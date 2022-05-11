Entersekt携手Capitec Bank提高电子商务交易安全性并减少摩擦

南非开普敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--设备身份和身份验证解决方案的全球领导者Entersekt今天宣布，Capitec Bank已经实施了创新的EMV 3-D Secure解决方案。该解决方案提高了电子商务支付的安全性，同时减少了持卡人的摩擦。

Entersekt的解决方案充分利用了NuData Security的行为分析技术。NuData Security是万事达卡旗下公司，致力于提供行业领先的基于风险的身份验证技术。此举巩固了Entersekt和NuData Security于2020年正式建立的合作伙伴关系。

Entersekt首席执行官Schalk Nolte表示：“南非银行风险信息中心(SABRIC)的数据显示，电子商务或‘无卡’欺诈在南非的比例仍然高得令人无法接受，占信用卡欺诈的80%，占借记卡欺诈的53%。Entersekt的EMV 3-D Secure解决方案将我们强大的身份验证技术与最新的行为技术相结合，专门解决这一安全问题。我们解决方案的独特之处在于完全可定制性，让Capitec能够为其持卡人创造与众不同的电子商务体验。我们与Capitec一直在推动数字安全和用户体验的边界，此次实施是我们共同创新之旅的又一个里程碑。”

通过实施Entersekt的EMV 3-D Secure解决方案，Capitec如今可以实时识别高风险电子商务互动，在不影响客户体验的情况下大幅提高安全性。该解决方案是一个单一的平台，预集成了NuData Security的旗舰产品NuDetect。它将行为生物统计学、机器学习和来自数十亿匿名数据点的洞察力结合到一起，根据在线、移动应用和智能手机互动来区分真实用户和潜在欺诈者，并标出那些具有最高风险的用户。

在结账过程中，该解决方案就持卡人的电子商务交易给出了一个风险评分。根据风险评分，在几乎没有风险的情况下，继续进行无摩擦的身份验证。在需要更大确定性的高风险情况下，该解决方案就会触发一个需要采取行动的身份验证流程。该解决方案支持一系列认证选项，包括应用内推送提示、生物识别技术和在线快速身份认证(FIDO)安全密钥。

通过分析行为和基于设备的信息，该解决方案支持Capitec保护其客户并提供无摩擦的结账体验。

Capitec Bank营销和传播负责人Francois Viviers解释道：“我们一直在寻找在不影响客户体验的情况下提供最佳安全保障的方法。通过实施Entersekt的EMV 3-D Secure解决方案和NuData Security的行为分析技术，我们能够为我们的电子商务交易提供额外的保护。这也让我们的团队能够继续创新，保证我们客户的安全，让Capitec走在南非数字银行创新的前沿。”

关于Entersekt

Entersekt是强大的设备身份和客户身份验证软件的领先提供商。全球各国的金融机构和其他大型企业都依靠其获得多项专利的技术与客户进行安全通信，保护他们免受欺诈，并为他们提供便捷的新体验，而不论他们使用何种渠道或设备。如需了解更多信息，请访问entersekt.com。

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