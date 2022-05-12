NetApp与NVIDIA合作，依托统包式超算基础设施加速高性能计算和人工智能的发展

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--以云为主导、以数据为中心的跨国软件公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布，配备BeeGFS并行文件系统的NetApp EF600全闪存NVMe存储现已获得NVIDIA DGX SuperPOD™认证。这项新认证简化了人工智能(AI)和高性能计算(HPC)基础设施，将加速这些用例的实施。

自2018年以来，NetApp和NVIDIA已经为数百家客户提供了一系列解决方案，包括建立人工智能卓越中心、解决大规模人工智能训练中的难题等。此次NetApp EF600和BeeGFS文件系统获得DGX SuperPOD资格认证，是对两家公司已开发的一整套人工智能解决方案的有力补强。

NetApp解决方案与联盟部门副总裁Phil Brotherton表示：“多年来，NetApp和NVIDIA联盟一直在提供业界领先的创新成果，这次获得NVIDIA DGX SuperPOD的新资格认证延续了这一势头。随着市场对性能和数据的需求迅猛增长，NVIDIA DGX SuperPOD与ONTAP AI平台和DGX Foundry AI服务相结合，可确保我们的客户能够获得一流的模型训练基础设施，并得到人工智能行业领导者的全力支持。”

NVIDIA DGX系统副总裁Charlie Boyle表示：“对于利用人工智能和高性能计算技术来实现业务现代化的组织而言，在构建基础设施时，性能、灵活性和选择权均不可或缺。依托我们与NetApp的合作，建立自有人工智能卓越中心的客户现在可以为其NVIDIA DGX SuperPOD选择NetApp存储，并能够通过NVIDIA DGX Foundry将同样领先的可用平台用作托管基础设施。”

威奇托州立大学行业参与和应用学习助理副校长Tonya Witherspoon表示：“我们很高兴能与NetApp和NVIDIA合作，利用NVIDIA DGX系统来建立高性能计算/人工智能卓越中心，让应用学习专业的学生能够体验超级计算和高性能计算基础设施。NetApp是创新型校园建设中的数字化结构支柱，我们将尽快开始在这一令人兴奋的领域培养新一代人才。”

广泛的人工智能基础设施解决方案组合

NetApp的NVIDIA加速解决方案组合包含ONTAP AI，该解决方案旨在通过应用经现场验证的参考架构，以及易于采购和部署的一整套预配置综合解决方案，排除不确定因素，以加快普及。

此外，该组合还包含NVIDIA DGX Foundry，它配备有NVIDIA Base Command软件和NetApp Keystone Flex Subscription功能。这一组合为企业及其数据专家提供了世界级的托管基础设施解决方案，并为他们带来所需的一流人工智能开发体验，免除了需要自己构建的烦恼。

今后，各组织还可以利用DGX SuperPOD强大的本地功能，结合NetApp存储，建立自己的人工智能卓越中心。

NetApp还与NVIDIA合作，为金融服务、医药、制造、零售、高等教育和政府等各行各业提供量身定制的解决方案，并面向已经踏上人工智能之旅的客户主办和推进新理念研讨会，以加速他们的成功，同时降低风险。

IDC人工智能/自动化研究与咨询集团副总裁Ritu Jyoti表示：“人工智能生命周期的重点已经从基础设施管理转向开发堆栈，从而推动了对融合解决方案和服务的需求，使组织能够更轻松地为人工智能用例的部署简化其基础设施投资。DGX SuperPOD是NetApp和NVIDIA为满足这一需求而建立的成果丰硕合作关系中的最新里程碑。NetApp有足够能力帮助客户应对数据管理方面的挑战，无论这些数据驻留在何处。”

其他资源：

关于NetApp

NetApp是一家以云为主导、以数据为中心的跨国软件企业，在日益加速的数字化转型时代，倾力帮助企业利用数据保持领先优势。无论企业是在云端执行开发，将应用程序迁移到云端，还是在内部自行打造类云体验，NetApp都能提供适用的系统、软件和云服务，助力企业从数据中心到云端以最优化的方式运行应用程序。此外，NetApp还提供跨不同环境运行的解决方案，帮助企业构建自己的数据网络结构，随时随地安全地为合适的人员提供正确的数据、服务和应用程序。如需了解更多信息，请访问www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

NETAPP、NETAPP标识和www.netapp.com/TM上所列之标志均为NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。