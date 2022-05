A Energy Vault, Atlas Renewable e China Tianying iniciam a construção da primeira implantação chinesa do sistema de armazenamento de energia baseado em gravidade EVx™

LUGANO, Suíça & WESTLAKE VILLAGE, Califórnia & HOUSTON & PEQUIM--(BUSINESS WIRE)--A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) (“ Energy Vault), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje a inovação para a primeira implantação do EVx™ na China.

O sistema EVx baseado em gravidade de 100 MWh está sendo construído adjacente a um parque eólico e local de rede nacional em Rudong, província de Jiangsu, localizada fora de Xangai, para aumentar e equilibrar a rede nacional de energia da China por meio do fornecimento de energia renovável à State Grid Corporation of China (SGCC). A SGCC é a maior concessionária do mundo e fornece energia para mais de 1,1 bilhão de cidadãos chineses em 26 províncias, regiões autônomas e municípios, cobrindo 88% do território nacional chinês.

O início da construção do EVx segue o contrato de licença e royalties anunciado anteriormente para armazenamento de energia renovável em parceria com a Atlas Renewable LLC (“Atlas Renewable”) com sede em Houston e seu investidor majoritário China Tianying Inc. (CNTY) (CN: 000035), uma corporação internacional de gestão ambiental e remediação de resíduos envolvida em serviços ambientais urbanos inteligentes, reciclagem e recuperação de recursos e tecnologias de energia limpa com zero carbono.

O projeto é a primeira implantação de armazenamento baseado em gravidade em escala de utilidade entre uma empresa dos EUA e da China e foi aprovado pelo governo da cidade local e pelo governo provincial com o apoio das agências do governo central da República Popular da China. A implantação do EVx recebeu uma aprovação preliminar acelerada sem precedentes em 12 de março th em conferência de agências intergovernamentais, incluindo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Ministério da Ecologia e Meio Ambiente, Ministério da Informação e Tecnologia da Indústria, Departamento Nacional de Energia, Academia Chinesa de Ciências, Academia Chinesa de Engenharia, National Power Grid e National Electric Power Planning Institute, bem como alguns dos principais cientistas, acadêmicos e engenheiros da China, para acelerar e avançar sua política ambiental encarregada pelo Estado, comumente chamada de “30-60”. Essa política tem uma meta declarada de Pico de Carbono em 2030 e Neutralidade de Carbono em 2060

Em 26 de abril,o Comitê Profissional de Investimento em Energia da Associação de Investimentos da China, Three Gorges Construction Group, China Construction New Energy Shanghai (7ª Unidade), China Tianying e Atlas Renewable realizaram um seminário online para discutir a implantação da tecnologia de armazenamento de energia por gravidade na China. As partes realizaram trocas e comunicações aprofundadas sobre a tecnologia de armazenamento de energia por gravidade e a implantação do sistema EVx da Energy Vault em Rudong, província de Jiangsu. Representantes de todas as partes expressaram seu fervoroso apoio ao projeto e total confiança no futuro da tecnologia de armazenamento de energia por gravidade na China. Tanto o Three Gorges Construction Engineering Group quanto o China Construction New Energy Shanghai (7ªUnidade) duas grandes empresas globais de energia e construção de primeira linha, prometeram participar da cooperação aprofundada com a Atlas Renewable e a China Tianying nos projetos de armazenamento de energia por gravidade do Energy Vault e promover a implementação do projeto na China.

A Energy Vault e a Atlas Renewable assinaram um contrato de licenciamento de US$ 50 milhões para o uso da tecnologia proprietária de armazenamento de energia baseada em gravidade da Energy Vault e seu conjunto de software de gerenciamento de energia agnóstico de tecnologia e otimização de ativos no mercado de energia chinês. O acordo também inclui termos que regem royalties de implantação baseados em volume e cobre manutenção, monitoramento e reutilização benéfica de materiais residuais nos blocos compostos do Energy Vault. O pagamento da taxa de licenciamento de US$ 50 milhões está programado para ser concluído em 2022.

