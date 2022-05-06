Ecopia AI和空中巴士擴大合作關係以實現全球3D向量繪圖

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Ecopia AI今天宣布擴大與空中巴士(Airbus)的合作關係，將Ecopia的大規模3D向量繪圖技術與空中巴士的全球衛星成像能力相結合。透過擴展合作，雙方將能夠以前所未有的速度建立和維護現實世界的高精度3D向量圖。作為此次擴展關係的一部分，Ecopia還將加入空中巴士的已認證經銷商網路，進一步使Ecopia能將空中巴士的影像作為其產品套件的一部分進行轉售。

透過此次擴展合作，Ecopia將把空中巴士Pléiades Neo衛星的全球30釐米超高解析度影像和Pléiades衛星的50釐米影像作為Ecopia人工智慧3D地圖系統的輸入。這些3D地圖將為政府、保險、電信和消費者應用等領域的解決方案提供數位化基礎。

在此合作協議下，Ecopia為了支援其客戶的一項計畫，已經開始大規模製作地圖，並已完成兩個國家的建築物和植被的3D向量繪圖，覆蓋超過13.6萬平方公里土地上的1,400多萬座建築物——這項工作在短短3周內完成。

空中巴士防務及航太公司情報業務總監Francois Lombard表示：「我們很高興能提供超高解析度影像來支援Ecopia的全球3D繪圖能力。Pléiades Neo的30釐米解析度和地理定位精度，加之Ecopia的人工智慧系統，構成用於精細繪圖的完美資產，而衛星的高重訪頻率非常適合監測土地覆蓋變化，並能讓任何3D資料庫保持最新狀態。」

Ecopia AI通路合作夥伴關係資深總監Abigail Coholic表示：「我們欣然宣布擴大Ecopia與空中巴士的合作關係。這種關係不僅增強了Ecopia在全球提供高精度3D向量地圖的能力，而且表明我們與合作夥伴合力打造地球數位分身的願景又近了一步。」

關於空中巴士

空中巴士為安全團結的世界開創了永續航空航太的先河。公司不斷創新，在航空航太、國防和互聯服務領域提供技術先進的高效率解決方案。在商用飛機方面，空中巴士提供現代且省油的客機和相關服務。空中巴士還是歐洲國防和安全領域的領導者，也是全球領先的航太企業之一。在直升機方面，空中巴士提供全球最高效率的民用和軍用旋翼機解決方案和服務。

關於Ecopia AI

Ecopia的使命是打造一個地球的數位分身。我們利用人工智慧將高解析度影像轉換為高畫質(HD)向量地圖。這些地圖形成了現實世界的數位呈現，並嵌入到決策應用程式中，提供了獨特的大規模洞察。Ecopia的高畫質向量地圖已廣泛應用於全球100多個國家的數百個商業和政府應用程式中。如需瞭解更多資訊，請造訪www.ecopia.ai。

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