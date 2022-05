Mylerz obtient 9,6 millions de dollars de Lorax Capital Partners et Fawry pour développer ses solutions logistiques en Afrique du Nord

Le Caire, Egypte--(BUSINESS WIRE)--Mylerz, une société égyptienne d’innovation dans le domaine de la livraison du dernier kilomètre et de la gestion des commandes, a annoncé aujourd’hui la clôture d’un tour de table de 9,6 millions de dollars mené par Lorax Capital Partners afin de développer et d’étendre ses opérations en Egypte et en Afrique du Nord. Fawry, la principale société de paiement égyptienne qui a également participé à la ronde, contribuera à renforcer les services de recouvrement d’espèces de Mylerz pour ses commerçants.

Lancé en 2019, Mylerz exploite actuellement une flotte de plus de 350 véhicules écologiques et 21 centres d'exécution locaux stratégiquement positionnés à travers l'Égypte. L'entreprise a atteint le cap des 2 millions de colis livrés dans les deux années suivant son lancement. La technologie de gestion logistique exclusive de Mylerz lui permet de livrer des produits de commerce électronique aux clients des centres-villes dans des délais aussi courts que le jour même. L'investissement permettra à Mylerz de construire et d'ouvrir un tout nouveau centre d'exécution automatisé et doté d'une intelligence artificielle de 25 000 m² à l'ouest du Caire d'ici le troisième trimestre 2022, afin de compléter son centre d'exécution actuel de 1 500 m² qui a commencé à fonctionner au troisième trimestre 2021.

Mylerz répond à un besoin essentiel du marché pour ses clients du commerce électronique en fournissant une solution de bout en bout qui associe le traitement des commandes et la livraison du dernier kilomètre. L'entreprise est au service du secteur du commerce électronique africain, en plein essor, qui devrait représenter 180 milliards de dollars d'ici 2025. En proposant le paiement à la livraison ainsi qu'une gamme complète de services de livraison et d'outils technologiques pour les commerçants, Mylerz favorise la croissance du commerce électronique en Égypte et sur ses nouveaux marchés en Tunisie, en Algérie et au Maroc.

Samer Gharaibeh, fondateur et PDG de Mylerz, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer la clôture de notre premier tour de financement. Mylerz a prouvé que sa technologie et son modèle peuvent réussir dans une ville aussi complexe que Le Caire. Nous prévoyons de tirer parti de notre expérience en Égypte pour commencer à opérer en Tunisie, en Algérie et au Maroc d'ici le troisième trimestre 2022. Cette empreinte régionale permettra à nos clients de bénéficier de corridors commerciaux connectés entre les marchés, ce qui est essentiel pour notre stratégie plus large visant à positionner Mylerz comme le principal partenaire logistique du commerce électronique à travers l'Afrique. »

« Nous pensons que Lorax est le bon partenaire pour nous permettre de développer davantage la présence de Mylerz en Égypte ainsi qu'en Afrique. Avec Lorax et notre équipe expérimentée triée sur le volet, Mylerz est en passe de devenir le premier fournisseur de services de solutions logistiques pour le commerce électronique entièrement intégré en Afrique. »

Ashraf Zaki, associé directeur chez Lorax Capital Partners, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Samer et à l’équipe de Mylerz, qui ont démontré leur grande expérience en faisant rapidement de Mylerz un leader et un innovateur dans le secteur de la logistique du commerce électronique. Mylerz a mis à profit son savoir-faire et de son offre technologique haut de gamme pour résoudre plusieurs problèmes associés à la livraison du dernier kilomètre en Égypte, notamment les itinéraires complexes, la prédominance de l’argent liquide et la diversité des commerçants ayant des besoins divers. »

« Lorax soutient Mylerz pour devenir le premier acteur de la logistique du commerce électronique entièrement intégré du continent, apportant un mélange unique de service client haut de gamme et de services de livraison efficaces aux entreprises et aux consommateurs régionaux. »

Ashraf Sabry, PDG de Fawry, a ajouté : « L’investissement de Fawry dans Mylerz fait partie de notre stratégie visant à construire un écosystème de commerce intégré en Égypte et à explorer les opportunités d’expansion internationale avec des partenaires solides comme Mylerz et Lorax ».

À propos de Mylerz

Mylerz, créée en 2019, est une entreprise intégrée de livraison et d'exécution du dernier kilomètre pour le commerce électronique qui est non seulement bien consciente de ce dont les entreprises de commerce électronique ont besoin, mais qui comprend également les désirs des consommateurs mieux que tous. Pour la première fois en Égypte, Mylerz introduit une livraison rapide le jour même grâce à l'utilisation de technologies inégalées pour assurer le transfert des colis d'une entité à l'autre dans une fenêtre de 2 à 8 heures. Mylerz s'engage à fournir un service de livraison de dernier kilomètre où nous donnons toujours la priorité à votre temps, vos efforts et votre argent, en livrant vos produits en temps voulu sans vous déranger dans le processus.

À propos de Lorax Capital Partners

Constituée en 2015, Lorax Capital Partners (« Lorax ») est une société de capital-investissement axée sur l'Égypte. Lorax est très bien positionnée pour servir de « pont » entre l'Égypte, d'une part, et les investisseurs mondiaux qui cherchent à générer des rendements ajustés selon le risque tout en contribuant au développement économique du pays.

L'équipe de Lorax possède une vaste expérience dans la recherche, l'exécution et la gestion de transactions en Égypte, pour une valeur combinée de plus de 46 milliards de dollars américains. Lorax est convaincu que sa connaissance approfondie du marché égyptien, ses antécédents, son solide réseau de contacts opérationnels et financiers fiables, ainsi que son approche pratique de l'investissement, lui permettent d'identifier et de saisir des opportunités d'investissement intéressantes.

À propos de Fawry

Fawry est la principale plateforme égyptienne de transformation numérique et de paiements électroniques, offrant des services financiers aux consommateurs et aux entreprises à travers plus de 225 000 sites et une variété de canaux. Fawry offre un moyen pratique et fiable de payer les factures et autres services sur plusieurs canaux (en ligne, en utilisant des guichets automatiques, des portefeuilles mobiles et des points de vente au détail). Le réseau de détaillants de Fawry comprend de petites épiceries, des pharmacies et des papeteries, ainsi que des bureaux de poste, tous équipés de machines de point de vente – les mêmes que celles utilisées pour les paiements par carte de crédit.