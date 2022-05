Enedym Inc. kondigt strategisch partnerschap aan met Smartricity Inc. om de Ventium Wind Pitch Switched Reluctance Motor ('SRM') te ontwikkelen

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Enedym Inc. ('Enedym'), een technologiebedrijf dat de volgende generatie geschakelde reluctantiemotoren (SRM's), elektrische voortstuwing en geëlektrificeerde aandrijflijnen ontwikkelt, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Smartricity Inc. ('Smartricity'), een bedrijf voor slimme industriële elektromotoren en software. Het partnerschap zal helpen bij het leveren van windpitchmotoren van de volgende generatie en aanverwante technologie om de efficiëntie, prestaties en kosteneffectiviteit aanzienlijk te verhogen.

Door gebruik te maken van de unieke SRM-technologie van Enedym, verhoogt Ventium - waarvan de naam een combinatie is van de Latijnse woorden voor wind (Ventus) en stroom (Imperium) - de betrouwbaarheid en efficiëntie van windturbines, wat leidt tot een toename van de energieproductie. Na verloop van tijd zal een grotere productie van windenergie de opwekking van fossiele brandstoffen verdringen, met als gevolg een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien verlaagt een verhoogde efficiëntie van windturbines de kosten van windenergie, waardoor investeringen in schone windenergie aantrekkelijker worden. Enedym en consortiumpartner Smartricity hebben onlangs $ 2,4 miljoen ontvangen van Sustainable Development Technology Canada (SDTC) om de Ventium-windpitch-motortechnologie te commercialiseren en vooruit te helpen.

Als onderdeel van de samenwerking zullen Enedym en Smartricity werken aan het maximaliseren van de bijdrage die windenergie kan leveren door een belangrijke zwakte in turbines aan te pakken: een lage beschikbaarheids- en capaciteitsfactor als gevolg van onbetrouwbare en verouderde windpitch-aandrijfsystemen in 1.X-2.X MW-modellen. De pitch-systemen in de 1.X-2.X zijn een van de grootste oorzaken van de uitvaltijd van turbines, met onderzoeken die aantonen dat meer dan 30% van de storingen direct verband houdt met deze systemen.

Dr. Ali Emadi, oprichter, president en CEO van Enedym, stelde: "We zijn verheugd deze overeenkomst met Smartricity aan te kondigen en gezamenlijk ons doel te bereiken om ervoor te zorgen dat windenergie-infrastructuur efficiënter, betrouwbaarder en zuiniger kan werken. De wereldwijde vraag naar schone energie zal naar verwachting dramatisch toenemen, zowel om de afhankelijkheid van buitenlandse energieopwekking op basis van fossiele brandstoffen te verminderen en om ervoor te zorgen dat geopolitieke risico's worden verminderd. We zien ernaar uit om samen te werken met Smartricity, marktleiders en bedrijven op het gebied van hernieuwbare energie om de innovatie te stimuleren die ons naar een groenere en veiligere toekomst zal brengen."

Michael Sonsogno, mede-oprichter en CEO van Smartricity, verklaarde: "Smartricity heeft een arsenaal aan revolutionaire motortechnologieën van over de hele wereld opgebouwd en dit gecombineerd met de deskundige toepassingskennis van ons team om grote zwakheden aan te pakken in de sectoren voor hernieuwbare energiebronnen, HVAC, mijnbouw, olie en gas en industriële productie. In de toepassing van windpitch was SRM de duidelijke winnaar in combinatie met onze praktijkinzichten in het veld om de Ventium Wind Pitch SRM te produceren.”

Over Enedym Inc.

Enedym is een technologisch opstartbedrijf van McMaster University. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in het McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Canada. Enedym is eigenaar van meer dan 60 patenten en lopende patentaanvragen en gerelateerde uitvindingen die zijn ontwikkeld door de Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain, Dr. Ali Emadi, en zijn onderzoeksgroep bij het McMaster Automotive Resource Center (MARC), McMaster University. De visie van Enedym is om de kosten van elektromotoren en geëlektrificeerde aandrijflijnen aanzienlijk te verlagen en een nieuw paradigma in elektrificatie aan te drijven door middel van nieuwe aandrijftechnologieën, bedieningselementen en digitaliseringstechnieken voor elektromotoren. Enedym streeft ernaar om bij te dragen aan de redding van de planeet, één elektromotormarkt per keer. Ga voor meer informatie over Enedym naar www.enedym.com en ons YouTube-kanaal op Enedym YouTube.

Over Smartricity Inc.

Smartricity is een slim industrieel elektromotor- en softwarebedrijf. De motoren van Smartricity worden gemaakt met behulp van disruptieve elektromotortechnologieën, software en data-analyse; de zeer efficiënte, ultrabetrouwbare en duurzame motoren van Smartricity zullen de bedrijfstijd van kritieke activa drastisch verhogen en tegelijkertijd de uitstoot, afval en enorme industriële CO2-voetafdruk aanzienlijk verminderen. Ga voor meer informatie over Smartricity en de Ventium Wind Pitch SRM naar www.Smartricity.ca.

