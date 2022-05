CUPERTINO, Californië & RIVERSIDE, Mo.--(BUSINESS WIRE)--Plus, een wereldwijde leverancier van technologie voor zelfrijdende vrachtwagens, heeft vandaag aangekondigd dat het Velociti, een wereldleider in oplossingen voor wagenparktechnologie, heeft gekozen als de implementatie- en onderhoudspartner voor het landelijke programma Plus Build.

Het Plus Build-programma duurt minder dan een dag om nieuwe en bestaande klasse 8-vrachtwagens om te vormen tot semi-autonome vrachtwagens door ze uit te rusten met ultramoderne lidar-, radar- en camerasensoren en Plus's eigen autonoom rijdende software. Het resultaat is PlusDrive, de eerste commercieel verkrijgbare autonome vrachtwagenoplossing in de branche. PlusDrive verbetert de veiligheid, verhoogt het rijcomfort en bespaart minimaal 10% op brandstofkosten. De installatie wordt uitgevoerd op locatie die het meest geschikt zijn voor klanten, in of nabij grote transportknooppunten in de VS. Onderhoudsdiensten zijn landelijk beschikbaar door gebruik te maken van mobiele middelen om klanten te ontmoeten waar ze zich bevinden.

