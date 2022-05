Pyramid Analytics schließt Serie-E-Finanzierung in Höhe von 120 Millionen USD ab

LONDON, NEW YORK und TEL AVIV (Israel)--(BUSINESS WIRE)--Pyramid Analytics (Pyramid), ein bahnbrechender Anbieter von Decision-Intelligence-Plattformen – Geschäftsanalysen der nächsten Generation für Unternehmen – gab heute bekannt, dass es eine Finanzierungsrunde der Serie E in Höhe von 120 Millionen USD abgeschlossen hat, wodurch sich die gesamte Risikokapitalbeschaffung des Unternehmens auf mehr als 200 Millionen USD erhöht. Die Runde wurde von H.I.G. Growth Partners geleitet, der dedizierten Filiale von H.I.G. Capital für Wachstumskapitalanlagen – ein führendes globales Unternehmen für alternative Investitionen mit über 48 Milliarden USD an verwaltetem Grundkapital 1, unter Beteiligung von Clal Insurance Enterprises Holdings, Kingfisher Capital und General Oriental Investments. Zu den ersten Investoren, die in dieser neuen Runde teilgenommen hatten, gehören JVP, Maor Investments, Sequoia Capital und Viola Growth.

Wichtige Punkte:

Neues Kapital wird den anhaltenden Innovationsvorsprung und das Hyperwachstum von Pyramid finanzieren.

Der Pionier der Entscheidungsintelligenz hat bis heute 211 Millionen USD aufgebracht, einschließlich der Serie E.

Scott Hilleboe, Co-Leiter, H.I.G. Growth Partners tritt dem Vorstand von Pyramid bei.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform belegte den ersten Platz für Augmented Analytics Use Case in Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms, 2022.

Pyramid ist auf einem schnellen Weg, um der nächste Analytics-Marktführer zu werden.

Die 120-Millionen-Dollar-Runde wird strategisch investiert, um das Hyperwachstum voranzutreiben und Pyramid zum nächsten Analytics Leader zu machen, indem der First-Mover-Vorteil des Unternehmens in den erweiterten Analysefunktionen und der Kategorie Entscheidungsintelligenz beschleunigt wird. Pyramid stellt Mittel bereit, um Folgendes zu tun:

Kontinuierliche Innovation der Pyramid Decision Intelligence Platform, um die Business-Analytics-Anforderungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen, den aufstrebenden Decision-Intelligence-Markt weiter zu definieren und einen technologischen Vorteil gegenüber Legacy-Business-Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau zu wahren.

Erweitern Sie die globale geografische Präsenz des Unternehmens, erobern Sie einen größeren Anteil des gesamten adressierbaren Marktes für Analysen und verstärken Sie die Channel-Partnerschaften mit komplementären Technologieunternehmen, unabhängigen Softwareanbietern (ISV), Beratungsunternehmen, wertsteigernden Wiederverkäufern (VAR) und Systemintegratoren (SI).

Verbesserung des Pyramid-Kundenerlebnisses mit unübertroffenem Service und Support, Schulungen und professioneller Zertifizierung sowie Networking und Community.

Werden Sie zur größten Arbeitgebermarke in der Analytik, um die besten Talente effektiv einzustellen, zu belohnen und zu halten, einschließlich Kundenerfolg, Marketing, Vertrieb sowie Softwareentwicklung.

Pyramid wird von globalen Investoren unterstützt, die die Zukunft der Technologie gestalten

Die Portfoliounternehmen von H.I.G. Growth Partners repräsentieren führende Unternehmen in den Branchen SaaS, E-Commerce, Gesundheitswesen und Technologie in ganz Nordamerika, Europa und Lateinamerika. Clal Insurance Enterprises Holdings bietet Versicherungs- und Finanzdienstleistungen in Israel an. General Oriental Investments mit Sitz in Genf ist der Investment-Management-Zweig der Cavamont / Cavenham-Unternehmensgruppe, die weltweit in alle Anlageklassen investiert.

Wiederkehrende Investoren sind JVP, Maor Investments, Sequoia Capital und Viola Growth. JVP ist eine visionäre Risikokapitalgesellschaft, die maßgeblich zum Aufbau einiger der weltweit größten Unternehmen beigetragen und 12 Börsengänge an der NASDAQ ermöglicht hat. Dazu gehört Qlik, ein früher Einstieg in den Business-Intelligence-Markt, der in den Vereinigten Staaten von JVP eingeführt wurde. Viola Growth ist ein Technologie-Wachstumskapitalfonds, der sich auf Investitionen in globale Unternehmen in der Expansionsphase konzentriert. Zu den Portfoliounternehmen gehören Outbrain, Similarweb und Trigo. Sequoia Capital ist eine renommierte Risikokapitalgesellschaft, zu deren Portfoliounternehmen Okta, Snowflake und Zoom gehören.

