Ecopia AI e Airbus ampliam parceria para permitir mapeamento vetorial 3D global

Sample of the 3D Vector Map of Buildings and Vegetation Generated by Ecopia AI Leveraging Airbus Imagery (Photo: Business Wire)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--A Ecopia AI anunciou, hoje, a expansão de sua parceria com a Airbus, combinando a tecnologia de mapeamento vetorial 3D em grande escala da Ecopia com a capacidade global de imagens de satélite da Airbus. Essa parceria vai permitir a criação de uma representação vetorial tridimensional de alta precisão do mundo real, gerada e mantida com uma velocidade sem precedentes. Como parte desse relacionamento expandido, a Ecopia também se unirá à rede de revendedores certificados da Airbus – o que a permitirá revender imagens da empresa aeroespacial como parte de seu conjunto de produtos.

Por meio dessa parceria contínua, a Ecopia irá aproveitar as imagens globais de 30 cm de alta resolução da Airbus do Pléiades Neo e as imagens de 50 cm do Pléiades, que servirão como entrada para os sistemas de mapeamento 3D baseados em IA da Ecopia. Esses mapas 3D irão proporcionar uma base digital para aplicativos em vários setores, incluindo governo, seguros, telecomunicações e aplicativos de consumo.

A Ecopia iniciou a produção de mapas em larga escala sob esta parceria, tendo concluído o mapeamento vetorial 3D de edifícios e vegetação em dois países, cobrindo mais de 14 milhões de edifícios em 136 mil km2 em apoio a uma iniciativa do cliente – um esforço concluído em apenas três semanas.

“Estamos felizes em fornecer nossas imagens de alta resolução para apoiar a capacidade global de mapeamento 3D da Ecopia”, disse Francois Lombard, diretor de Negócios de Inteligência da Airbus Defence and Space. “A resolução de 30 cm e a precisão da geolocalização do Pléiades Neo, combinadas com os sistemas baseados em IA da Ecopia, oferecem os ativos perfeitos para um mapeamento preciso e detalhado, enquanto a alta frequência de revisitas dos satélites é ideal para monitorar a evolução da cobertura do solo e manter qualquer banco de dados 3D atualizado.”

“Estamos muito animados em anunciar esta expansão da parceria Ecopia-Airbus”, afirmou Abigail Coholic, diretora sênior de Parcerias de Canal da Ecopia AI. “Esse relacionamento não apenas fortalece a capacidade da Ecopia de fornecer mapas vetoriais 3D de alta precisão em escala global, mas também representa um passo rumo à nossa visão de criar um gêmeo digital da Terra em colaboração com nossos parceiros.”

Sobre a Airbus

A Airbus é pioneira no setor aeroespacial sustentável para um mundo seguro e unido. A empresa inova constantemente para fornecer soluções eficientes e tecnologicamente avançadas nos campos aeroespacial, defesa e serviços conectados. No caso das aeronaves comerciais, a Airbus oferece aviões de passageiros modernos e com baixo consumo de combustível e serviços associados. A Airbus também é líder europeia em defesa e segurança e uma das principais empresas espaciais do mundo. Em helicópteros, a Airbus fornece as soluções e serviços de helicópteros civis e militares mais eficientes do mundo.

Sobre a Ecopia AI

A Ecopia tem a missão para criar um gêmeo digital da Terra. Aproveitamos a inteligência artificial para converter imagens de alta resolução em mapas vetoriais de alta definição (HD). Esses mapas formam uma representação digital da realidade e são incorporados em aplicativos de tomada de decisão, oferecendo uma visão única em escala. Os mapas vetoriais HD da Ecopia são utilizados para centenas de aplicativos comerciais e governamentais em mais de 100 países ao redor do mundo. Para mais informações, acesse www.ecopia.ai.

