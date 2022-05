GelSight erweitert seine globale Reichweite in den Zielmärkten durch neue Vertriebspartnerschaften

WALTHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--GelSight, ein Vorreiter auf dem Gebiet der Technologie für taktile Intelligenz, gab heute die Unterzeichnung von Vereinbarungen mit vier neuen Vertriebspartnern bekannt, um seine Reichweite zu vergrößern und den Bekanntheitsgrad seiner Marke in neuen Regionen in Europa und Asien zu erhöhen. Zu den neuen Vertriebspartnern gehören Everest Polska, RMI s.r.o, Altair Consulting SA und E2-Holdings Pte. Ltd.

Everest Polska – Everest Polska ist seit über 15 Jahren für den Vertrieb und Service von Geräten für die visuelle Forschung in Polen und den baltischen Ländern verantwortlich. Das Unternehmen wird den Vertrieb von GelSight in Polen, Estland, Lettland, Litauen und Ungarn übernehmen.

– Everest Polska ist seit über 15 Jahren für den Vertrieb und Service von Geräten für die visuelle Forschung in Polen und den baltischen Ländern verantwortlich. Das Unternehmen wird den Vertrieb von GelSight in Polen, Estland, Lettland, Litauen und Ungarn übernehmen. RMI, s.r.o – RMI liefert wissenschaftliche und analytische Instrumente sowie Prüfgeräte, einschließlich Geräte für die 2D/3D-Bildgebung (optische, Röntgen- und physikalische Eigenschaften). Das Unternehmen wird den Vertrieb von GelSight in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Kroatien, Slowenien und Ungarn übernehmen.

– RMI liefert wissenschaftliche und analytische Instrumente sowie Prüfgeräte, einschließlich Geräte für die 2D/3D-Bildgebung (optische, Röntgen- und physikalische Eigenschaften). Das Unternehmen wird den Vertrieb von GelSight in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Kroatien, Slowenien und Ungarn übernehmen. Altair Consulting SA – Bei Altair Consulting dreht sich alles um Präzisionsmechanik und Oberflächenqualität in der Welt des 3D-Drucks. Das Unternehmen wird den Vertrieb von GelSight in der Schweiz und in Frankreich übernehmen.

– Bei Altair Consulting dreht sich alles um Präzisionsmechanik und Oberflächenqualität in der Welt des 3D-Drucks. Das Unternehmen wird den Vertrieb von GelSight in der Schweiz und in Frankreich übernehmen. E-2 Holdings Pte. Ltd. – E-2 ist der offizielle Online-Händler für 2DM-Hochleistungsgraphen und autorisierter Wiederverkäufer für verschiedene Marken von Hightech-Messinstrumenten. Das Unternehmen wird den Vertrieb für GelSight in Singapur übernehmen.

„Wir verfolgen die Technologie von GelSight seit 2019, und als das Unternehmen im vergangenen Jahr seine zweite Gerätegeneration, die GelSight Mobile Series 2, auf den Markt brachte, wollten wir unbedingt als Vertriebspartner in Europa dabei sein“, so Tomas Cernohorsky, CEO von RMI, s.r.o. „Wir glauben, dass diese Technologie uns und unseren Kunden in der Industrie, der Forensik und in Forschungslabors neue Möglichkeiten eröffnet. GelSight füllt die Lücke im Instrumentenportfolio, das wir dem Markt in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Slowenien und Kroatien anbieten, perfekt aus.“

Das GelSight Mobile-Handgerät ermöglicht eine detaillierte, genaue Oberflächencharakterisierung, die zu erheblichen Produktivitätssteigerungen sowohl in der Produktion als auch im Feldeinsatz führen kann. Die taktile Sensortechnologie des Unternehmens hat bewiesen, dass sie schnelle und gut dokumentierte Qualitätssicherungsentscheidungen in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Unterhaltungselektronik, additive Fertigung und Präzisionsfertigung ermöglicht. Die neuen Vertriebspartner werden dabei helfen, die Präsenz und den Zugang von GelSight in Ländern zu erweitern, die in der weltweiten Lieferkette eine wichtige Rolle für diese Zielindustrien spielen.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern, mit denen wir die Leistungsfähigkeit der taktilen Sensorik und Intelligenz neuen Kunden zugänglich machen und unsere Markenbekanntheit in wichtigen Regionen steigern“, sagte Thierry Mantel, Chief Business Officer von GelSight. „Diese Partnerschaften tragen auch dazu bei, neue Marktchancen zu erschließen, wie z. B. in der Präzisionsbearbeitung, und verschaffen uns Zugang zu einem erweiterten Teil der Wertschöpfungskette innerhalb unserer Kernindustrien.“

Weitere Informationen über GelSight finden Sie auf https://gelsight.com/.

Über GelSight

GelSight ist ein Pionier auf dem Gebiet der digitalen, bildbasierten taktilen Intelligenz. Die patentrechtlich geschützte Technologie, die am Massachusetts Institute of Technology erfunden wurde, ermöglicht eine extrem detaillierte und schnelle Oberflächencharakterisierung, die verschiedene Oberflächenmessanwendungen und robotische Abtastfunktionen ermöglicht. Die Elastomer-basierten 3D-Bildgebungssysteme von GelSight werden derzeit in der Luft- und Raumfahrt, in der Automobilindustrie, in der Forensik und in vielen Roboter-Forschungslabors auf der ganzen Welt eingesetzt. GelSight steht für „Digital Touch and Feel“. Weitere Informationen finden Sie auf https://gelsight.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.