印尼證券交易所(IDX)使用Denodo平臺加快向客戶交付市場資料

新加坡--(BUSINESS WIRE)--資料整合和管理領域的領導者Denodo今天宣布，印尼證券交易所(IDX)已選擇Denodo平臺作為其現代資料管理架構的策略組成部分，以便更好、更快地向客戶傳遞市場資料。

作為印尼資本市場的監管者和交易組織者之一，印尼證券交易所(IDX)致力於提供各種市場資料產品解決方案，以此向公眾提供資訊，幫助他們做出正確的決策。

IDX交易和會員董事Laksono W.Widodo表示：「我們正在為會員和訂閱者提供便利的市場資料接收，並且更加專注於即時提供可信任的資料。利用邏輯方法進行資料管理和整合，是實現這項目標和改進我們的資料服務產品的關鍵。」

IDX每天都會收到大量交易資料，例如股票和債券交易資料。這些資料駐留在分散式的獨立系統中，需要對不同的資料結構和廣泛的內外部資料來源進行連接、組合和處理。Denodo平臺支援的邏輯資料網路結構可以實現在一個地方管理所有這些不同的資料。

Laksono表示：「我們使用Denodo解決的第一個資料方面的挑戰是將即時訊息和串流資料與其它API資料來源進行整合，為我們新的市場資料系統計畫提供支援。Denodo還有其它使用案例。因此，在我們擴大資料來源的過程中，它將成為我們長期資料架構的一個關鍵組成部分。」

透過其提供的單一邏輯資料層，Denodo將被用於改進資料管理和治理，並加快資訊交付。

Denodo資深副總裁兼行銷長Ravi Shankar表示：「我們非常榮幸能與IDX合作，幫助他們為客戶建立安全的市場資料取得管道。Denodo平臺先進的資料整合和管理能力為IDX等組織帶來了巨大的益處，可以幫助它們加速資料取得並提高產品上市速度。」

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關於印尼證券交易所

印尼證券交易所(IDX)是一個自律組織(Self-Regulatory Organization)，透過建立值得信賴的可信任金融市場基礎建設，提供公平、有序和高效率的市場，並透過創新的產品和服務實現對所有利害關係人的可及性。我們的願景是成為擁有世界一流信譽的具有競爭力的證券交易所。我們致力於發展印尼資本市場，使其成為印尼經濟的支柱之一，從而為印尼帶來繁榮。我們還透過加入世界交易所聯合會(World Federation of Exchanges)和永續證券交易所(Sustainable Stock Exchanges)，積極尋求在全球創造更大的影響力。我們的目標是成為一個可信任的交易所，推動金融領域發展，使印尼到2045年成為世界第五大經濟體。

關於Denodo

Denodo是資料管理領域的領導者。屢獲殊榮的Denodo平臺是領先的資料整合、管理和交付平臺，使用邏輯方法實現自助式商業智慧、資料科學、混合/多雲資料整合和企業資料服務。Denodo的客戶涵蓋30多個產業的大型企業和中型市場公司。這些客戶實現了超過400%的投資報酬率和數百萬美元的收益，在不到半年的時間內就獲得回報。如需瞭解更多資訊，請造訪www.denodo.com或致電+1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053 / +65 6950 7489。

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