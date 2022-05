Tigo Energy s’apprête à dévoiler une base de données record sur les onduleurs compatibles, à l’occasion de l’événement Intersolar Europe

Please visit Tigo Energy at Intersolar Europe (Messe München, Pavilion B4, Booth 357) from May 11 to 13, 2022.

MONTEVARCHI, Italie--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc., le principal fournisseur d’électronique modulaire à puissance flexible (Module Level Power Electronics, Flex MLPE) pour l’industrie du solaire, a annoncé aujourd’hui que la Société allait publier une base de données complète et entièrement consultable sur les onduleurs compatibles avec les produits Tigo TS4, à l’occasion de l’événement Intersolar Europe à Munich, en Allemagne, du 11 au 13 mai 2022. Les représentants de Tigo présenteront également la gamme complète de dispositifs Tigo TS4 Flex MLPE, et exposeront les capacités de gestion des parcs solaires de la plateforme logicielle Tigo Energy Intelligence.

Les produits Tigo Flex MLPE sont compatibles avec de nombreux onduleurs leaders du secteur, entièrement testés et certifiés. Afin de permettre aux professionnels de l’industrie solaire de configurer et concevoir plus efficacement des systèmes, la base de données sur les ondulateurs compatibles offrira la possibilité d’effectuer des recherches en temps réel sur tous les modèles d’ondulateurs certifiés compatibles avec les produits Flex MLPE.

« Les solutions de Tigo mettent en lumière les installations PV traditionnelles au sein de réseaux résidentiels de petite ampleur, de réseaux commerciaux ou de réseaux industriels massifs », a déclaré Nils Szymczak, responsable du développement commercial en Allemagne chez Tigo Energy. « Les installateurs qui choisissent Tigo peuvent toujours compter sur une plateforme MLPE flexible et fiable, afin de surmonter l’ombre et l’incompatibilité, sur un logiciel de contrôle avancé doté d’une visibilité au niveau des modules, des strings, des systèmes et des flottes, et sur ce que l’on appelle la liberté solaire. Ce dernier point concerne la liberté d’associer son module et son ondulateur de choix avec la plateforme TS4. »

Tigo invite les participants à l’événement Intersolar Europe à se rendre sur le stand de Tigo pour avoir une chance de remporter une série de lots, en devinant le nombre de modèles d’ondulateurs compatibles figurant dans la nouvelle base de données.

Pour en savoir plus sur les produits Tigo Flex MLPE et la base de données sur les ondulateurs compatibles, retrouvez Tigo Energy lors de l’événement Intersolar Europe (Messe München, pavillon B4, stand 357), du 11 au 13 mai 2022. Pour contacter l’équipe Tigo avant l’événement, utilisez ce lien. Inscrivez-vous ici pour recevoir des informations relatives à la base de données sur les ondulateurs compatibles, et pour être informé du vainqueur du concours de devinette sur les onduleurs.

À propos de Tigo Energy

Leader mondial de l’électronique modulaire à puissance flexible (MLPE), Tigo Energy conçoit des produits innovants de conversion et de stockage de l’énergie solaire, qui offrent aux clients davantage de choix et de flexibilité. La plateforme Tigo TS4 augmente la production d’énergie solaire, diminue les coûts d’exploitation et améliore la sécurité. Lorsqu’elle est associée à la plateforme d’intelligence énergétique Tigo Energy Intelligence (EI), elle fournit des informations au niveau des modules, du système et du parc pour optimiser les performances solaires et minimiser les coûts d’exploitation. La Tigo EI Residential Solar Solution, une solution flexible d’énergie solaire et de stockage pour les installations domestiques, vient compléter le portefeuille de technologies d’énergie solaire de la société. Tigo a été fondée dans la Silicon Valley en 2007 pour accélérer l’adoption de l’énergie solaire, et son équipe mondiale soutient les clients dont les systèmes produisent en toute fiabilité des gigawattheures d’énergie solaire sûre sur les sept continents. Retrouvez-nous en ligne sur www.tigoenergy.com.