Was ist Decision Intelligence (Entscheidungsintelligenz)?

Decision Intelligence ist die schnell aufkommende nächste große Innovation in der Analytik, die die datengesteuerte Transformation beschleunigen wird. Es stehen mehr Daten für Analysen zur Verfügung als je zuvor. Immer mehr Menschen sind daran interessiert, Entscheidungen mit Daten zu treffen. Anspruchsvollere Analysen sind gefragt.

Decision Intelligence wurde entwickelt, um Erkenntnisse zu beschleunigen, die Akzeptanz zu skalieren und Analysen zu vereinfachen. Immer mehr Menschen wollen und benötigen Zugriff auf Daten, um schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen zu können. Dazu gehören interne und externe nicht-technische Stakeholder. Decision Intelligence versetzt jeden in die Lage, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Und das kann alles verändern.

Decision Intelligence ist die nächste große Analytics-Innovation

Die nächste große Innovation in der Analytik ist die künstliche Intelligenz (KI). Die Anwendung von KI in Data Prep, Business Analytics und Data Science unterscheidet Decision Intelligence von herkömmlichen Business-Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Qualifikationsbarriere, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die zum Vorbereiten und Analysieren von Daten und zum Erstellen und Teilen von Berichten und Dashboards erforderlich ist.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform liefert datengesteuerte Erkenntnisse, damit jeder schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen kann. Die Pyramid Platform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die einzigartige Kombination von Data Prep, Business Analytics und Data Science mit KI-Anleitung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid Platform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics.

215,7 Milliarden USD adressierbarer Gesamtmarkt

Laut einer neuen Aktualisierung des Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide der International Data Corporation (IDC) werden die weltweiten Ausgaben für Big-Data- und Business-Analytics-Lösungen (BDA) im Jahr 2021 voraussichtlich 215,7 Milliarden USD erreichen, was einem Anstieg von 10,1 % gegenüber 2020 entspricht. Die Prognose zeigt auch, dass die BDA-Ausgaben in den nächsten fünf Jahren an Stärke gewinnen werden, wenn sich die Weltwirtschaft von der COVID-19-Pandemie erholt. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) für die globalen BDA-Ausgaben im Prognosezeitraum 2021–2025 wird 12,8 % betragen.

Standpunkte von Analysten

Die Decision Intelligence-Strategie von Pyramid wurde in einem aktuellen Analystenbericht als evolutionär beschrieben. Der Bericht stammt von 451 Research, ein Teil von S&P Global Market Intelligence. Pyramid Analytics Plants a Stake in the Decision Intelligence Ground, verfasst von Krishna Roy, Senior Research Analyst des Daten-, KI- und Analyseteams bei 451 Research, untersucht die Decision Intelligence Platform von Pyramid im Kontext des aufstrebenden Marktes für Entscheidungsintelligenz, den Experten als die nächste Evolution im Bereich Analytik und Business Intelligence (ABI) sehen.

Gartner stufte Pyramid für Augmented Analytics in den Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms, 2022, an erster Stelle ein. Gartner stellte fest, dass die Pyramid Decision Intelligence Platform auch „ in allen vier bewerteten Anwendungsfällen gut abschneidet“: Erweiterte Analytik; Unternehmensanalysen; Allgemeine Analytik; Visuelle Self-Service-Analysen. Zwanzig (20) Unternehmen wurden in Bezug auf 12 kritische Funktionen bewertet, darunter Microsoft BI, Qlik und Tableau.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform gewann von Dresner Advisory Services die Technology Innovation Awards 2021 in sieben von 12 Kategorien. Die Technology Innovation Awards werden den Spitzenanbietern in 12 thematisch geordneten „Wisdom of Crowds®“-Marktberichten für das Jahr 2021 von Dresner Advisory überreicht. Die jährlich durchgeführten thematischen Recherchen beruhen auf Daten, die von Endanwendern erhoben werden, und liefern eine Praxisübersicht über die verschiedenen technischen Möglichkeiten mit Bezug zu den jährlichen Forschungsrichtungen von Dresner. Jeder Bericht geht aktuellen Trends zu Einsatzbereichen, den Absichten der Anwender und Branchenressourcen nach.

BARC (Business Application Research Center), ein führendes europäisches Analyseunternehmen, hat die Decision Intelligence Platform von Pyramid in seinem BARC BI & Analytics 22 Report in die Kategorie große/unternehmensweite Implementierungen aufgenommen. Pyramid erhielt in The BI & Analytics Survey 22 40 „Top Rankings“ (1. Platz) und 87 „Leading Positions“ (Platzierung in den Top 22–33 % oder Top-2-Produkte) in den sechs Vergleichsgruppen.

