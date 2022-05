LABTICIAN THÉA ANNONCE L’ACHÈVEMENT D’UNE COENTREPRISE DONNANT NAISSANCE À UNE SOCIÉTÉ PLUS FORTE, LABTICIAN OPHTHALMICS, ET AU LANCEMENT DE THÉA PHARMA CANADA

OAKVILLE, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Passionnées de soins oculaires, deux entreprises familiales de réputation mondiale, les Laboratoires Théa et Labtician Ophthalmics ont saisi l’occasion de travailler ensemble afin de proposer de nouveaux produits novateurs aux patients canadiens. En 2018, cette vision commune a mené à la création de Labtician Théa, une coentreprise audacieuse dotée d’un horizon de 5 ans.

S’attachant à aider les professionnels de la vue canadiens à assurer des soins optimaux à leurs patients, la coentreprise Labtician Théa a atteint ses objectifs en instaurant une présence solide sur le marché canadien et en offrant à ces professionnels la gamme la plus complète de produits et de services disponibles dans le secteur. Qu’il s’agisse de diagnostics et d’équipements chirurgicaux apportant des solutions aux maladies de la cornée, de la rétine et au glaucome, ou de traitements avancés sans agents de conservation pour la prise en charge du glaucome, de la sécheresse oculaire et de l’hygiène des paupières, Labtician Théa a mis l’innovation en pratique pour les cliniciens et leurs patients.

Au terme de la période convenue de cinq ans, la coentreprise prendra fin le 1er janvier 2023 pour donner naissance à Labtician Ophthalmics – une société plus forte comprenant une nouvelle division thérapeutique complétant la division chirurgicale existante – et à Théa Pharma Canada Inc, une filiale des Laboratoires Théa, située dans la région métropolitaine de Toronto. En tant qu’entités distinctes, Labtician Ophthalmics et Théa Pharma Canada seront en meilleure position pour servir et soutenir la communauté canadienne des soins oculaires, et ce, pour les années à venir.

« Notre partenariat avec Labtician Ophthalmics nous a permis de mieux connaître les professionnels canadiens des soins oculaires et de comprendre leurs besoins et ceux de leurs patients. Ce fut idéal pour leur présenter Théa et mettre en marché des produits novateurs, les meilleurs de leur catégorie, étayés par des preuves cliniques rigoureuses », déclare Fiona McCloskey, directrice générale de Labtician Théa et Théa Pharma Canada. « Depuis l’avènement de la coentreprise avec Labtician Ophthalmics, les professionnels de la vue et les patients en sont venus à connaître les produits Théa et à leur faire confiance, ce qui a contribué à bâtir notre réputation et à faire une réelle différence dans la vie des patients au quotidien. En lançant Théa Pharma Canada en 2023, notre objectif est de continuer à fournir aux professionnels de la vue et aux patients de nouveaux traitements et solutions de pointe pour un éventail de maladies oculaires, dont la sécheresse oculaire, le glaucome, les allergies et plus encore, au fil des années à venir. Nous sommes reconnaissants de notre partenariat avec Labtician Ophthalmics et enthousiastes à l’idée de cette nouvelle étape passionnante de notre parcours en tant que Théa Pharma Canada. »

Cette coentreprise unique a également été fructueuse pour l’équipe de Labtician Ophthalmics.

« En travaillant avec l’équipe et les produits de renommée mondiale de Théa, nous avons révélé notre capacité inégalée à servir de plateforme à d’autres entreprises sur le marché canadien, en plus de démontrer notre compétence à développer des modèles commerciaux inédits et à les mettre en œuvre », déclare Polydor Strouthos, président de Labtician Ophthalmics. « Nous appuyant sur notre expertise en réglementation, marketing transversal et croissance de la clientèle, nous avons renforcé notre capacité à lancer des produits et des entités. Nous mettons l’innovation au service de la pratique et fournirons à nos précieux clients davantage de produits, de services et de solutions innovantes de premier ordre grâce à Labtician Ophthalmics, une société plus forte, dotée d’une nouvelle division thérapeutique en complément de notre division chirurgicale existante. »

Lorsque des occasions mutuellement bénéfiques se présenteront, Théa Pharma Canada Inc. et Labtician Ophthalmics Inc. tireront parti de leur relation privilégiée et des valeurs familiales qui les unissent en tant que partenaires de choix. Les deux entreprises anticipent une croissance robuste et soutenue au cours des années à venir.

À propos de Labtician Ophthalmics, Inc.

Labtician Ophthalmics, Inc. est un fournisseur de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques de spécialité qui est axé sur les solutions destinées à la communauté canadienne des soins oculaires. Forte de 60 ans d’histoire au Canada, Labtician Ophthalmics Inc. poursuit sa tradition en mettant l’innovation en pratique par la commercialisation de dispositifs médicaux exclusifs et novateurs destinés à la chirurgie. Maintenant que Labtician Ophthalmics est plus forte et qu’une nouvelle division thérapeutique vient compléter la division chirurgicale existante, nous offrons à nos précieux clients encore plus de produits, de services et de solutions novatrices de premier ordre, y compris notre expertise en lancement de produits et d’entités sur le marché canadien.

À propos de Théa Pharma Canada Inc.

Théa Pharma Canada, Inc. est une filiale de Théa, une société au premier rang des groupes indépendants de soins oculaires en Europe et qui se spécialise dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits exclusifs destinés aux soins oculaires. S’appuyant sur plus de 150 ans d’histoire, l’entreprise familiale est le pionnier et le chef de file du développement de traitements sans agents de conservation. Elle constitue actuellement un réseau de plus de 1500 employés dans le monde, et ses produits sont offerts dans plus de 75 pays. Avec le lancement de Théa Pharma Canada en 2023, notre objectif est de continuer à fournir aux professionnels de la vue et aux patients des traitements innovants et des solutions de pointe pour un éventail de maladies oculaires, notamment la sécheresse oculaire, le glaucome, les allergies et plus encore au cours des années à venir.