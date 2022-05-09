Energy Vault、Atlas Renewable和中國天楹建置第一個在中國部署的EVx™重力儲能系統

瑞士盧加諾、加州西湖村、休士頓和北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--電網級永續儲能解決方案的領導者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS)（Energy Vault）今天宣布在中國的第一個EVx™部署專案破土動工。

興建中的這套100兆瓦時EVx重力儲能系統位於上海以外的江蘇省如東縣的一個風力發電廠和國家電網網站附近，透過向中國國家電網公司(SGCC)輸送可再生能源來增加和平衡中國的國家能源網路。中國國家電網公司是全球規模居首的公用事業公司，為26個省、自治區和直轄市的11億多中國公民提供電力，覆蓋中國國土面積的88%。

在啟動EVx建設之前，Energy Vault已經宣布了與總部位於休士頓的Atlas Renewable LLC（Atlas Renewable）及其主要投資者中國天楹股份有限公司（股票代碼：000035）達成了可再生能源儲存的授權和權利金協議。中國天楹是一家從事智慧城市環境服務、資源循環回收以及零碳清潔能源技術的國際環境管理和廢棄物處理公司。

在中國中央政府機構的支持下，這個中美公司間的首個公用事業級重力儲存專案的部署獲得當地市政府和省級政府的核准。在3月12日的多政府機構會議上，EVx的部署獲得了前所未有的快速初步核准。與會者包括中國國家發展和改革委員會、生態環境部、工業和資訊化部、國家能源局、中國科學院、中國工程院、國家電網和國家電力規劃設計總院，以及一些中國資深的科學家、院士和工程師，以加速和推動國家下達的環境政策，即通常所說的30-60目標。該政策的既定目標是在2030年達到碳峰值，在2060年實現碳中和。

4月26日，中國投資協會能源投資專業委員會、中國三峽建工(集團)有限公司（以下簡稱「三峽建工」）、中建七局新能（上海）建設有限公司（以下簡稱「中建新能」）、中國天楹和Atlas Renewable公司舉行線上研討會，討論重力儲能技術在中國的部署。各方就重力儲能技術和Energy Vault的EVx系統在江蘇如東縣的部署進行了深入交流和溝通。各方代表均表達了對專案的熱切支持，並對重力儲能技術在中國的發展前景充滿信心。三峽建工和中建新能分別是全球主要的一級建設和能源公司，都誓言深入參與到Atlas Renewable和中國天楹的Energy Vault重力儲能專案，並推動該專案在中國的實作。

Energy Vault和Atlas Renewable簽署了一項5000萬美元的授權合約，授權後者在中國電力市場使用Energy Vault專有的重力儲能技術及其相容各種技術的能源管理和資產最佳化軟體套件。該協議還包括支配容量型的部署使用費的條款，並涵蓋維護、監測和Energy Vault複合砌塊內廢料的有益再利用。雙方計畫在2022年完成5000萬美元授權費的支付。

Energy Vault與Atlas Renewable和中國天楹的合作以及EVx的部署符合2021年11月第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26)上發表的《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》。該宣言指出，中美計畫擴大其共同努力，透過在以下方面推展合作，加速向全球淨零經濟過渡：推動終端使用者產業脫碳和電氣化的鼓勵性政策；與循環經濟相關的關鍵領域，如綠色設計和可再生資源利用；鼓勵有效平衡跨越廣闊地域電力供需的輸電政策；以及鼓勵整合太陽能、儲能和其他更接近電力使用端的清潔能源解決方案的分散式發電政策等。

Energy Vault董事長、共同創辦人兼執行長Robert Piconi表示：「對於Energy Vault和追求脫碳目標的中國而言，我們在中國的首次EVx™商業部署都是一個重要里程碑。中國正在迅速擴大其可再生能源的使用，並配合每年的儲能任務以實現其減碳目標。我們非常高興看到，EVx和我們的能源管理軟體平臺已經得到了當地主管機關的核准，現在正作為一項關鍵的賦能技術得到部署，以支援中國的能源轉型和碳中和目標。2021年，中國產生的溫室氣體比後面四個排放最高國家的總和還要多，而且按照目前的計畫，中國在2030年之前將繼續增加排放。我們必須迅速採取行動扭轉這一趨勢，與當地合作夥伴中國天楹和Atlas Renewable一起實現該目標。」

Atlas Renewable執行長Eric Fang表示：「Energy Vault的變革性EVx™技術正在中國進行全球的首次部署，它代表了中美合作的最佳典範。世界上最大的兩個經濟體已經聯合起來，用突破性的創新技術來解決氣候變遷問題，這具有深遠意義。這項技術將對中國的清潔能源轉型和30-60政策發揮關鍵作用。這個專案清楚地表明了中國對其COP26承諾的認真態度，並將成為全球減碳的典範。」