A parceria da Energy Vault com a Atlas Renewable e a China Tianying, e a implantação do EVx, estão diretamente alinhadas com a U.S.-China Joint Glasgow Declaration on Enhancing Climate Action in the 2020s Declaração Conjunta de Glasgow EUA-China sobre Melhoria da Ação Climática na década de 2020 publicada na COP26 em novembro de 2021. A Declaração afirma que os EUA e a China pretendem expandir seus esforços combinados para acelerar a transição para uma economia global líquida zero por meio da cooperação em políticas para incentivar a descarbonização e a eletrificação de setores de uso final; áreas-chave relacionadas à economia circular, como design verde e utilização de recursos renováveis; políticas de transmissão que incentivam o equilíbrio eficiente da oferta e demanda de eletricidade em amplas geografias; e políticas de geração distribuída que incentivam a integração de energia solar, armazenamento e outras soluções de energia limpa mais próximas dos usuários de eletricidade; entre outras iniciativas.

“ Nossa primeira implantação comercial de EVx™ na China é um marco significativo para a Energy Vault e para a República Popular da China, pois busca suas metas de descarbonização”, disse Robert Piconi, presidente, cofundador e CEO da Energy Vault. “ A China está expandindo rapidamente seu uso de energia renovável, juntamente com mandatos anuais de armazenamento de energia, a fim de cumprir suas metas de descarbonização. Estamos muito satisfeitos que o EVx e nossa plataforma de software de gerenciamento de energia já tenham recebido aprovação regulatória local e estejam sendo implantados agora como uma tecnologia de habilitação crítica para apoiar as metas de transição energética e neutralidade de carbono da China. Em 2021, a China produziu mais toneladas métricas de gases de efeito estufa do que os próximos quatro maiores países juntos e, conforme planejado atualmente, continuará a aumentar as emissões até 2030. Devemos agir rapidamente para reverter essa tendência, e com os parceiros locais China Tianying e Atlas Renewable, faremos exatamente isso.”

Eric Fang, CEO da Atlas Renewable, declarou: “ A primeira implantação mundial da tecnologia transformadora EVx™ da Energy Vault está ocorrendo na China e representa a colaboração dos EUA e da China em sua melhor forma. As duas maiores economias do mundo uniram forças para lidar de forma significativa com as mudanças climáticas com tecnologia inovadora e inovadora que desempenhará um papel crítico na viabilização da transição de energia limpa da China e da política 30-60. Este projeto demonstra claramente a seriedade com que a China assume seus compromissos da COP26 e servirá de modelo para a descarbonização global.”

”O presidente da CNTY, Yan, afirmou ainda: “ A realização do projeto Rudong será historicamente notável, como um caminho a seguir, possibilitado por empresas privadas chinesas e americanas trabalhando juntas cooperativamente e eficaz, para um objetivo climático comum: armazenamento de energia não baseado em carbono que completa totalmente o ciclo de produção e uso de energia elétrica renovável gerada a partir de fontes não-carbono.”

As soluções baseadas em gravidade da Energy Vault são baseadas nos fundamentos de física e engenharia mecânica bem compreendidos do armazenamento de energia hidrelétrica bombeada, mas substituem a água por blocos compostos personalizados que podem ser feitos de materiais de baixo custo e de origem local, incluindo solo local, rejeitos de minas, resíduos de combustão de carvão (cinzas de carvão) e pás de turbinas eólicas desativadas em fim de vida.

Os sistemas EVx da Energy Vault são projetados para ajudar as concessionárias, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente seu custo nivelado de energia, mantendo a confiabilidade da energia. O design econômico circular do EVx minimiza os riscos ambientais e da cadeia de suprimentos enquanto aumenta os empregos locais nas comunidades onde os sistemas são construídos, fornecendo de acordo com nossas expectativas atuais de 50% a 75% do investimento em armazenamento de volta às economias locais na forma de contratos de construção para construir as estruturas EVx e fabricar os tijolos compostos localmente no local, bem como contratos de manutenção contínua durante a operação dos sistemas ao longo do tempo. Os sistemas são automatizados, aproveitando o software de visão de máquina e controle avançado por computador proprietário da Energy Vault que orquestra os ciclos de carga e descarga enquanto atende a um amplo conjunto de durações de armazenamento, começando em 2 horas e continuando até 12 horas ou mais.

