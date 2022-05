PPG apre a Milano un laboratorio per la creazione automatica di colori per vernici e rivestimenti per l’edilizia

PPG executives mark the opening of a new architectural coatings color automation laboratory in Milan. The $2.1 million (2 million euros) facility will significantly increase the speed of developing paint color formulations. (Photo: Business Wire)

PPG executives mark the opening of a new architectural coatings color automation laboratory in Milan. The $2.1 million (2 million euros) facility will significantly increase the speed of developing paint color formulations. (Photo: Business Wire)

MILANO--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE: PPG) ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo laboratorio per la creazione automatica di colori per vernici e rivestimenti per l’edilizia a Milano, in Italia. La struttura da 2,1 milioni di dollari (2 milioni di euro) consentirà di aumentare significativamente la velocità di sviluppo delle formule dei colori delle vernici.

Lo stabilimento consentirà di soddisfare fino a 100.000 richieste di colori di vernici all’anno, sviluppando formule di base per colori nuovi e già esistenti in caso di riformulazione. Il sistema automatizzato del laboratorio dispenserà coloranti e campioni base delle vernici, li miscelerà, li applicherà e li misurerà, senza alcun intervento manuale.

“Il nuovo laboratorio di creazione automatica dei colori rafforzerà ulteriormente la nostra leadership nel campo delle vernici, riflettendo al contempo il nostro obiettivo di fornire soluzioni innovative in risposta alle esigenze dei clienti” ha dichiarato Rita Di Leo, responsabile progettazione applicazioni per i colori della sede milanese di PPG. “Oltre a un aumento del numero di prodotti, l’impianto consentirà di migliorare la precisione dei colori e velocizzare il tempo di immissione in commercio delle nuove collezioni di colore.”

Lo stabilimento di Milano è un punto di riferimento europeo per lo sviluppo dei prodotti PPG, nonché un centro di eccellenza per il colore, in quanto sede di laboratori per vernici e rivestimenti destinati alla rifinitura di automobili, al settore edile, agli imballaggi e ai mercati industriali. L’impianto prevede due linee di sviluppo automatico dei colori per rivestimenti e vernici per la rifinitura delle automobili, oltre a un nuovo centro di ricerca e sviluppo dedicato ai rivestimenti in polvere comprendente uno showroom dedicato ai colori e alla progettazione.

“L’investimento nella sede di Milano dimostra il nostro impegno a lungo termine verso il potenziamento delle nostre capacità di ricerca, con l’obiettivo di servire meglio i clienti” ha dichiarato Parag Akre, direttore globale dei colori della divisione Rivestimenti per l’edilizia. “Oltre a rendere questa sede un vero centro di eccellenza per il mondo delle vernici, il nuovo impianto aumenterà le opportunità di collaborazione con i colleghi addetti alla ricerca della sede di Milano, facendo di PPG un tutt’uno.”

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

In PPG (NYSE:PPG) lavoriamo ogni giorno per sviluppare e produrre vernici, rivestimenti e materiali specialistici di cui la nostra clientela ha fiducia da quasi 140 anni. Attraverso impegno e creatività risolviamo le maggiori sfide che ci pongono i clienti, collaborando a stretto contatto per trovare la soluzione adatta. Con sede centrale a Pittsburgh, operiamo e innoviamo in oltre 75 Paesi e nel 2021 abbiamo registrato un fatturato di 16,8 miliardi di dollari. Serviamo la nostra clientela nei mercati primari e secondari dell’edilizia, dei prodotti di consumo, industriale e dei trasporti. Per maggiori informazioni, visitate www.ppg.com.

We protect and beautify the world è un marchio commerciale e il logo PPG è un marchio commerciale registrato di PPG Industries Ohio, Inc.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CATEGORY Architectural Coatings Europe Middle East and Africa