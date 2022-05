MTARGET CHOISIT IBASIS POUR LE DEPLOIEMENT DE SES CAMPAGNES DE MARKETING DIRECT MOBILES & PROGRAMMABLES, CPAAS, DANS LE MONDE ENTIER

LEXINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, acteur mondial des communications pour les opérateurs et fournisseurs numériques, annonce que MTarget, expert des solutions mobiles B2B, a sélectionné iBASIS pour déployer ses campagnes de marketing direct via des messages vocaux programmables pour les centres d'appels, les entreprises du secteur bancaire, la finance et le commerce de détail.

Les clients entreprise bénéficieront d'une solution Communications Platform-As-A-Service (CPaaS) flexible et économique qui utilise les messages vocaux pour leurs campagnes marketing, la sécurité (authentification multi-facteurs), les notifications et les services support clients. La personnalisation rapide et intuitive des messages vocaux, via des Application Programming Interface (API), permet de cibler un groupe d'utilisateurs avec des messages vocaux spécifiques dans une période de temps bien définie. La solution CPaaS vocale, basée sur le cloud et immédiatement prête à être déployée, est un canal très rentable, sans investissement initial ni engagement prérequis. La structure tarifaire basée sur la consommation offre une grande flexibilité aux fournisseurs de services, leur permettant de créer leurs propres modèles commerciaux.

« Le réseau iBASIS, ainsi que son portefeuille hébergé dans le cloud, sont en totale adéquation avec nos attentes de couverture mondiale et d’innovation technologique. Nos campagnes de marketing direct exigent une qualité et une capacité élevées (jusqu'à 10 000 appels simultanés), ce qu’ iBASIS a délivré intégralement. Grace à sa couverture mondiale, nous pouvons offrir une nouvelle gamme de campagnes de marketing direct dans les régions du monde où la voix reste l'outil de communication préféré. » a déclaré Stéphane Faugeras, Président de MTarget.

La taille estimée du marché du CpaaS était de 4 à 8 milliards USD en 2021, avec un TCAC de 35 à 57% et, avec les services SMS messagerie, les communications vocales programmables sont l'un des plus importants segments estimés à 3,2 milliards USD. en 2021 par IDC.

« Nous sommes ravis de travailler avec MTarget et leurs équipes opérationnelles, qui sont extrêmement focalisées sur la qualité des services, l’expérience client et l'innovation. MTarget propose une solution CpaaS très performante pour les entreprises qui souhaitent lancer des campagnes promotionnelles ou de communication immédiatement profitables à destination de clients finaux et ce grâce à la programmation des messages vocaux. » a déclaré Guillaume Klein, vice-président, gestion des produits chez iBASIS.

Grace au réseau « carrier-grade » d'iBASIS et de ses interconnections avec les opérateurs mobiles du monde entier, les campagnes marketing peuvent être immédiatement déployées en fonction de la capacité et de la couverture. Les entreprises clientes bénéficient d'une visibilité de bout en bout, et de surveillance des campagnes mobiles grâce à des analyses complètes du suivi des appels. Les entreprises peuvent ainsi mesurer l'efficacité et l’impact de leurs campagnes de vente, de marketing et de publicité tout en gardant le contrôle sur leur démarche d'engagement client.

Informations Complémentaires

Lors de la semaine internationale des télécommunications, ITW, du 9 au 12 mai, iBASIS présentera son offre de communications cloud et CpaaS, rendez-nous visite sur le stand 411.

* IDC: Market Analysis Perspective: Worldwide Communications Platform as a Service, 2021

iBASIS

iBASIS est un fournisseur de communications et de connectivites destinées aux opérateurs et aux acteurs numériques du monde entier. Filiale du groupe Tofane Global, iBASIS est le premier spécialiste indépendant des communications, se classant au troisième rang des opérateurs mondiaux grossistes de la voix, parmi les 3 premier fournisseurs LTE/IPX avec plus de 700 destinations 4G, et un acteur majeur de solutions IoT et cloud. iBASIS sert aujourd'hui plus de 1 000 clients, dans 21 bureaux à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur iBASIS.com.

MTarget

MTarget, opérateur télécom et expert des solutions mobiles depuis 2006, conçoit des solutions de communication personnalisées et prêtes à l'emploi : SMS, SMS enrichis, SMS géolocalisés, email, voix et acquisition client. L'expertise technologique et l'expérience du marché de MTarget, lui permettent d'innover en permanence afin de proposer de nouvelles expériences clients, des projets pilotes et des recommandations adaptées à ses partenaires. Au fil des années, MTarget a développé une forte présence internationale à travers diverses activités en Europe et en Afrique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mtarget.fr.