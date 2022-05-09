Energy Vault、Atlas Renewable和中国天楹开建首个在中国部署的EVx™重力储能系统

瑞士卢加诺、加州西湖村、休斯敦和北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--电网级可持续储能解决方案的领导者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS)（“Energy Vault”）今天宣布在中国的首个EVx™部署项目破土动工。

在建的这套100兆瓦时EVx重力储能系统位于上海以外的江苏省如东县的一个风电场和国家电网站点附近，通过向中国国家电网公司(SGCC)输送可再生能源来增加和平衡中国的国家能源网络。中国国家电网公司是全球规模居首的公用事业公司，为26个省、自治区和直辖市的11亿多中国公民提供电力，覆盖中国国土面积的88%。

在启动EVx建设之前，Energy Vault已经宣布了与总部位于休斯敦的Atlas Renewable LLC（ “Atlas Renewable”）及其主要投资者中国天楹股份有限公司（股票代码：000035）达成了可再生能源存储的许可和特许权使用费协议。中国天楹是一家从事智慧城市环境服务、资源循环回收以及零碳清洁能源技术的国际环境管理和废物处理公司。

在中国中央政府机构的支持下，这个中美公司间的首个公用事业级重力存储项目的部署获得当地市政府和省级政府的批准。在3月12日的多政府机构会议上，EVx的部署获得了前所未有的快速初步批准。与会者包括国家发展和改革委员会、生态环境部、工业和信息化部、国家能源局、中国科学院、中国工程院、国家电网和国家电力规划设计总院，以及一些中国资深的科学家、院士和工程师，以加速和推进国家下达的环境政策，即通常所说的“30-60”目标。该政策的既定目标是在2030年达到碳峰值，在2060年实现碳中和。

4月26日，中国投资协会能源投资专业委员会、中国三峡建工(集团)有限公司（以下简称“三峡建工”）、中建七局新能（上海）建设有限公司（以下简称“中建新能”）、中国天楹和Atlas Renewable公司举行在线研讨会，讨论重力储能技术在中国的部署。各方就重力储能技术和Energy Vault的EVx系统在江苏如东县的部署进行了深入交流和沟通。各方代表均表达了对项目的热切支持，并对重力储能技术在中国的发展前景充满信心。三峡建工和中建新能分别是全球主要的一级建设和能源公司，都誓言深入参与到Atlas Renewable和中国天楹的Energy Vault重力储能项目，并推动该项目在中国的实施。

Energy Vault和Atlas Renewable签署了一项5000万美元的许可协议，授权后者在中国电力市场使用Energy Vault专有的重力储能技术及其兼容各种技术的能源管理和资产优化软件套件。该协议还包括支配基于容量的部署使用费的条款，并涵盖维护、监测和Energy Vault复合块内废料的有益再利用。双方计划在2022年完成5000万美元许可费的支付。

Energy Vault与Atlas Renewable和中国天楹的合作以及EVx的部署符合2021年11月第26届联合国气候变化大会(COP26)上发表的《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。该宣言指出，中美计划扩大其共同努力，通过在以下方面开展合作，加速向全球净零经济过渡：推动终端用户行业脱碳和电气化的鼓励性政策；与循环经济相关的关键领域，如绿色设计和可再生资源利用；鼓励有效平衡跨越广阔地域电力供需的输电政策；以及鼓励整合太阳能、储能和其他更接近电力使用端的清洁能源解决方案的分布式发电政策等。

Energy Vault董事长、联合创始人兼首席执行官Robert Piconi表示：“ 对于Energy Vault和追求脱碳目标的中国而言，我们在中国的首次EVx™商业部署都是一个重要里程碑。中国正在迅速扩大其可再生能源的使用，并配合每年的储能任务以实现其减碳目标。我们非常高兴地看到，EVx和我们的能源管理软件平台已经得到了当地监管部门的批准，现在正作为一项关键的赋能技术得到部署，以支持中国的能源转型和碳中和目标。2021年，中国产生的温室气体比后面四个排放最高国家的总和还要多，而且按照目前的计划，中国在2030年之前将继续增加排放。我们必须迅速采取行动扭转这一趋势，与当地合作伙伴中国天楹和Atlas Renewable一起实现该目标。”

Atlas Renewable首席执行官Eric Fang表示：“ Energy Vault的变革性EVx™技术正在中国进行世界范围内的首次部署，它代表了中美合作的最佳典范。世界上最大的两个经济体已经联合起来，用突破性的创新技术来解决气候变化问题，这具有深远意义。这项技术将对中国的清洁能源转型和30-60政策发挥关键作用。这个项目清楚地表明了中国对其COP26承诺的认真态度，并将成为全球减碳的典范。”

