Entersekt與Capitec Bank合作以提高電子商務交易安全性並減少摩擦

南非開普敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--裝置身份和身份驗證解決方案的全球領導者Entersekt今天宣佈，Capitec Bank已經實施創新的EMV 3-D Secure解決方案。該解決方案可提高電子商務支付的安全性，同時減少持卡人的摩擦。

Entersekt的解決方案充分利用NuData Security的行為分析技術。NuData Security是萬事達卡旗下公司，致力於提供業界領先的風險基礎身份驗證技術。此舉鞏固了Entersekt和NuData Security於2020年正式建立的合作夥伴關係。

Entersekt執行長Schalk Nolte表示：「南非銀行風險資訊中心(SABRIC)的資料顯示，電子商務或『無卡』詐騙在南非的比例仍然高得令人無法接受，占信用卡詐騙的80%，占轉帳卡詐騙的53%。Entersekt的EMV 3-D Secure解決方案結合我們強大的身份驗證科技與最新的行為科技，專門解決這一安全問題。我們解決方案的獨特之處在於完全可客製化，讓Capitec能夠為其持卡人創造與眾不同的電子商務體驗。我們與Capitec一直在推動數位安全和用戶體驗的突破性發展，此次實施是我們共同創新之旅的又一個里程碑。」

實施Entersekt的EMV 3-D Secure解決方案，使Capitec如今可以即時識別高風險電子商務互動，在不影響客戶體驗的情況下大幅提高安全性。該解決方案是單一的平臺，並預先整合NuData Security的旗艦產品NuDetect。它結合行為生物統計學、機器學習和來自數十億匿名資料點的洞察，根據線上、行動應用程式和智慧型手機互動來區分真實用戶和潛在詐騙者，並標出那些具有最高風險的用戶。

在結帳過程中，該解決方案就持卡人的電子商務交易給予風險評分。根據風險評分，在幾乎沒有風險的情況下，繼續進行無摩擦的身份驗證。在需要更大確定性的高風險情況下，就會觸發需要採取行動的身份驗證流程。該解決方案支援一系列認證選項，包括應用程式內推送提示、生物識別技術和線上快速身份認證(FIDO)安全金鑰。

經由分析行為和裝置的資訊，該解決方案使Capitec能夠保護其客戶並提供無摩擦的結帳體驗。

Capitec Bank行銷和傳播負責人Francois Viviers解釋道：「我們一直在尋找能在不影響客戶體驗的情況下提供最佳安全保障的方法。實施Entersekt的EMV 3-D Secure解決方案和NuData Security的行為分析技術，使我們能夠為電子商務交易提供額外的保護。這也讓我們的團隊能夠繼續創新，保證我們客戶的安全，讓Capitec走在南非數位銀行創新的最前線。」

關於Entersekt

Entersekt是強大的裝置身份和客戶身份驗證軟體的一流提供商。全球各國的金融機構和其他大型企業都依賴其獲得多項專利的技術，以安全的方式與客戶溝通，保護他們免受詐騙，並為他們提供便捷的新體驗，而不論他們使用何種通路或裝置。如欲瞭解更多資訊，請造訪entersekt.com。

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