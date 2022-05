Flowserve’i kraanid valiti keemilise taastöötluse tehasesse Austrias

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Juhtiv voolukontrolli toodete ja teenuste pakkuja üleilmsetel taristuturgudel Flowserve Corporation (NYSE: FLS) teatas täna, et võitis leppe pakkuda kontroll- ja kuulkraane OMV keemilise taastöötluse näidistehasele Schwechati linnas Austrias, umbes 16 kilomeetri kaugusel Viinist kagus.

OMV näidistehas hakkab kasutama firma patenteeritud ReOil® tehnoloogiat, et muuta plastprügi sünteetiliseks lähteaineks, mida saab kasutada tootmaks põhikemikaale ja plasti kõiksugu otstarveteks, sealhulgas pakendid toidutööstuses ja meditsiinitarbed. Rajatis, mille nominaalne tootmisvõimsus on 16 000 tonni aastas, peaks tegevust alustama 2023. aastal. Lähtudes näidistehase tulemustest, rakendab OMV ellu alalise, tööstuslikul skaalal tehase, mille tegevus peaks algama 2026. aastal.

"Ootame pikisilmi OMV toetamist ja üheskoos plasti ringmajanduse võimaldamist," ütles voolukontrolli osakonna president Kirk Wilson. "Meie klientide toetamine dekarboniseerimise edendamisel ei ühildu mitte ainult meie pikaajalise eesmärgiga teha maailm kõigi jaoks paremaks, vaid on ka konkreetne viis, mil me viime ellu oma kasvustrateegiat ja võimaldame oma klientide, pakkumiste ja tegevuste mitmekesistamist, dekarboniseerimist ja digitaliseerimist."

Ajal, mil ettevõtted on seadnud sihiks energiavajaduste katmise, püüeldes samal ajal süsinikuheite vähendamise poole, on Flowserve endiselt juhtiv pakkuja kaupade ja teenuste lõikes, mis aitavad ja võimaldavad meie klientidel oma süsinikuvähendamise eesmärkideni jõuda.

Rohkem infot Flowserve’i pühendumusest uutele ja olemasolevatele klientidele energiaülemineku ajal leiab leheküljelt https://www.flowserve.com/en/energy-transition/energy-transition-in-motion/.

OMV-st: OMV Aktiengesellschaft (OMV) on börsil noteeritud integreeritud nafta-, gaasi- ja keemiaettevõte peakorteriga Viinis, Austrias. See toodab ja turustab naftat ja gaasi, aga ka keemiatooteid ja lahusteid ning arendab uuenduslikke lahendusi ringmajanduse jaoks. Rohkem kui 22 000 töötajaga üle maailma on see Austria üks suuremaid börsil noteeritud tööstusettevõtteid. Rohkem infot OMV kohta leheküljel omv.com.

Flowserve’ist: Flowserve Corp. on maailma juhtiv vedelike voolu- ja kontrollseadmete ja teenuste pakkuja. Ettevõte tegutseb rohkem kui 55 riigis ja toodab projekteeritud- ja tööstuslikke pumpasid, tihendeid ja kraane, aga ka valikut seotud voolujuhtumise teenuseid. Rohkem infot Flowserve’i kohta leiab külastades ettevõtte veebilehte www.flowserve.com.

