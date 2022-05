Plus lance un programme national d’aménagement visant à livrer des camions semi-autonomes de catégorie 8 en une journée

CUPERTINO, Californie et RIVERSIDE, Missouri--(BUSINESS WIRE)--Plus, un fournisseur mondial de technologies pour camions autonomes a annoncé aujourd’hui avoir choisi Velociti, un leader mondial des solutions technologiques pour flottes, comme partenaire de déploiement et de maintenance, dans le cadre de son programme national Plus Build.

Le programme Plus Build prend moins d’une journée pour transformer des camions de fret, de catégorie 8, neufs ou ayant déjà roulé, en camions semi-autonomes, en les équipant de capteurs lidar, radars et photographiques, à la pointe de la technologie, ainsi que du logiciel de conduite autonome, exclusif de Plus. Le résultat obtenu se nomme PlusDrive, la première solution de camionnage autonome disponible commercialement. PlusDrive améliore la sécurité et le confort des chauffeurs, tout en permettant des économies d’au moins 10 % sur les coûts de carburant. L’installation est effectuée dans un ou plusieurs sites correspondant le mieux aux besoins des clients, au niveau ou à proximité des principales plaques tournantes de transport à travers les États-Unis. Les services de maintenance sont disponibles dans tout le pays, grâce à des ressources mobiles permettant de rencontrer les clients là où ils se trouvent.

Shawn Kerrigan, directeur de l’exploitation et cofondateur de Plus, a déclaré : « Plus Build aide les entreprises à tirer parti des avantages de la technologie de conduite autonome d’aujourd’hui en modernisant rapidement leurs camions pour en améliorer la sécurité et la disponibilité. Le réseau d’installation et service technologiques, inégalé, de Velociti va nous donner les moyens de mettre PlusDrive à disposition d’un plus grand nombre de chauffeurs de camion, à travers le pays, pour rendre leur travail plus sûr, plus facile et plus performant. »

Grâce au programme Plus Build et au partenariat avec Velociti, Plus déploie désormais PlusDrive à l’échelle nationale. Plusieurs constructeurs de flottes et de camions, parmi les plus importants au monde, participent déjà à Plus Build, et exploitent aujourd’hui sur la route des camions équipés de la solution PlusDrive. En plus des services d’installation technologique, de Velociti, Plus met actuellement en œuvre la solution VeloCare de Velociti, un programme phare de surveillance proactive de la santé du système, comprenant des services à distance et mobiles, pour maximiser la disponibilité de la technologie.

« Le fait de nous associer avec Plus pour assurer nos services représente une partie importante de la solution PlusDrive et s’appuie sur les décennies d’expérience de Velociti dans le déploiement et la maintenance de technologies de flotte innovantes. Nous sommes ravis de conclure ce partenariat stratégique pour aider les clients de PlusDrive à réaliser les avantages que cette technologie transformationnelle apporte à leurs activités et à l’industrie du transport en général », a confié Ryan Powell, vice-président principal chez Velociti.

Supervisé par un chauffeur de camion, PlusDrive peut gérer de manière autonome les éléments suivants, dans des conditions normales de circulation sur une autoroute :

Centrage sur la voie

Changement de voie, à l’initiative du chauffeur

Assistance à la conduite dans les embouteillages

Optimisation prédictive du carburant

Régulateur de vitesse adaptatif (jusqu’à 0 km/h)

Fusion des voies

Détection du degré d’attention du conducteur

Vérificateur des champs opérationnels (Operational Design Domain, ODD)

Autoétalonnage

Mises à jour par voie hertzienne

Pour en savoir plus sur le programme Plus Build ou sur PlusDrive, veuillez contacter sales@plus.ai.

À propos de Plus

Chef de file mondial de la révolution du camionnage autonome, Plus propose une technologie sans conducteur, haute performance, primée. Désignée par Fast Company comme étant l’une des Entreprises les plus innovantes au monde, pour l’année 2022, Plus est la seule entreprise de conduite autonome à compter des clients qui utilisent déjà son produit sur la route. En collaboration avec l’une des plus grandes entreprises des États-Unis, divers constructeurs automobiles, et autres, Plus rend le camionnage longue distance plus sûr, plus économe en carburant, plus durable, et plus confortable pour les chauffeurs. Plus a reçu de nombreux prix et distinctions au sein du secteur, en hommage à sa technologie transformatrice et son dynamisme commercial, notamment de la part de Fast Company, Insider, Consumer Electronics Show, et AUVSI, entre autres.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.plus.ai, ou suivez-nous sur LinkedIn ou YouTube.

À propos de Velociti

Velociti, fournisseur mondial de solutions technologiques d’entreprise, depuis plus de 25 ans, aide à répondre aux besoins complexes des sociétés en optimisant les investissements technologiques, en réduisant les coûts, et en améliorant l’expérience des employés et des clients. Ses conceptions innovantes, sa rapidité d’installation et de déploiement, ainsi que ses services de support, proactifs, pour une large gamme de technologies de transport et de mise en réseau sont fournis par une équipe hautement expérimentée, composée d’ingénieurs, de chefs de projet, de techniciens certifiés, et de responsables de la réussite client. Velociti est au service de diverses entreprises dans les domaines du transport et de la logistique, de la construction, de la vente au détail, de la restauration, de la fabrication, de la distribution, des services publics, et de l’hôtellerie, nombre d’entre elles figurant au classement Fortune 500.

Pour en savoir plus, visitez http://www.velociti.com, ou appelez gratuitement le (855)-233-7210.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.