Enedym Inc. annonce un partenariat stratégique avec Smartricity Inc. pour développer le moteur pas à pas pour éoliennes à réluctance variable (« SRM, en anglais ») Ventium

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Enedym Inc. (« Enedym »), une société technologique qui met au point la prochaine génération de moteurs à réluctance variable (SRM), la propulsion électrique et les groupes motopropulseurs électrifiés, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique signé avec Smartricity Inc. (« Smartricity »), une société de logiciels et de moteurs électriques industriels intelligents. Ce partenariat contribuera à la mise au point de la prochaine génération de moteurs pas à pas pour éoliennes et de la technologie y afférente afin d'accroître sensiblement l'efficacité, les performances et la rentabilité.

L'utilisation de Ventium, la technologie SRM unique d'Enedym – dont le nom est une association des mots latins signifiant vent (Ventus) et pouvoir (Imperium) - augmente la fiabilité et l'efficacité des éoliennes, entraînant ainsi augmentation de la production d'énergie. Progressivement, la production accrue d'énergie éolienne remplacera la production d'électricité à partir de combustibles fossiles, et entraînera une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre. En outre, l'efficacité accrue des turbines éoliennes réduit le coût de l'énergie éolienne, et rend les investissements dans l'énergie propre des éoliennes plus attrayants. Enedym et le partenaire du consortium, Smartricity, ont récemment reçu 2,4 millions de dollars de Technologies du développement durable Canada (TDDC) pour commercialiser et faire progresser la technologie du moteur pas à pas pour éoliennes Ventium.

Dans le cadre de cette collaboration, Enedym et Smartricity s'efforceront de maximiser la contribution de l'énergie éolienne en remédiant à une faiblesse majeure des turbines : la faible disponibilité et le faible facteur de capacité d'éoliennes en raison de systèmes d'entraînement pas à pas pour éoliennes peu fiables et obsolètes concernant les modèles 1.X-2.X MW. Les systèmes pas à pas pour éoliennes des modèles 1.X-2.X sont l'un des principaux responsables de l'immobilisation des éoliennes, des études ayant indiqué que plus de 30 % des pannes sont directement liées à ces systèmes.

Ali Emadi, fondateur, président et CEO d'Enedym, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer cet accord avec Smartricity afin d'atteindre ensemble notre objectif visant à faire fonctionner l'infrastructure éolienne de manière plus efficace, plus fiable et plus économique. L'engouement mondial pour les énergies propres devrait s'accélérer de façon spectaculaire, à la fois pour réduire la dépendance à l'égard de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles étrangers et également pour garantir la réduction des risques géopolitiques. Nous nous réjouissons de nous associer et de travailler avec Smartricity, leaders du secteur et entreprises d'énergies renouvelables, ce qui aura pour effet de stimuler l'innovation et de nous mener vers un avenir plus vert et plus sûr ».

Michael Sonsogno, cofondateur et CEO de Smartricity : « Smartricity a développé une panoplie de technologies en matière de moteurs révolutionnaires dans le monde entier et l'a associée au savoir spécialisé de notre équipe en matiére d'applications de façon à répondre aux principales faiblesses des secteurs d'énergies renouvelables, du CVC, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, et de la fabrication industrielle. Dans l'application pas à pas pour éoliennes, le SRM s'est avéré être le vainqueur incontestable lorsqu'il a été associé à nos connaissances du monde réel sur le terrain pour produire le SRM pas à pas Ventium ».

À propos d’Enedym Inc.

Enedym est une startup technologique de l'Université McMaster. Le siège social de la société est situé dans le McMaster Innovation Park à Hamilton, Ontario, Canada. Enedym est propriétaire de plus de 60 brevets et demandes de brevets en instance ainsi que d'inventions y afférentes développées par M. Ali Emadi, titulaire de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur les groupes motopropulseurs hybrides, et son groupe de recherche au McMaster Automotive Resource Centre (MARC) de l'Université McMaster. La vision d'Enedym est de réduire considérablement le coût des moteurs électriques et des groupes motopropulseurs électrifiés, ainsi que de favoriser un nouveau paradigme en matière d'électrification grâce à de nouvelles technologies d'entraînement de moteurs électriques, à des contrôles et à des techniques de numérisation. Enedym aspire à sauver la planète, marché par marché du moteur électrique. Pour en savoir plus sur Enedym, veuillez consulter le site à l'adresse www.enedym.com et notre chaîne You Tube à l'adresse Enedym YouTube.

À propos de Smartricity Inc.

Smartricity est une entreprise de moteurs électriques industriels et logiciels intelligents. Les moteurs de Smartricity sont créés à l'aide de technologies de moteurs électriques révolutionnaires, de logiciels et d'analyses de données. Les moteurs hautement efficaces, ultra-fiables et durables de Smartricity augmenteront considérablement le temps de fonctionnement des équipements essentiels tout en réduisant fortement les émissions, les déchets et l'empreinte carbone industrielle massive. Pour en savoir plus sur Smartricity et le SRM pas à pas Ventium, veuillez consulter le site à l'adresse www.Smartricity.ca.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.