NHOA devient partenaire d’EMERGENCY pour soutenir les réfugiés ukrainiens en Moldavie avec un centre médical mobile

NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS), acteur mondial dans le stockage des énergies renouvelables et de la mobilité électrique, s’associe à EMERGENCY - une ONG humanitaire qui fournit depuis 1994 des soins médicaux gratuits aux victimes de la guerre, de la pauvreté et des mines terrestres – dans un projet visant à aider les civils ukrainiens forcés de quitter leur pays pour chercher refuge.

NHOA condamne fermement l’invasion russe et les atrocités que subit l’Ukraine, choisissant de ne pas rester indifférente à cette tragédie humanitaire. NHOA contribuera donc à la prise en charge médicale primaire et psychologique des réfugiés ukrainiens fuyant la guerre en finançant trois mois de fonctionnement et de médicaments du Politruck d’EMERGENCY, le centre médical mobile actuellement situé en Moldavie, qui peut se déplacer là où il est nécessaire pour s’adapter rapidement aux évolutions imprévisibles du conflit.

Aujourd’hui, l’équipe d’EMERGENCY – composée de médecins, d’infirmiers, de psychologues et de médiateurs – grâce au Politruck offre des services de médecine générale et soins infirmiers, aide psychologique et orientation aux centaines de réfugiés qui reçoivent assistance chaque jour dans les trois centres d’accueil de Balti, la deuxième ville la plus peuplée de Moldavie.

EMERGENCY poursuit le droit aux soins médicaux de qualité, conçus comme une valeur fondamentale et inaliénable fondée sur l’égalité, la qualité de vie et la responsabilité sociale. NHOA s’engage à accélérer le progrès technologique et social grâce à la transition énergétique et partage avec son actionnaire majoritaire, TCC, la mission de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète. Tous cela ne peut pas être réalisé sans la liberté, la justice et la paix : telle est la base du partenariat entre NHOA et EMERGENCY.

« Nous remercions NHOA pour ce soutien important à notre travail en Moldavie, le pays le plus pauvre d’Europe, où des milliers de réfugiés ukrainiens, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, continuent d’affluer. Beaucoup ont l’intention de rester ici pour l’instant dans l’espoir de rentrer chez eux bientôt, tandis que d’autres passent seulement pour se diriger vers d’autres pays » a déclaré Rossella Miccio, Présidente d’EMERGENCY. « Chacun d’eux a besoin de retrouver un peu d’humanité et EMERGENCY contribue en leur offrant un soutien initial et la continuité des soins. Nous ne pouvons pas savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, nous resterons ici aussi longtemps que nécessaire, même si nous espérons y rester le moins longtemps possible, ce qui signifiera que la guerre est terminée ».

« Il est temps d’unir nos forces et de faire tout ce qui est possible pour garantir un avenir de liberté et de prospérité » a commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA. « La force et le courage du peuple ukrainien sont une source d’inspiration pour le monde entier et nous sommes fiers de faire notre part pour les soutenir en ces temps difficiles. Nous sommes honorés de soutenir EMERGENCY dans ses efforts pour aider les civils ukrainiens contraints de fuir leurs maisons et nous confions que Politruck aidera ceux qui ont le plus besoin de soins. Mes sincères remerciements vont également à mes collègues de NHOA qui, de leur propre initiative, ont organisé une collecte de produits de première nécessité pour les familles ukrainiennes ».

NHOA, avec son programme SocialEnergy, entreprend un certain nombre d’activités afin d’aider les familles ukrainiennes touchées par ces événements tragiques. Entre autres initiatives, NHOA soutiendra à nouveau EMERGENCY en parrainant un concert de charité en direct pour les enfants ukrainiens, qui aura lieu à Milan au Tennis Club Lombardo jeudi 12 mai.

EMERGENCY

EMERGENCY ONG Onlus est une association italienne indépendante et neutre, fondée en 1994 pour fournir des soins médicaux et chirurgicaux gratuits et de qualité aux victimes de la guerre, des mines terrestres et de la pauvreté. Depuis lors, EMERGENCY a soigné plus de 12 millions de personnes, soit une par minute. EMERGENCY promeut une culture de la paix, de la solidarité et du respect des droits de l’homme. Le travail d’EMERGENCY est possible grâce à la contribution de citoyens privés, d’entreprises, de fondations, d’organisations internationales et de certains gouvernements des pays où nous travaillons, qui ont décidé de soutenir notre intervention. Pour soutenir le travail d’EMERGENCY et offrir des soins gratuits et de qualité à ceux qui en ont besoin : en.emergency.it/support-us

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, actif dans la réalisation de la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy.

