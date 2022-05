ISTANBOEL--(BUSINESS WIRE)--Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol) heeft vandaag aangekondigd dat de eerste patiënt is gedoseerd in de ‘STARLITE 2’ Fase II-studie van Telix Pharmaceuticals Limited (Telix) onderzoeksproduct voor nierkankertherapie, TLX250 (177Lu-DOTA-girentuximab), in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) in New York. Monrol leverde lutetium (Lu-177 n.c.a) aan Telix Pharmaceuticals om klinische doses TLX250 te produceren voor STARLITE 2 Fase II-studie. Deze samenwerking kan in de toekomst belangrijke kansen bieden voor patiënten met clear cell renal cell carcinoma (ccRCC).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.