Aussage der Geschäftsleitung

Omri Kohl,, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Pyramid: „ Ich freue mich und fühle mich geehrt über das Vertrauen, das einige der weltbesten Technologieinvestoren in Pyramid gezeigt haben; die Technologie, das Unternehmen und die Menschen. Das überwältigende Interesse der Venture-Capital-Community unterstreicht die Bedeutung der Probleme, bei denen wir unseren Kunden bei der Lösung helfen, und der Innovationen, die wir eingeführt haben, um Unternehmen auf eine Weise zu unterstützen, wie es BI-Tools und Legacy-Analysen nicht können.

„ Dieser Meilenstein ist ein Beweis für den Intellekt und die harte Arbeit unserer Mitarbeiter auf der ganzen Welt, das Engagement unserer Partner sowie das Vertrauen und die Fürsprache unserer Kunden. Alle Elemente sind vorhanden, um Pyramid auf dem Weg zum nächsten führenden Anbieter von Unternehmensanalysen zu beschleunigen.“

Zitate von Investoren

Scott Hilleboe, Co-Head, H.I.G. Growth Partners: „ H.I.G. arbeitet mit branchenführenden Unternehmen zusammen, um den transformativen Wandel voranzutreiben. Pyramide ist ein Modell der Transformation. Die Pyramid Decision Intelligence Platform hat Analytics und Business Intelligence (ABI) auf den Kopf gestellt, indem sie neu definiert hat, was möglich ist, wenn die Macht der Dateneinblicke für alle verfügbar ist.

„ H.I.G. freut sich auf die Partnerschaft mit Pyramid in der nächsten Wachstumsphase. Pyramid erzielt einen außergewöhnlichen ROI für Kunden, indem es ihnen ermöglicht, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen, indem sie fortschrittliche Analysen und Datenerkenntnisse nutzen. Ich freue mich sehr, dem Vorstand beizutreten und mit einem außergewöhnlichen Führungsteam zusammenzuarbeiten, das eine wirklich innovative, differenzierte Technologie auf den Markt gebracht hat.“

Yoav Tzruya, General Partner, JVP: „ Als erfahrene Investoren in Daten und Analysen mit nachgewiesenen Erfolgen wie Qlik, das vom Gründer und Vorsitzenden von JVP, Erel Margalit, von der Frühphase bis nach dem Börsengang geleitet wurde, freuen wir uns, Pyramid Analytics fortzusetzen und zu unterstützen.

„ Analytics-Lösungen und insbesondere BI-Systeme kämpfen seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem Versprechen, echte unternehmensweite Entscheidungsunterstützungsfunktionen bereitzustellen. Heutzutage sind solche Lösungen weiterhin schlecht, da sie die Unterstützung für vielfältige und verteilte Datenquellen, ständig wachsende Datenmengen, intuitive Benutzererfahrung und die Bereitstellung der erforderlichen Unternehmensfunktionen verfehlen. Pyramid Analytics ist die einzige Lösung, die Entscheidungsintelligenzfunktionen für jeden – von der C-Suite bis zur Frontline – bereitstellt, um schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen.“

Haim Sadger, Partner, Sequoia Capital: „ Sequoia Capital hat vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal in Pyramid investiert. Im Laufe dieser Zeit hat das Pyramid-Führungsteam seine Vision, jedem in einer Organisation die Macht von Daten und Analysen zu geben, um schnellere, intelligentere Entscheidungen zu treffen, in die Realität umgesetzt. Technologische Innovationen, Kundenwachstum, Anerkennung durch Branchenanalysten und kommerzieller Erfolg folgten. Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft zu vertiefen, und wir freuen uns darauf, Teil der nächsten Wachstumsphase von Pyramid zu sein.“

Sami Totah, General Partner, Viola Growth: „ Pyramid Analytics ist auf dem besten Weg, ein weltweit führendes Unternehmen in der schnell wachsenden Kategorie der Entscheidungsintelligenz zu werden. Mit einer Netto-Kundenbindungsrate von 110 % und fast 2.500 Organisationen, die Pyramid nutzen, um Einblicke zu beschleunigen, die Akzeptanz zu skalieren und Analysen für mehr als 1 Million Menschen zu vereinfachen, freuen wir uns sehr, die nächsten Wachstumsschritte zu unterstützen.“

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist ein bahnbrechender Anbieter der Decision Intelligence Platform. Decision Intelligence wird von vielen Experten als der nächste Schritt in der Analytik betrachtet. Die Pyramid Decision Intelligence Platform gibt allen, die schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen möchten, Einblicke an die Hand. Die Pyramid Platform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die einzigartige Kombination von Data Prep, Business Analytics und Data Science mit KI-Anleitung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid Platform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics. Mehr als 1 Million Entscheidungsträger verlassen sich auf Pyramid, um schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

1 Auf der Grundlage von Gesamtkapitalbindungen, die von H.I.G. Capital und Partnerfirmen verwaltet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.