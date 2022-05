Reply Sustainable Investment Challenge 2022: oltre 13.750 persone da 95 paesi hanno preso parte alla competizione online completamente a impatto zero

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Si è conclusa ufficialmente la terza edizione della Investment Challenge, la seconda a tema sostenibilità, ideata da Banca Generali e Reply in collaborazione con MIP Politecnico di Milano, MainStreet Partners e CFA Society Italy.

Numeri da record per la competizione online che ha visto oltre 13.750 iscritti da 95 paesi nel mondo generare un controvalore totale negoziato pari a oltre 8.2 miliardi di dollari tramite operazioni di trading in aziende con il miglior rating ESG, al fine di ottenere il miglior impatto per le generazioni future.

Fin da subito i partecipanti hanno dimostrato capacità di identificare e investire su prodotti con un rating ESG positivo, in linea con l’obiettivo della competizione: investire in modo sostenibile. Il 67% delle transazioni è infatti stata effettuata, sin dal primo giorno, su strumenti con ESG rating positivo, ovvero con ESG rating maggiore di 3 (su di una scala da 1 a 5). Durante la gara è stata rilevata un’ulteriore evoluzione nelle strategie di investimento: i partecipanti sono arrivati a identificare titoli virtuosi in modo più efficace, incrementando la percentuale di prodotti negoziati con score ESG superiore a 3, a testimonianza dell’abilità dei giocatori.

Per prepararsi al meglio alla sfida, i partecipanti hanno potuto approfondire le proprie conoscenze in materia di rating ESG e ampliare le loro competenze di finanza generale e sugli investimenti grazie a contenuti e-learning esclusivi realizzati ad-hoc da Reply, Banca Generali, MIP Politecnico di Milano e MSP.

Sul podio dell’edizione 2022 della Reply Sustainable Investment Challenge:

Nigel Cledwyn Motinius, 22 anni, studia Legge alla University of the West of England (Bristol), che con un ranking value di 98.852,47 si è classificato al primo posto;

Antonio Villano, 23 anni, frequenta la laurea magistrale in Economia e Finanza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, con un ranking value di 75.002,96 investendo esclusivamente in titoli con rating ESG positivo si è classificato così al secondo posto;

Giacomo Gazzo, 23 anni, studente di Management Engineering presso il Politecnico di Milano, ha conquistato il terzo posto con 81.507,37.

“É stata una competizione combattuta fin da subito, la capacità dei partecipanti di cambiare strategia nel corso della gara per trovare titoli più sostenibili sottolinea il livello di conoscenza e competenza dei giocatori – spiega Roberto Tognoni, Executive Partner di Reply, che aggiunge – Siamo estremamente soddisfatti del grande successo di questa nuova edizione della Reply Investment Challenge e in generale del programma Reply Challenges, che dimostra come sia fondamentale coinvolgere le nuove generazioni di talenti con dinamiche di formazione nuove e innovative”.

“Siamo felici dello straordinario successo della Sustainable Investment Challenge 2022. L’altissima adesione alla manifestazione rappresenta un segnale di interesse molto forte da parte dei giovani verso il mondo del risparmio e degli investimenti, con particolare attenzione alla sfera di quelli sostenibili. l risultati raggiunti e la costruzione di molti dei portafogli in gara sono un segnale di maturità da parte delle nuove generazioni che apre una interessante finestra di riflessione sul nostro settore – commenta Carmelo Reale, General Counsel e Responsabile Sostenibilità di Banca Generali.

La Reply Sustainable Investment Challenge fa parte del programma Challenges di Reply, che, insieme al programma Reply Code For Kids e al Master di secondo livello su AI & Cloud del Politecnico di Torino, sono solo alcuni degli esempi che testimoniano l’impegno di Reply verso lo sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Le Challenges di Reply oggi contano una comunità di oltre 140.000 giocatori.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Banca Generali

Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti, forte di una rete di consulenti-private bankers ai vertici del settore per competenze e professionalità. La strategia della società si basa su quattro elementi chiave: la consulenza qualificata di professionisti specializzati nella protezione della ricchezza delle famiglie e nel supporto alla pianificazione del loro futuro; un portafoglio prodotti all’avanguardia con soluzioni su misura per le esigenze personali, servizi innovativi nel wealth management per la cura del patrimonio non solo finanziario, e strumenti innovativi che tramite la tecnologia valorizzano la relazione di fiducia tra consulente e cliente. La mission della banca evidenzia il ruolo di Persone di fiducia al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita. Quotata alla Borsa di Milano dal novembre del 2006 gestisce per conto della clientela oltre 85,7 miliardi di euro di masse (dati al 31 dicembre 2021) da Assicurazioni Generali. Presente in modo capillare sull’intero territorio nazionale dispone di 45 filiali bancarie e 137 uffici a disposizione degli oltre 2150 consulenti finanziari, e di un evoluto digital contact service per l’operatività. A ciò si aggiunge la piattaforma di digital banking, www.bancageneraliprivate.it, che consente ai clienti di accedere autonomamente ai servizi bancari.

MainStreet Partners

Siamo il partner ESG di fiducia di molti investitori per un semplice motivo: forniamo una piattaforma unica per i loro requisiti di sostenibilità a livello di portafoglio. I nostri clienti sono tra i più sofisticati gestori patrimoniali, banche d'investimento, assicurazioni e investitori istituzionali nel settore finanziario.

MainStreet Partners ha sede a Londra, è regolamentata dalla Financial Conduct Authority e si compone di due divisioni principali:

ESG Advisory – da oltre 10 anni collaboriamo con i nostri partners per creare portafogli multi-asset e multi-manager ESG con fondi comuni di investimento, azioni e obbligazioni. Sviluppiamo soluzioni per prodotti tematici o allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG); Portfolio Analytics – forniamo un approccio olistico all'analisi dei dati ESG come: rating ESG trasparenti e dettagliati su un ampio universo di fondi o la valutazione dei portafogli dei clienti per migliorare il loro profilo di sostenibilità e allinearli alle normative "green".

I nostri modelli proprietari e database sono disponibili su una piattaforma ESG pragmatica ed intuitiva. I nostri clienti possono creare portafogli sostenibili e/o analizzare i loro portafogli grazie a:

rating ESG a livello di emittente (azioni, credito, titoli di Stato, green e social bond);

rating ESG per i fondi con l'aggiunta di risultati extra-finanziari e allineamento degli SDG;

elenchi di esclusione e analisi di attività e comportamenti.

MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business

MIP è la Graduate School of Business del Politecnico di Milano, attiva da più di 40 anni nell’erogazione di programmi di formazione manageriale per laureati, professionisti, aziende e istituzioni. Nel 2014 ha lanciato il primo Executive MBA in digital learning in Italia e oggi la formazione digitale è parte integrante di tutta l’offerta formativa. La Scuola opera prestando particolare attenzione ai temi legati alla sostenibilità: è l’unica Business School europea tra le aziende certificate B Corp, riconoscimento assegnato alle imprese che si caratterizzano per il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile e per la costruzione di una società più inclusiva. Il MIP lavora costantemente a fianco di aziende di fama nazionale e internazionale costruendo partnership che consentono di progettare percorsi formativi volti a fornire strumenti utili ad affrontare le sfide dei mercati contemporanei. L’offerta formativa si compone di più di 40 Master ogni anno, tra cui anche gli MBA e gli Executive MBA, un catalogo di oltre 200 programmi Open dedicati ai profili executive e diversi percorsi di formazione progettati su misura per le imprese. www.som.polimi.it/

CFA Society Italy

CFA Society Italy è l’associazione di riferimento in Italia per i professionisti che hanno conseguito la qualifica di Chartered Financial Analyst® (CFA) la più importante certificazione del mondo della finanza. L’associazione, fondata nel 1999 come affiliata di CFA Institute, è il punto di riferimento sul territorio per i CFA Charterholder; promuove la deontologia professionale ed il valore del percorso formativo e di certificazione nel nostro Paese e fornisce una serie di servizi per i professionisti e per coloro che stanno seguendo l’impegnativo percorso di esami. L’intera attività di CFA Society Italy, come delle altre associazioni affiliate nel mondo, si basa in larga parte sull’impegno volontaristico dei soci. CFA Society Italy conta circa 600 soci.