NetApp與NVIDIA合作，憑藉統包式超級運算基礎架構加速高效能運算和人工智慧的發展

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布，配備BeeGFS並行檔案系統的NetApp EF600All-Flash記憶體NVMe儲存設備現已獲得NVIDIA DGX SuperPOD™認證。這項新認證簡化了人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)基礎架構，將加速這些使用案例的實作。

自2018年以來，NetApp和NVIDIA已經為數百家客戶提供了一系列解決方案，包括建立人工智慧卓越中心、解決大規模人工智慧訓練中的難題等。此次NetApp EF600和BeeGFS檔案系統獲得DGX SuperPOD資格認證，是對兩家公司已開發的一整套人工智慧解決方案的有力補強。

NetApp解決方案與聯盟部門副總裁Phil Brotherton表示：「多年來，NetApp和NVIDIA聯盟一直在提供業界領先的創新成果，這次獲得NVIDIA DGX SuperPOD的新資格認證延續了這項態勢。隨著市場對效能和資料的需求迅速成長，NVIDIA DGX SuperPOD與ONTAP AI平臺和DGX Foundry AI服務相結合，可確保我們的客戶能夠獲得一流的模型訓練基礎架構，並得到人工智慧產業領導者的全力支持。」

NVIDIA DGX系統副總裁Charlie Boyle表示：「對於利用人工智慧和高效能運算技術來實現業務現代化的組織而言，在建置基礎架構時，效能、靈活性和選擇權均不可或缺。憑藉我們與NetApp的合作，建立自有人工智慧卓越中心的客戶現在可以為其NVIDIA DGX SuperPOD選擇NetApp儲存設備，並能夠透過NVIDIA DGX Foundry將同樣領先的可用平臺用作託管基礎架構。」

威奇托州立大學(Wichita State University)產業參與和應用學習助理副校長Tonya Witherspoon表示：「我們很高興能與NetApp和NVIDIA合作，利用NVIDIA DGX系統來建立高效能運算/人工智慧卓越中心，讓應用學習專業的學生能夠體驗超級運算和高效能運算基礎架構。NetApp是創新型校園建設中的數位化結構支柱，我們將儘快開始在這一令人興奮的領域培養新一代人才。」

廣泛的人工智慧基礎架構解決方案組合

NetApp的NVIDIA加速解決方案組合包含ONTAP AI，該解決方案旨在透過應用經現場驗證的參考架構，以及易於採購和部署的一整套預設定綜合解決方案，排除不確定因素，以加快普及。

此外，該組合還包含NVIDIA DGX Foundry，它配備有NVIDIA Base Command軟體和NetApp Keystone Flex Subscription功能。這一組合為企業及其資料專家提供了世界級的託管基礎架構解決方案，並為他們帶來所需的一流人工智慧開發體驗，免除了需要自己建置的煩惱。

今後，各組織還可以利用DGX SuperPOD強大的內部部署功能，結合NetApp儲存設備，建立自己的人工智慧卓越中心。

NetApp還與NVIDIA合作，為金融服務、醫藥、製造、零售、高等教育和政府等各行各業提供量身打造的解決方案，並為已經踏上人工智慧之旅的客戶主辦和推動新理念研討會，以加速他們的成功，同時降低風險。

IDC人工智慧/自動化研究與諮詢集團副總裁Ritu Jyoti表示：「人工智慧生命週期的重點已經從基礎架構管理轉向開發堆疊，從而推動了對融合式解決方案和服務的需求，使組織能夠更輕鬆地為人工智慧使用案例的部署簡化其基礎架構投資。DGX SuperPOD是NetApp和NVIDIA為滿足這一需求而建立的成果豐碩合作關係中的最新里程碑。NetApp有足夠能力幫助客戶應對資料管理方面的挑戰，無論這些資料駐留在何處。」

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關於NetApp

NetApp是一家以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業，在日益加速的數位化轉型時代，傾力幫助企業利用資料保持領先優勢。無論企業是在雲端執行開發，將應用程式移轉到雲端，還是在內部自行打造類雲體驗，NetApp都能提供適用的系統、軟體和雲端服務，幫助企業從資料中心到雲端以最佳化的方式執行應用程式。此外，NetApp還提供跨不同環境執行的解決方案，幫助企業建構自己的Data Fabric，隨時隨地安全地為合適的人員提供正確的資料、服務和應用程式。如需瞭解更多資訊，請造訪www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上關注我們。

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