GelSight étend sa portée mondiale sur des marchés cibles grâce à de nouveaux partenariats de distribution

WALTHAM, Massachussetts--(BUSINESS WIRE)--GelSight, pionnier de la technologie d’intelligence tactile, a annoncé aujourd’hui avoir signé des accords avec quatre nouveaux partenaires de distribution afin d’étendre sa portée et d’accroître la notoriété de sa marque dans de nouvelles zones géographiques en Europe et en Asie. Les nouveaux partenaires de distribution sont Everest Polska, RMI s.r.o, Altair Consulting SA et E2-Holdings Pte. Ltd.

Everest Polska – Everest Polska est responsable de la distribution et du service des équipements de recherche visuelle en Pologne et dans les pays baltes depuis plus de 15 ans. La société gérera la distribution de GelSight en Pologne, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Hongrie.

RMI s.r.o – RMI fournit des instruments scientifiques, analytiques et d'essai, notamment des équipements d'imagerie 2D/3D (optique, rayons X, propriétés physiques). La société gérera la distribution de GelSight en République tchèque, en Slovaquie, en Croatie, en Slovénie et en Hongrie.

Altair Consulting SA – Altair Consulting œuvre au cœur de la mécanique de précision et des exigences en matière de qualité de surface dans le monde de l'impression 3D. La société gérera la distribution de GelSight en Suisse et en France.

E-2 Holdings Pte. Ltd. – E-2 est le détaillant en ligne désigné pour le graphène haute performance 2DM et le revendeur autorisé de diverses marques d'instruments de mesure de haute technologie. La société gérera la distribution de GelSight à Singapour.

« Nous suivons la technologie de GelSight depuis 2019, et lorsque la société a lancé son instrument de deuxième génération, le GelSight Mobile Series 2, l’année dernière, nous avons été ravis de signer en tant que distributeur en Europe », a déclaré Tomas Cernohorsky, PDG de RMI, s.r.o. « À notre avis, cette technologie ouvre de nouvelles opportunités pour nous et nos clients au sein de l’industrie, de la police scientifique et des laboratoires de recherche. GelSight comble parfaitement le vide dans le portefeuille d’instruments que nous proposons sur les marchés tchèque, slovaque, hongrois, slovène et croate. »

L'appareil portable GelSight Mobile peut fournir une caractérisation détaillée et précise de la surface, ce qui permet de générer des gains de productivité importants, tant dans les ateliers de production que sur le terrain. La technologie de détection tactile de l’entreprise a prouvé qu’elle permettait de prendre des décisions rapides et bien documentées en matière d’assurance qualité dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, de l’électronique grand public, de la fabrication additive et de la fabrication de précision. Ces nouveaux partenaires de distribution contribueront à accroître l’empreinte et l’accès de GelSight dans les pays qui jouent un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement mondiale de ces industries cibles.

« Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec nos nouveaux partenaires, afin d’apporter la puissance de la détection et de l’intelligence tactiles à de nouveaux clients et d’accroître la reconnaissance de notre marque dans des zones géographiques clés », a déclaré Thierry Mantel, directeur des affaires commerciales, GelSight. « Ces partenariats permettent également de générer de nouvelles opportunités commerciales, telles que l’usinage de précision et nous donnent accès à une partie étendue de la chaîne de valeur au sein de nos industries principales. »

Pour en savoir plus sur GelSight, veuillez consulter https://gelsight.com/.

À propos de GelSight

GelSight est un pionnier de l’intelligence tactile numérique basée sur l’imagerie. La technologie exclusive inventée au Massachusetts Institute of Technology fournit une caractérisation extrêmement détaillée et rapide des surfaces, ce qui rend possible plusieurs applications de mesure des surfaces et des capacités de détection robotique. Ses systèmes d’imagerie 3D en élastomère sont actuellement utilisés dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile, de la police scientifique et dans de nombreux laboratoires de recherche robotique dans le monde entier. GelSight, c’est le toucher et la sensation numériques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://gelsight.com/.

