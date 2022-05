LEXINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, de toonaangevende leverancier van communicatieoplossingen voor operators en digitale spelers over de hele wereld, heeft aangekondigd dat MTarget, een Franse B2B-leverancier van directmarketingdiensten gespecialiseerd in mobiele oplossingen, heeft gekozen voor iBASIS om campagnebeheer in te zetten via programmeerbare spraakoproepen voor callcenters en bedrijven in het bankwezen, financiën en detailhandel.

Zakelijke klanten zullen profiteren van een flexibele en kostenefficiënte CPaaS-oplossing die spraakdiensten gebruikt voor hun marketingcampagnes, beveiliging via multi-factor authenticatie, meldingen en klantenservice. De gemakkelijke en snelle aanpassing van gedefinieerde spraakberichten via API's zal hen helpen een geïdentificeerde groep gebruikers in een beperkte periode te bereiken. De cloudgebaseerde, gebruiksklare voice CPaaS-oplossing is een zeer kostenefficiënte channel-to-market zonder voorafgaande CapEx-investeringen of verplichtingen. De zuiver op consumptie gebaseerde prijsstructuur stelt dienstverleners in staat flexibeler te zijn en hun eigen commerciële modellen te creëren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.