Tigo Energy將在國際太陽能光電展上發布創紀錄的逆變器相容性資料庫

義大利蒙提瓦基--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--太陽能產業軟性元件級電力電子設備(Flex MLPE)的全球領導者Tigo Energy, Inc.今天宣布，公司將於2022年5月11日至13日在德國慕尼黑舉行的國際太陽能光電展(Intersolar Europe)上發布與Tigo TS4產品相容的全面且完全可搜尋的逆變器資料庫。Tigo代表還將展示整個Tigo TS4 Flex MLPE系列設備，並展示Tigo Energy智慧軟體平臺的太陽能電站機群管理功能。

Tigo Flex MLPE產品所相容的經過全面測試和認證的逆變器的數量在產業內領先。為了幫助太陽能專業人士更有效地配置和設計系統，Tigo逆變器相容性資料庫將允許即時搜尋所有經認證為與Flex MLPE產品相容的逆變器型號。

Tigo Energy德國業務開發經理Nils Szymczak表示：「Tigo解決方案為小型住宅、商業或大規模公用事業級陣列上的傳統光電安裝增加了亮點。選擇Tigo的安裝者可以始終依賴獲得一個靈活可靠的MLPE平臺，以克服遮陽和不匹配問題，利用先進的監控軟體獲得元件、組串、系統和電站機群層面的可視性，享受我們所宣導的太陽能自由。可以利用TS4平臺自由地將首選的元件與逆變器配對起來。」

Tigo邀請Intersolar Europe的與會者到Tigo攤位參觀，猜測新資料庫中列出的相容逆變器型號的數量，即有機會贏得Tigo禮品包。

如需瞭解有關Tigo Flex MLPE產品和逆變器相容性資料庫的更多資訊，請於2022年5月11日至13日參觀設在Intersolar Europe上的Tigo Energy攤位（慕尼黑展覽中心B4展館357攤位）。如需在活動前聯絡Tigo團隊，請使用此連結。在此註冊以取得有關逆變器相容性資料庫的詳細資訊，並接收有關逆變器猜測比賽獲勝者的通知。

關於Tigo Energy

Tigo Energy是軟性元件級電力電子(Flex MLPE)領域的全球領導者，致力於設計創新型太陽能轉換和儲存產品，為客戶提供更多選擇性和靈活性。Tigo TS4平臺能增加太陽能發電量，降低作業成本，提高安全性。在與Tigo能源智惠(EI)平臺組合使用時，該平臺可提供模組、系統和電站層面的洞察力，從而最大限度地提高太陽能性能，降低作業成本。Tigo EI住宅太陽能解決方案是一種用於家庭安裝的靈活型太陽能加儲能解決方案，完善了該公司的太陽能技術產品組合。2007年，Tigo在矽谷成立，致力於加速太陽能的普及，其全球團隊服務於全球客戶，其系統遍及七大洲，正在可靠地生產百萬度的安全太陽能電力。歡迎造訪我們的網站www.tigoenergy.com。

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