中国天楹董事长严圣军先生进一步指出：“ 如东项目的成就将具有历史意义。这条前进的道路是中美两国私营企业为非碳基储能这一共同气候目标而进行的有效合作，从而全面实现由非碳源可再生电力的能源生产和使用循环。”

Energy Vault的重力储能解决方案基于公认的抽水水电蓄能的物理和机械工程基础，但用定制的复合块代替水，这些复合块可以用低成本和可就地取材的材料制成，包括当地土壤、矿山尾矿、燃煤残轧残渣（煤灰）和报废的退役风力涡轮机叶片。

Energy Vault的EVx系统旨在帮助公用事业单位、独立发电商和大型工业能源用户大幅降低其平准化度电成本，同时保持电力可靠性。EVx的循环经济设计将环境和供应链风险降至最低，同时增加了系统所在社区的就业机会。根据我们目前的预期，50%至75%的存储投资将回馈给当地经济，其中包括建造EVx结构并在本地制作复合块的建造合同，以及在系统运行期间的持续维护合同。该系统利用Energy Vault专有的先进计算机控制和机器视觉软件实现了自动化，在满足2小时至12小时不等或更长时间的宽泛存储时间的同时，协调充电和放电周期。

关于Energy Vault

Energy Vault致力于开发和部署统包式可持续储能解决方案，旨在推动全球公用事业规模的储能转型，在维持电网弹性的同时实现能源脱碳。其专有的能源管理系统和优化软件套件兼容各种技术，能够协调各种发电和储能资源，帮助电力公司、独立发电商和大型工业能源用户大幅削减平准化能源成本，同时确保电力质量和电网可靠性。Energy Vault EVx™重力储能系统采用环保原材料并资源化再利用废弃物，在促进世界向循环经济转变的同时加快客户的清洁能源转型。如需获取更多信息，请访问：www.energyvault.com。

关于中国天楹股份有限公司，江苏省南通市

中国天楹股份有限公司是中国最大的环境服务公司。作为一家大型国际化上市公司（股票代码：000035），中国天楹提供智慧城市环境服务、可再生资源回收利用及零碳环保新能源技术。公司业务覆盖智慧环境服务，垃圾发电，新能源发电，区域能源中心，氢能中心，循环经济产业园的投资、建设、运营以及餐厨垃圾、危险废物、建筑垃圾等废弃物的减量化、资源化、无害化处置。公司还从事环保技术装备、储能技术装备的研究、开发与制造，已打通从环境清洁、垃圾分类、环卫收运到末端处置的全产业链。

中国天楹以创新为导向，依托高端设备的制造和研发能力，致力于通过等离子体技术、自动分拣系统、智慧环境服务综合云平台、零碳能源互联网中心和智能物联网中心等解决方案的信息化、自动化、产业化，引领全球环保新能源产业升级和商业模式的创新，为中国实现“碳中和”、“碳达峰”的战略目标不断作出贡献。

关于Atlas Renewable LLC，德州休斯敦

Atlas Renewable LLC是中国天楹所领导的中国项目开发和执行过程中不可分割的一部分。Atlas Renewable LLC是促进中国机构、投资者和监管实体与Energy Vault之间沟通的美国桥梁，通过中国地方、省级和国家政策支持的现有机制来识别项目、协助预审、监督融资工作。Atlas Renewable LLC可帮助Energy Vault快速评估情况，帮助解决问题，并为中国境内项目的高效落地提供有力保障。Atlas Renewable LLC的每位负责人都拥有几十年的中国相关经验，与各级人员建立了关系。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述，包括有关我们对未来扩张、部署和能力的陈述。多种因素可能导致实际结果与本新闻稿中的陈述存在实质性的差异，包括：与本新闻稿中公布的EVx系统部署有关的预期和时机；生产“移动块”的低成本材料和本地可获取材料的可用性；一般市场的发展和变化；新冠疫情的持续影响；政治、经济和商业条件；我们作为上市公司的有限经营历史；以及我们留住合格人才的能力。其他可能影响我们财务结果的风险和不确定性包括在我们于2022年2月14日提交给美国证券交易委员会(SEC)并于3月31日修订的Form 8-K文件的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”条目中识别的因素。该报告可在SEC的网站www.sec.gov上查阅。其他信息也将在我们不时向SEC提交的其他文件中列出。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于我们在本新闻稿发布之日所掌握的信息，除非适用法律要求，否则我们不承担任何义务来更新所提供的前瞻性陈述以反映声明发布之日后发生的事件或存在的情况。

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