中國天楹董事長嚴聖軍先生進一步指出：「如東專案的成就將具有歷史意義。這條前進的道路是中美兩國私人企業為非碳基儲能這一共同氣候目標而進行的有效合作，從而全面實現由非碳源可再生電力的能源生產和使用循環。」

Energy Vault的重力儲能解決方案採用公認的抽水水電蓄能的物理和機械工程基礎，但用客製化的複合砌塊代替水，這些複合砌塊可以用低成本和可就地取材的材料製成，包括當地土壤、礦山尾礦、燃煤殘軋殘渣（煤灰）和報廢的退役風力渦輪機葉片。

Energy Vault的EVx系統旨在幫助公用事業單位、獨立發電商和大型工業能源用戶大幅降低其均化能源成本，同時保持電力可靠性。EVx的循環經濟設計將環境和供應鏈風險降至最低，同時增加了系統所在社區的就業機會。根據我們目前的預期，50%至75%的儲存投資將回饋給當地經濟，其中包括興建EVx結構並在本地製作複合砌塊的興建合約，以及在系統運轉期間的持續維護合約。該系統利用Energy Vault專有的先進電腦控制和機器視覺軟體實現了自動化，在滿足2小時至12小時不等或更長時間的寬泛儲存時間的同時，協調充電和放電週期。

關於Energy Vault

Energy Vault致力於開發和部署統包式永續儲能解決方案，旨在推動全球公用事業規模的儲能轉型，在維持電網彈性的同時實現能源脫碳。其專有的能源管理系統和最佳化軟體套件相容各種技術，能夠協調各種發電和儲能資源，幫助電力公司、獨立發電商和大型工業能源用戶大幅削減均化能源成本，同時確保電力品質和電網可靠性。Energy Vault EVx™重力儲能系統採用環保原材料並資源化再利用廢棄物，在促進世界向循環經濟轉變的同時加快客戶的清潔能源轉型。如需更多資訊，請造訪：www.energyvault.com。

關於中國天楹股份有限公司，江蘇省南通市

中國天楹股份有限公司是中國最大的環境服務公司。作為一家大型國際化上市公司（股票代碼：000035），中國天楹提供智慧城市環境服務、可再生資源回收利用及零碳環保新能源技術。公司業務涵蓋智慧環境服務、垃圾發電、新能源發電、區域能源中心、氫能中心、循環經濟產業園區的投資、建設、營運以及餐廚垃圾、危險廢棄物、建築垃圾等廢棄物的減量化、資源化、無害化處置。公司還從事環保技術裝備、儲能技術裝備的研究、開發與製造，已打通從環境清潔、垃圾分類、環衛收運到末端處置的全產業鏈。

中國天楹以創新為導向，依賴頂尖設備的製造和研發能力，致力於透過電漿技術、自動分揀系統、智慧環境服務綜合雲端平臺、零碳能源網路中心和智慧物聯網中心等解決方案的資訊化、自動化、產業化，引領全球環保新能源產業升級和商業模式的創新，為中國實現「碳中和」、「碳達峰」的策略目標不斷作出貢獻。

關於Atlas Renewable LLC，德州休士頓

Atlas Renewable LLC是中國天楹所領導的中國專案開發和執行過程中不可分割的一部分。Atlas Renewable LLC是促進中國機構、投資人和監管實體與Energy Vault之間溝通的美國橋樑，透過中國地方、省級和國家政策支持的現有機制來識別專案、協助預審、監督融資工作。Atlas Renewable LLC可幫助Energy Vault快速評估情況，幫助解決問題，並為中國境內專案的高效率實作提供有力保障。Atlas Renewable LLC的每位負責人都擁有幾十年的中國相關經驗，與各級人員建立了關係。

前瞻性陳述

本新聞稿包含涉及風險、不確定性和假設的前瞻性陳述，包括有關我們對未來擴張、部署和能力的陳述。多種因素可能導致實際結果與本新聞稿中的陳述存在實質性的差異，包括：與本新聞稿中公布的EVx系統部署有關的預期和時機；生產「移動砌塊」的低成本材料和本地可取得材料的可用性；一般市場的發展和變化；新冠疫情的持續影響；政治、經濟和商業條件；我們作為上市公司的有限經營歷史；以及我們留住合格人才的能力。其他可能影響我們財務結果的風險和不確定性包括在我們於2022年2月14日提交給美國證券交易委員會(SEC)並於3月31日修訂的Form 8-K文件的「風險因素」和「管理階層對財務狀況和經營成果的討論和分析」標題中識別的因素。該報告可在SEC的網站www.sec.gov上查閱。其他資訊也將在我們不時向SEC提交的其他文件中列出。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是根據我們在本新聞稿發布之日所掌握的資訊，除非適用法律要求，否則我們不承擔任何義務來更新所提供的前瞻性陳述以反映聲明發布之日後發生的事件或存在的情況。

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