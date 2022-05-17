印尼证券交易所(IDX)借助Denodo平台加快向客户交付市场数据

新加坡--(BUSINESS WIRE)--数据集成和管理领域的领导者Denodo今天宣布，印尼证券交易所(IDX)已选择Denodo平台作为其现代数据管理架构的战略组成部分，以便更好、更快地向客户分发市场数据。

作为印尼资本市场的监管者和交易组织者之一，印尼证券交易所(IDX)致力于提供各种市场数据产品解决方案，以此向公众提供信息，帮助他们做出正确的决策。

IDX交易和会员董事Laksono W.Widodo表示：“ 我们正在为会员和订阅者接收市场数据提供便利，并且更加专注于实时提供可信的数据。利用逻辑方法进行数据管理和集成，是实现这一目标和改进我们的数据服务产品的关键。”

IDX每天都会收到大量交易数据，例如股票和债券交易数据。这些数据驻留在分布式的独立系统中，需要对不同的数据结构和广泛的内外部数据源进行连接、组合和处理。Denodo平台支持的逻辑数据网络结构可以实现在一个地方管理所有这些不同的数据。

Laksono表示：“我们使用Denodo解决的第一个数据方面的挑战是将实时消息和流数据与其它API数据源进行整合，为我们新的市场数据系统计划提供支持。Denodo还有其它使用案例。因此，在我们扩大数据源的过程中，它将成为我们长期数据架构的一个关键组成部分。”

借助其提供的单一逻辑数据层，Denodo将被用于改进数据管理和治理，并加快信息交付。

Denodo高级副总裁兼首席营销官Ravi Shankar表示：“我们非常荣幸能与IDX合作，帮助他们为客户建立安全的市场数据获取渠道。Denodo平台先进的数据集成和管理能力为IDX等组织带来了巨大的益处，可以帮助它们加速数据获取并提高产品上市速度。”

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关于印尼证券交易所

印尼证券交易所(IDX)是一个自律组织(Self-Regulatory Organization)，通过创建值得信赖的可信金融市场基础设施，提供公平、有序和高效的市场，并通过创新的产品和服务实现对所有利益相关方的可及性。我们的愿景是成为拥有世界一流信誉的具有竞争力的证券交易所。我们致力于发展印尼资本市场，使其成为印尼经济的支柱之一，从而为印尼带来繁荣。我们还通过加入世界交易所联合会(World Federation of Exchanges)和可持续证券交易所(Sustainable Stock Exchanges)，积极寻求在全球范围内创造更大的影响力。我们的目标是成为一个可信的交易所，推动金融领域发展，使印尼到2045年成为世界第五大经济体。

关于Denodo

Denodo是数据管理领域的领导者。屡获殊荣的Denodo平台是领先的数据集成、管理和交付平台，使用逻辑方法实现自助式商业智能、数据科学、混合/多云数据集成和企业数据服务。Denodo的客户覆盖30多个行业的大型企业和中型市场公司。这些客户实现了超过400%的投资回报率和数百万美元的收益，在不到半年的时间内就获得回报。如需了解更多信息，请访问www.denodo.com或致电+1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053 / +65 6950 7489。

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