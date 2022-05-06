雅詩蘭黛設立新興領導者基金，激勵新一代女性重新定義領導力

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雅詩蘭黛公司(The Estée Lauder Companies Inc.)旗下的旗艦品牌雅詩蘭黛自豪地宣布設立雅詩蘭黛新興領導者(Estée Lauder Emerging Leaders, ELEL)基金，這是雅詩蘭黛公司慈善基金會旗下的一支慈善基金。ELEL基金的使命是：透過支持新一代新興女性領導者並挑戰對領導階層性別的刻板印象，來重新定義領導力。該基金將支持為領導力發展提供機會的全球組織，打造支持女性領導者的社群並擁護對變革懷有大膽願景的新興領導者。

雅詩蘭黛已向ELEL基金提供了一百萬美元的初始投資，該基金將支持與其使命相契合的組織。Vital Voices是一家投資於女性領導者的全球非營利組織，已被選為ELEL基金的第一個專案合作夥伴，該專案將於2022年7月啟動。ELEL基金將在明年宣布其他捐助專案。

雅詩蘭黛的全球領導力和性別報告

為了更深入地瞭解全球對領導力和性別偏見的看法，雅詩蘭黛品牌委託國際市場研究機構Glocalities對11個國家的5,700多名男性和女性進行了一項全球調查。結果顯示，在領導力方面仍然普遍存在性別偏見和刻板印象，男性和女性都看重的某些領導者素質——可靠、正直和奉獻——與性別無關。然而，在諸如力量和決心等領導者素質方面，雖然男性和女性都同樣重視，但這類素質與男性的關聯更為緊密。這項研究揭示了推動性別包容性領導力的障礙和解決方案。

雅詩蘭黛的傳承

作為全球領先的知名美容品牌之一，雅詩蘭黛始終受到其創辦人雅詩蘭黛夫人以及她對女性擁有無限可能這一信念的啟發。ELEL基金將致力於解決研究中發現的一些性別偏見並改變大眾對領導力的看法，強化和實現品牌對提高女性地位的承諾。

雅詩蘭黛公司集團總裁兼雅詩蘭黛和AERIN Beauty全球品牌總裁Stéphane de La Faverie表示：「雅詩蘭黛品牌75年的傳承展現了一位有遠見的女性所能取得的成就。透過雅詩蘭黛新興領導者基金及其專案合作夥伴的共同努力，我們將支援女性在工作和社群中做出貢獻並發揮領導作用。我們想要重新定義成為領導者的意義以及領導者所需的素質。我們希望世界上湧現出更多像雅詩蘭黛夫人這樣的女性。」

與ELEL基金合作的VV遠見者領導力計畫

雅詩蘭黛新興領導者基金選擇了全球非營利組織Vital Voices作為其第一個官方專案合作夥伴和捐助對象，Vital Voices致力於投資那些正在面對世界上極大挑戰的女性領導者。懷著提升女性地位和重新定義領導力的共同使命，ELEL基金和Vital Voices為全球新興領導者打造了量身定制的線上和線下領導力發展計畫。計畫的參與者將加入由來自184個國家的2萬多名女性組成的Vital Voices社群，其中包括獲得「雅詩蘭黛全球變革者」稱號的Amanda Gorman。現已開放第一批和第二批申請，歡迎透過www.vitalvoices.org/program/visionaries進行報名。

Vital Voices總裁兼執行長Alyse Nelson表示：「在Vital Voices，我們看到女性領導者具有不一樣的領導風格，而這種差異性正是我們的世界所需要的。我們與雅詩蘭黛新興領導者基金的合作夥伴關係將發掘對積極變革擁有大膽願景的新興領導者，並為他們提供實現這一願景所需的技能、關係網和資源。」

如需瞭解有關ELEL基金的更多資訊，請造訪esteelauder.com。

歡迎關注@esteelauder和#LeadYourWay話題標籤，並參與交流。

關於雅詩蘭黛

雅詩蘭黛是雅詩蘭黛公司的旗艦品牌。該品牌是由世界上最早的女性企業家之一雅詩蘭黛夫人創立，如今，雅詩蘭黛品牌正在延續她打造創新、精緻、高性能護膚品和彩妝產品以及代表性香水的傳統——所有這些都融入了對女性需求和願望的深刻理解。雅詩蘭黛目前在全球150多個國家和地區以及數十個接觸點（從實體店面到數位平臺）與客戶接觸互動。每一種互動關係中都始終如一地彰顯出雅詩蘭黛夫人強烈而真誠的女性幫助女性的觀點。歡迎在Instagram、Facebook、Twitter、TikTok和YouTube上關注@esteelauder。

關於雅詩蘭黛新興領導者基金

雅詩蘭黛新興領導者基金是雅詩蘭黛公司慈善基金會下屬的一支慈善基金，該基金會是一家在美國註冊成立並免稅的美國慈善機構。

關於Vital Voices

Vital Voices秉持以下普遍真理：女性是社群進步的關鍵，沒有女性擔任領導職位，國家就無法向前發展。Vital Voices Global Partnership在過去24年中直接幫助了184個國家和地區的2萬多名變革者。該組織為很多優秀的變革者提供了早期支持，他們後來成為了諾貝爾和平獎得獎者、美國青年詩人獎得獎者、總理、屢獲殊榮的創新者、開創性的人權捍衛者和突破性的社會企業家，包括Amanda Gorman、Malala Yousafzai等。作為「創投事業催化劑」，該非營利組織積極發掘對變革懷有大膽願景的領導者，並與他們合作以實現這一願景。該組織為這些領導者的工作提供人際網路、能力提升、同行關係網、財務支持、技能培訓和擴大知名度等幫助，受助者的工作範圍涵蓋從性別暴力到氣候危機、經濟不平等等各個領域。歡迎在Instagram、Facebook、Twitter、LinkedIn和YouTube上關注@vitalvoices。

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