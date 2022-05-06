Ecopia AI和空中客车扩大合作关系以实现全球3D矢量绘图

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Ecopia AI今天宣布扩大与空中客车(Airbus)的合作关系，将Ecopia的大规模3D矢量绘图技术与空中客车的全球卫星成像能力相结合。通过扩展合作，双方将能够以前所未有的速度创建和维护现实世界的高精度三维矢量图。作为此次扩展关系的一部分，Ecopia还将加入空中客车的已认证经销商网络，进一步使Ecopia能将空中客车的图像作为其产品套件的一部分进行转售。

通过此次扩展合作，Ecopia将把空中客车Pléiades Neo卫星的全球30厘米超高分辨率图像和Pléiades卫星的50厘米图像作为Ecopia人工智能3D地图系统的输入。这些3D地图将为政府、保险、电信和消费者应用等领域的解决方案提供数字化基础。

在此合作协议下，Ecopia为了支持其客户的一项计划，已经开始大规模制作地图，并已完成两个国家的建筑物和植被的3D矢量绘图，覆盖超过13.6万平方公里土地上的1,400多万座建筑物——这项工作在短短3周内完成。

空中客车防务及航天公司情报业务总监Francois Lombard表示：“我们很高兴能提供超高分辨率图像来支持Ecopia的全球3D绘图能力。Pléiades Neo的30厘米分辨率和地理定位精度，加之Ecopia的人工智能系统，构成用于精细绘图的完美资产，而卫星的高重访频率非常适合监测土地覆盖变化，并能让任何3D数据库保持最新状态。”

Ecopia AI渠道合作伙伴关系高级总监Abigail Coholic表示：“我们欣然宣布扩大Ecopia与空中客车的合作关系。这种关系不仅增强了Ecopia在全球范围内提供高精度3D矢量地图的能力，而且表明我们与合作伙伴合力打造地球数字孪生体的愿景又近了一步。”

关于空中客车

空中客车为安全团结的世界开创了可持续航空航天的先河。公司不断创新，在航空航天、国防和互联服务领域提供技术先进的高效解决方案。在商用飞机方面，空中客车提供现代且省油的客机和相关服务。空中客车还是欧洲防务和安全领域的领导者，也是全球领先的航天企业之一。在直升机方面，空中客车提供全球最高效的民用和军用旋翼机解决方案和服务。

关于Ecopia AI

Ecopia的使命是打造一个地球的数字孪生体。我们利用人工智能将高分辨率图像转换为高清(HD)矢量地图。这些地图形成了现实世界的数字表示，并嵌入到决策应用中，提供了独特的大规模洞察。Ecopia的高清矢量地图已广泛应用于全球100多个国家的数百个商业和政府应用中。如需了解更多信息，请访问www.ecopia.ai。

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