，他希望自己当初能够早点意识到这一点。

Giorgio Chiellini表示：“在我的职业生涯中，我努力改变了自己的心态……现在我更加关注场上的局势，而不是像以前一样容易暴躁发怒，或者对着队友大喊大叫。那样的话，我在场上就会失去很多能量。”

如需观看完整访谈视频，请访问彪马2021年年报，地址：https://annual-report.puma.com/2021/en/

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

联系方式：
Kerstin Neuber
企业传播部 - PUMA SE
+49 9132 81 2984
kerstin.neuber@puma.com

Release Summary

PUMA CEO Bjørn Gulden and Giorgio Chiellini, who captained Italy to success at Euro2020, talked about their careers, leadership skills and having fun.

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