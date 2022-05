AllianceCorp Manufacturing przyspiesza innowacje przechodząc na wsparcie Rimini Street dla SAP S/4HANA

AllianceCorp Manufacturing Accelerates Innovation by Shifting to Rimini Street Support for SAP S/4HANA (Photo: Business Wire)

AllianceCorp Manufacturing Accelerates Innovation by Shifting to Rimini Street Support for SAP S/4HANA (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI) dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że AllianceCorp Manufacturing Holdings (ACM), międzynarodowy dostawca zintegrowanych rozwiązań do produkcji kontraktowej części precyzyjnych, modułów mechatronicznych i wyposażenia, z siedzibą w Malezji, nawiązał współpracę z Rimini Street w zakresie wsparcia dla swoich aplikacji SAP S/4HANA.

Spółka ACM Holdings nawiązała strategiczną współpracę z Rimini Street w celu dokonania ponownej oceny roli S/4HANA, kluczowej aplikacji biznesowej spółki, w zakresie wsparcia zmian o decydującym znaczeniu dla jej działalności. Dzięki tej współpracy Rimini Street pozwoliło ACM na przygotowanie bardziej sprawnego środowiska poszukiwania nowych możliwości i realizowania innowacji bez zakłócania głównych procesów biznesowych spółki.

Realizacja niezależnej ścieżki rozwoju IT

Dla takich firm produkcyjnych, jak ACM, która znajduje się na czele czwartej rewolucji przemysłowej (tj. Przemysłu 4.0), kluczową strategią jest zapewnienie, by zasoby trafiały do obszarów działalności, które te firmy realizują najlepiej, tj. na wytwarzanie wysokiej jakości wyrobów dla klientów, a nie były pochłaniane przez kompletowanie dużych zespołów programistów i inżynierów wsparcia. Filozofia firmy obejmuje strategię IT opartą o dwa moduły. Moduł 1 koncentruje się na zapewnieniu stabilnej podstawy dla utrzymania działania kluczowych systemów i procesów. Moduł 2 jest zorientowany na innowacje i poszukiwanie nowych możliwości.

Od czasu przejścia na SAP w 2003 r., spółka ACM poświęciła znaczną ilość czasu i zasobów na zarządzanie trzema wdrożeniami, cały czas skupiając się na aktualizacji oprogramowania do nowych wersji, zamiast maksymalizować wartość dotychczasowych inwestycji i wspierać tak ważne innowacje w obrębie firmy. Dzięki Rimini Street, ACM nadal korzysta z obecnej wersji S/4HANA, dążąc do maksymalizacji zwrotu z tej inwestycji. Teraz gdy spółka osiągnęła stabilność i działa efektywnie, wyższa jakość wsparcia ze strony Rimini Street pozwoli jej skupić się na potrzebach klientów, zapewniając przepustowość i zasoby wymagane do inwestowania w nowe przedsięwzięcia w takich dziedzinach, jak pojazdy elektryczne, robotyka, opieka zdrowotna, druk 3D i innowacje w zakresie rolnictwa i akwakultury.

„Moim zadaniem jest tworzenie innowacji, a nie wyważanie otwartych drzwi. Nie chcę ponosić obciążeń związanych z tworzeniem od nowa usługi, którą mogę zakupić – oświadczył Erik Looi, dyrektor ds. informatycznych w ACM. - Dla mnie kluczowym czynnikiem jest możliwość realizowania własnych celów rozwojowych. Rimini Street daje mi niezależność i wolność w podejmowaniu własnych decyzji dotyczących tego, co jest optymalne dla ACM”.

Współpraca dostosowana do potrzeb

Niezależnie od tego, czy klienci korzystają z SAP ECC 5.0, ECC 6.0, S/4HANA czy rozważają przejście na S/4HANA, wielokrotnie nagradzane wsparcie Rimini Street zapewnia doświadczenie techniczne i usługi wymagane w przypadku tych popularnych systemów SAP – z uwzględnieniem wsparcia w trybie niestandardowym, aktualizacje podatkowe, prawne i regulacyjne dla środowiska biznesowego oraz usługi doradcze do planowania strategicznego aplikacji i optymalizacji interoperacyjności.

„Rimini Street wspiera klientów w obsłudze SAP niezależnie od wersji aplikacji czy wybranej przez nich strategii. Dzięki wsparciu oprogramowania do SAP firma ACM mogła strategicznie dostosować swój system SAP i zachować większą kontrolę nad każdym z aspektów swojej działalności, zapewniając znaczną przewagę w nieprzewidywalnych warunkach – powiedział Andrew Seow, wiceprezes grupy i regionalny kierownik generalny Rimini Street w regionie Azji Południowo -Wschodniej i Wielkich Chin. - Wsparcie Rimini Street SAP S/4HANA może pomóc firmom takim jak ACM w bardziej stabilnym korzystaniu z bieżących wersji S/4HANA i uniknąć możliwych zawirowań związanych ze stałymi aktualizacjami i zmianami w miarę rozwoju systemu S/4HANA”

Dążąc do osiągnięcia rocznych przychodów na poziomie 1 mld dolarów do roku 2026, Rimini Street poszerza swoją globalną ofertę rozwiązań i umożliwia klientom takim jak ACM wytyczenie inteligentnej ścieżki rozwoju dzięki pomocy ze strony spółki w optymalizacji, rozwoju i przekształcaniu ich otoczenia technologicznego i systemów w miarę budowania i prowadzenia biznesu jutra.

Looi dodaje - „Rimini Street dostosowuje się do tego, co my chcemy osiągnąć, nie odwrotnie. Teraz, kiedy nasza współpraca jest na zaawansowanym etapie, jestem w pełni przekonany o zdolności Rimini Street do zapewnienia wsparcia naszej platformy SAP. To same korzyści”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd niemal 4700 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu @riministreet na Twitterze oraz na stronach Rimini Street na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu, wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na dalsze trwanie pandemii oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące danego regionu międzynarodowego, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i nasza zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych stanowisk podatkowych, lub niezdolność ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; nasza zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street, wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych; nasza zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziałach pt. „Czynniki Ryzyka” i „Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 4 maja 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.