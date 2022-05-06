Tigo Energy将在国际太阳能光伏展上发布创纪录的逆变器兼容性数据库

意大利蒙泰瓦尔基--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--太阳能行业柔性组件级电力电子设备(Flex MLPE)的全球领导者Tigo Energy, Inc.今天宣布，公司将于2022年5月11日至13日在德国慕尼黑举行的国际太阳能光伏展(Intersolar Europe)上发布与Tigo TS4产品兼容的全面且完全可搜索的逆变器数据库。Tigo代表还将展示整个Tigo TS4 Flex MLPE系列设备，并演示Tigo Energy智能软件平台的太阳能电站群管理功能。

Tigo Flex MLPE产品所兼容的经过全面测试和认证的逆变器的数量在行业内领先。为了帮助太阳能专业人士更有效地配置和设计系统，Tigo逆变器兼容性数据库将允许实时搜索所有经认证为与Flex MLPE产品兼容的逆变器型号。

Tigo Energy德国业务开发经理Nils Szymczak表示：“Tigo解决方案为小型住宅、商业或大规模公用事业级阵列上的传统光伏安装增加了亮点。选择Tigo的安装者可以始终依赖获得一个灵活可靠的MLPE平台，以克服遮阳和不匹配问题，利用先进的监控软件获得组件、组串、系统和电站群层面的可视性，享受我们所倡导的太阳能自由。可以利用TS4平台自由地将首选的组件与逆变器匹配起来。”

Tigo邀请Intersolar Europe的与会者到Tigo展位参观，猜测新数据库中列出的兼容逆变器型号的数量，即有机会赢得Tigo礼品包。

如需了解有关Tigo Flex MLPE产品和逆变器兼容性数据库的更多信息，请于2022年5月11日至13日参观设在Intersolar Europe上的Tigo Energy展位（慕尼黑展览中心B4展馆357展位）。如需在活动前联系Tigo团队，请使用此链接。在此注册以获取有关逆变器兼容性数据库的详细信息，并接收有关逆变器猜测比赛获胜者的通知。

关于Tigo Energy

Tigo Energy是柔性组件级电力电子(Flex MLPE)领域的全球领导者，致力于设计创新型太阳能转换和存储产品，为客户提供更多选择性和灵活性。Tigo TS4平台能增加太阳能发电量，降低运行成本，提高安全性。在与Tigo能源智能(EI)平台组合使用时，该平台可提供模块、系统和电站层面的洞察力，从而最大限度地提高太阳能性能，降低运行成本。Tigo EI住宅太阳能解决方案是一种面向家庭安装的灵活型太阳能加储能解决方案，完善了该公司的太阳能技术产品组合。2007年，Tigo在硅谷成立，致力于加速太阳能的普及，其全球团队服务于全球客户，其系统遍及七大洲，正在可靠地生产千兆瓦时的安全太阳能电力。欢迎访问我们的网站www.tigoenergy.com。

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