雅诗兰黛设立新兴领导者基金，激励新一代女性重新定义领导力

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--雅诗兰黛公司(The Estée Lauder Companies Inc.)旗下的旗舰品牌雅诗兰黛自豪地宣布设立雅诗兰黛新兴领导者(ELEL)基金，这是雅诗兰黛公司慈善基金会旗下的一支慈善基金。ELEL基金的使命是：通过支持新一代新兴女性领导者并挑战对领导层性别的刻板印象，来重新定义领导力。该基金将支持为领导力发展提供机会的全球组织，打造支持女性领导者的社区并拥护对变革怀有大胆愿景的新兴领导者。

雅诗兰黛已向ELEL基金提供了一百万美元的初始投资，该基金将支持与其使命相契合的组织。Vital Voices是一家投资于女性领导者的全球非营利组织，已被选为ELEL基金的首个项目合作伙伴，该项目将于2022年7月启动。ELEL基金将在明年宣布其他捐助项目。

雅诗兰黛的全球领导力和性别报告

为了更深入地了解全球对领导力和性别偏见的看法，雅诗兰黛品牌委托国际市场研究机构Glocalities对11个国家的5,700多名男性和女性进行了一项全球调研。结果显示，在领导力方面仍然普遍存在性别偏见和刻板印象，男性和女性都看重的某些领导者品质——可靠、正直和奉献——与性别无关。然而，在诸如力量和决心等领导者品质方面，虽然男性和女性都同样重视，但这类品质与男性的关联更为紧密。这项研究揭示了推进性别包容性领导力的障碍和解决方案。

雅诗兰黛的传承

作为全球领先的知名美容品牌之一，雅诗兰黛始终受到其创始人雅诗兰黛夫人以及她对女性拥有无限可能这一信念的启发。ELEL基金将致力于解决研究中发现的一些基于性别的偏见并改变大众对领导力的看法，强化和实现品牌对提高女性地位的承诺。

雅诗兰黛公司集团总裁兼雅诗兰黛和AERIN Beauty全球品牌总裁Stéphane de La Faverie表示：“ 雅诗兰黛品牌75年的传承体现了一位有远见的女性所能取得的成就。通过雅诗兰黛新兴领导者基金及其项目合作伙伴的共同努力，我们将支持女性在工作和社区中做出贡献并发挥领导作用。我们想要重新定义成为领导者的意义以及领导者所需的品质。我们希望世界上涌现出更多像雅诗兰黛夫人这样的女性。”

与ELEL基金合作的VV远见者领导力计划

雅诗兰黛新兴领导者基金选择了全球非营利组织Vital Voices作为其第一个官方项目合作伙伴和捐助对象，Vital Voices致力于投资那些正在面对世界上极大挑战的女性领导者。怀着提升女性地位和重新定义领导力的共同使命，ELEL基金和Vital Voices为全球新兴领导者打造了量身定制的线上和线下领导力发展计划。计划的参与者将加入由来自184个国家的2万多名女性组成的Vital Voices社区，其中包括获得“雅诗兰黛全球变革者”称号的Amanda Gorman。现已开放第一批和第二批申请，欢迎通过www.vitalvoices.org/program/visionaries进行报名。

Vital Voices总裁兼首席执行官Alyse Nelson表示：“ 在Vital Voices，我们看到女性领导者有着不一样的领导风格，而这种差异性正是我们的世界所需要的。我们与雅诗兰黛新兴领导者基金的合作伙伴关系将发掘对积极变革有着大胆愿景的新兴领导者，并为他们提供实现这一愿景所需的技能、关系网和资源。”

如需了解有关ELEL基金的更多信息，请访问esteelauder.com。

欢迎关注@esteelauder和#LeadYourWay话题标签，并参与交流。

关于雅诗兰黛

雅诗兰黛是雅诗兰黛公司的旗舰品牌。该品牌是由世界上最早的女性企业家之一雅诗兰黛夫人创立，如今，雅诗兰黛品牌正在延续她打造创新、精致、高性能护肤品和彩妆产品以及标志性香水的传统——所有这些都融入了对女性需求和愿望的深刻理解。雅诗兰黛目前在全球150多个国家和地区以及数十个接触点（从实体店到数字平台）与客户接触互动。每一种互动关系中都始终如一地彰显出雅诗兰黛夫人强烈而真诚的女性帮助女性的观点。欢迎在Instagram、Facebook、Twitter、TikTok和YouTube上关注@esteelauder。

关于雅诗兰黛新兴领导者基金

雅诗兰黛新兴领导者基金是雅诗兰黛公司慈善基金会下属的一支慈善基金，该基金会是一家在美国注册成立并免税的美国慈善机构。

关于Vital Voices

Vital Voices秉持以下普遍真理：女性是社区进步的关键，没有女性担任领导职位，国家就无法向前发展。Vital Voices Global Partnership在过去24年中直接帮助了184个国家和地区的2万多名变革者。该组织为很多优秀的变革者提供了早期支持，他们后来成为了诺贝尔和平奖获得者、美国青年诗人奖获得者、总理、屡获殊荣的创新者、开创性的人权捍卫者和突破性的社会企业家，包括Amanda Gorman、Malala Yousafzai等。作为“风险事业催化剂”，该非营利组织积极发掘对变革怀有大胆愿景的领导者，并与他们合作以实现这一愿景。该组织为这些领导者的工作提供人际网络、能力提升、同行关系网、财务支持、技能培训和扩大知名度等帮助，受助者的工作范围涵盖从基于性别的暴力到气候危机、经济不平等等各个领域。欢迎在Instagram、Facebook、Twitter、LinkedIn和YouTube上关注@vitalvoices。

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