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault desenvolve e implanta soluções de armazenamento de energia sustentável prontas para uso, projetadas para transformar a abordagem mundial de armazenamento de energia em escala de utilidade na realização da descarbonização, mantendo a resiliência da rede. O pacote de software de otimização e sistema de gerenciamento de energia proprietário da empresa é agnóstico em tecnologia em sua capacidade de orquestrar vários recursos de geração e armazenamento de energia para ajudar as concessionárias, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente seu custo nivelado de energia, mantendo a qualidade da energia e a rede confiabilidade. O sistema de armazenamento de energia por gravidade EVx™ da Energy Vault utiliza materiais ecologicamente corretos com a capacidade de integrar materiais residuais para reutilização benéfica. A Energy Vault está facilitando a mudança para uma economia circular enquanto acelera a transição de energia limpa para seus clientes. Para informações adicionais, visite:www.energyvault.com

Sobre a China (CNTY) Tianying Inc., Nantong City, Jiangsu Province

A China Tianying Inc. (CNTY) é a maior empresa de serviços ambientais da China. Uma empresa internacional listada, a CNTY está envolvida em serviços ambientais urbanos inteligentes, reciclagem e recuperação de recursos e tecnologias de energia limpa com zero carbono (código de estoque: 000035). Os negócios da empresa se expandem de serviços ambientais urbanos inteligentes, geração de energia de resíduos para energia (WtE), geração de energia renovável, centros regionais de energia, centros de energia de hidrogênio e investimento, construção e operação de parques industriais de economia circular, até redução, reciclagem e tratamento inofensivo de resíduos de restauração, resíduos perigosos, resíduos de construção e demolição. A CNTY também pesquisa, desenvolve e fabrica equipamentos de proteção ambiental e sistemas de armazenamento de energia. A CNTY estabeleceu uma cobertura de negócios de toda a cadeia industrial de serviços de limpeza, coleta, transferência e tratamento final de resíduos.

Impulsionada pela inovação e apoiada por recursos de P&D e fabricação de equipamentos de primeira linha, a CNTY se esforça para liderar atualizações de energia renovável e transformação do modelo de negócios por meio de soluções de informatização, automatização e industrialização. Essas soluções incluem tecnologia de plasma, sistemas de classificação automatizados, plataformas inteligentes de nuvem de serviços urbanos integrados, centros de rede de energia com zero carbono e centros inteligentes de IoT (Internet das Coisas), contribuindo para a realização das metas de neutralidade e pico de carbono da China.

Sobre a Atlas Renewable LLC, Houston, Texas

A Atlas Renewable LLC está estruturada como parte integrante do processo de desenvolvimento e execução do projeto liderado pela CNTY na China. A Atlas Renewable LLC serve como uma ponte de facilitação americana entre instituições chinesas, investidores e entidades reguladoras e a Energy Vault para identificar projetos, ajudar a pré-qualificar e supervisionar os esforços de financiamento por meio dos mecanismos disponíveis apoiados pelas políticas locais, provinciais e nacionais chinesas. A Atlas Renewable LLC pode avaliar situações rapidamente para a Energy Vault, ajudar a resolver problemas e contextualizar o novo mundo de fazer as coisas na China eficientemente e eficaz. Os diretores da Atlas Renewable LLC têm décadas de experiência e relacionamentos na China com pessoas de todos os níveis.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos, incertezas e suposições, incluindo declarações sobre nossa futura expansão, implantações e recursos. Há um número significativo de fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações feitas neste comunicado à imprensa, incluindo: expectativas e prazos relacionados à implantação do sistema EVx anunciado neste comunicado à imprensa, a disponibilidade de recursos de baixo custo e materiais de origem local para produzir “massas móveis”, desenvolvimentos e mudanças no mercado geral, o impacto contínuo do COVID-19, condições políticas, econômicas e comerciais; nosso histórico operacional limitado como empresa pública; e nossa capacidade de reter pessoal qualificado. Riscos e incertezas adicionais que podem afetar nossos resultados financeiros estão incluídos nas legendas "Fatores de Risco" e " Discussão e Análise da Administração da Condição Financeira e Resultados das Operações" em nosso Formulário 8-K arquivado na Securities and Exchange Commission (o "SEC ”) em 14 de fevereiro de 2022, conforme alterado em 31 de março de 2022, disponível em nosso site em investors.energyvault.com e no site da SEC em www.sec.gov . Informações adicionais também serão apresentadas em outros registros que fazemos com a SEC de tempos em tempos. Todas as declarações prospectivas neste comunicado de imprensa são baseadas em informações disponíveis para nós na data deste documento, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas fornecidas para refletir eventos que ocorrem ou circunstâncias que existem após a data em que foram efetuadas, exceto conforme exigido pela lei aplicável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.