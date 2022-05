Ecopia AI et Airbus étendent leur partenariat pour permettre la cartographie vectorielle 3D mondiale

Sample of the 3D Vector Map of Buildings and Vegetation Generated by Ecopia AI Leveraging Airbus Imagery (Photo: Business Wire)

Sample of the 3D Vector Map of Buildings and Vegetation Generated by Ecopia AI Leveraging Airbus Imagery (Photo: Business Wire)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Ecopia AI a annoncé l’extension de son partenariat avec Airbus qui associe la technologie de cartographie vectorielle 3D à grande échelle d’Ecopia aux capacités mondiales d’imagerie par satellite d’Airbus. Ce partenariat permettra la création d’une représentation vectorielle tridimensionnelle de haute précision du monde réel, créée et maintenue à une vitesse sans précédent. Dans le cadre de cette relation élargie, Ecopia rejoindra également le réseau de revendeurs certifiés d’Airbus, ce qui lui permettra de revendre les images d’Airbus dans le cadre de sa gamme de produits.

Grâce à ce partenariat continu, Ecopia exploitera l’imagerie mondiale à très haute résolution de 30 cm de Pléiades Neo et de 50 cm de Pléiades d’Airbus, qui servira d’entrée aux systèmes de cartographie 3D basés sur l’IA d’Ecopia. Ces cartes 3D offriront une base numérique pour des applications dans des secteurs tels que le gouvernement, les assurances, les télécommunications et les applications grand public.

Ecopia a commencé la production de cartes à grande échelle dans le cadre de ce partenariat, ayant achevé la cartographie vectorielle 3D des bâtiments et de la végétation dans deux pays, couvrant plus de 14 000 000 de bâtiments sur 136 000 km2, à l’appui de l’initiative d’un client ; un effort réalisé en seulement 3 semaines.

« Nous sommes heureux de fournir notre imagerie à très haute résolution pour soutenir la capacité de cartographie 3D mondiale d’Ecopia », a déclaré François Lombard, directeur des activités Intelligence chez Airbus Defence and Space. « La résolution de 30 cm et la précision de géolocalisation de Pléiades Neo, associées aux systèmes basés sur l’IA d’Ecopia, offrent les atouts parfaits pour une cartographie précise et détaillée, tandis que la fréquence de revisite élevée des satellites est idéale pour suivre l’évolution de la couverture terrestre et maintenir à jour toute base de données 3D. »

« Nous sommes très heureux d’annoncer cette extension du partenariat Ecopia-Airbus », a déclaré Abigail Coholic, directrice principale des partenariats de distribution chez Ecopia AI. « Cette relation renforce non seulement la capacité d’Ecopia à fournir des cartes vectorielles 3D de haute précision à l’échelle mondiale, mais représente également une étape vers notre vision de la création d’un jumeau numérique de la Terre en collaboration avec nos partenaires. »

À propos d’Airbus

Airbus est le pionnier de l'aérospatiale durable pour un monde sûr et solidaire. La société innove constamment pour fournir des solutions efficaces et technologiquement avancées dans les domaines de l’aérospatiale, de la défense et des services connectés. Dans le domaine des avions commerciaux, Airbus propose des avions de ligne modernes et économes en carburant ainsi que des services associés. Airbus est également un leader européen dans le domaine de la défense et de la sécurité et l’une des principales entreprises spatiales au monde. Dans le domaine des hélicoptères, Airbus fournit les solutions et les services les plus efficaces en matière de giravions civils et militaires dans le monde entier.

À propos d’Ecopia AI

Ecopia a pour mission de créer un jumeau numérique de la Terre. Nous utilisons l’intelligence artificielle pour convertir des images à haute résolution en cartes vectorielles haute définition (HD). Ces cartes constituent une représentation numérique de la réalité et sont intégrées dans des applications décisionnelles, offrant une vision unique à l’échelle. Les cartes vectorielles HD d’Ecopia sont utilisées pour des centaines d’applications commerciales et gouvernementales dans plus de 100 pays du monde. Pour de plus amples informations, consultez www.ecopia.ai.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.