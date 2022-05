Estée Lauder lança o fundo Emerging Leaders para promover a próxima geração de mulheres redefinindo a liderança

NOVA IORQUE--(BUSINESS WIRE)--A Estée Lauder, a principal marca da The Estée Lauder Companies Inc., tem orgulho de anunciar o lançamento do fundo Estée Lauder Emerging Leaders (ELEL), um fundo de caridade sob The Estée Lauder Companies Charitable Foundation. A missão do fundo ELEL é redefinir a liderança, apoiando uma nova geração de mulheres líderes emergentes e desafiando os estereótipos de gênero de liderança. O fundo apoiará organizações globais que oferecem oportunidades de desenvolvimento de liderança, cultivam comunidades de apoio e defendem líderes emergentes que têm uma visão ousada de mudança.

A Estée Lauder fez um investimento inicial de US$ 1 milhão no fundo ELEL, que apoiará organizações alinhadas à missão. A Vital Voices, uma organização sem fins lucrativos global que investe em mulheres líderes, foi selecionada como parceira do programa inaugural do fundo ELEL, com o programa começando em julho de 2022. Doações adicionais do fundo ELEL serão anunciadas no próximo ano.

Relatório global de liderança e gênero da Estée Lauder

Para obter uma compreensão mais profunda das percepções de liderança e preconceito de gênero em todo o mundo, a marca Estée Lauder contratou a Glocalities, uma agência internacional de pesquisa de mercado, para um estudo global com mais de 5.700 homens e mulheres em 11 países. A pesquisa revelou que, embora ainda existam preconceitos e estereótipos de gênero predominantes quando se trata de liderança, tanto homens quanto mulheres valorizam as mesmas qualidades em um líder (confiabilidade, integridade e dedicação) que não estão vinculadas ao gênero. No entanto, enquanto qualidades de liderança, como força e determinação, são igualmente valorizadas por homens e mulheres, elas são mais fortemente associadas aos homens. O estudo revela os obstáculos e soluções para o avanço da liderança inclusiva de gênero.

Legado da Estée Lauder

Como uma das principais marcas de beleza de prestígio do mundo, a Estée Lauder continua a ser inspirada por sua fundadora, a sra. Estée Lauder, e sua crença nas infinitas possibilidades de uma mulher. O fundo ELEL reforçará o compromisso da marca com o avanço das mulheres, abordando alguns dos preconceitos baseados em gênero descobertos na pesquisa e mudando a percepção de liderança.

" O legado de 75 anos da marca Estée Lauder mostra o que uma mulher visionária pode alcançar", afirmou Stéphane de La Faverie, presidente do grupo The Estée Lauder Companies e presidente global da marca Estée Lauder & AERIN Beauty. " Através do trabalho do fundo Estée Lauder Emerging Leaders e seus parceiros de programa, vamos defender as mulheres para contribuir e liderar em seus locais de trabalho e comunidades. Queremos redefinir o que significa ser um líder e o que é preciso para liderar. Queremos ver mais mulheres como a Sra. Estée Lauder no mundo".

O VV Visionaries Leadership Programme em parceria com o fundo ELEL

O fundo Estée Lauder Emerging Leaders selecionou a Vital Voices, uma organização sem fins lucrativos global que investe em mulheres líderes que estão enfrentando os maiores desafios do mundo, como sua primeira parceira oficial do programa e beneficiária de subsídios. Com a missão compartilhada de promover as mulheres e redefinir a liderança, o fundo ELEL e a Vital Voices criaram um programa personalizado de desenvolvimento de liderança on-line e offline para líderes emergentes em todo o mundo. Os participantes do programa se juntarão à comunidade Vital Voices de mais de 20.000 mulheres em 184 países, que inclui a Estée Lauder Global Changemaker, Amanda Gorman. As inscrições já estão abertas para a primeira e segunda coorte e podem ser acessadas em www.vitalvoices.org/program/visionaries.

" Na Vital Voices, vimos que as mulheres lideram de maneira diferente, e essa diferença é exatamente o que nosso mundo precisa", afirmou Alyse Nelson, presidente e CEO da Vital Voices. " Nossa parceria com o fundo Estée Lauder Emerging Leaders identificará líderes emergentes com uma visão ousada de mudanças positivas e fornecerá a eles as habilidades, a rede e os recursos necessários para tornar essa visão uma realidade".

Para saber mais sobre o fundo ELEL, visite esteelauder.com.

Sobre a Estée Lauder

A Estée Lauder é a marca principal da The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, uma das primeiras mulheres empreendedoras do mundo, a marca hoje continua seu legado de criar produtos de maquiagem e cuidados com a pele inovadores, sofisticados e de alto desempenho e fragrâncias icônicas, tudo infundido com uma profunda compreensão das necessidades e desejos das mulheres. Hoje, a Estée Lauder se envolve com clientes em mais de 150 países e territórios em todo o mundo e em dezenas de pontos de contato, desde lojas físicas a digitais. E cada um desses relacionamentos reflete consistentemente o poderoso e autêntico ponto de vista de mulher para mulher de Estée. Siga @esteelauder no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube.

Sobre o fundo Estée Lauder Emerging Leaders

O fundo Estée Lauder Emerging Leaders é um fundo de caridade da The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, uma instituição de caridade com sede nos EUA incorporada e isenta de impostos nos Estados Unidos da América.

Sobre a Vital Voices

Impulsionada pela verdade universal de que as mulheres são a chave para o progresso em suas comunidades e que as nações não podem avançar sem mulheres em posições de liderança, a Vital Voices Global Partnership investiu diretamente em mais de 20.000 agentes de mudança em 184 países e territórios nos últimos 24 anos. Ele forneceu apoio inicial para líderes que se tornaram ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, Jovens Poetas Laureados dos EUA, primeiros-ministros, inovadores premiados, defensores pioneiros dos direitos humanos e empreendedores sociais inovadores, incluindo Amanda Gorman, Malala Yousafzai e muito mais. Servindo como um "catalisador de empreendimentos", a organização sem fins lucrativos identifica líderes com uma visão ousada de mudança e faz parceria com eles para tornar essa visão uma realidade. Ele fornece conexões, maior capacidade, uma rede de pares, apoio financeiro, treinamento de habilidades e maior visibilidade para seu trabalho, que varia de violência baseada em gênero à crise climática e desigualdades econômicas. Siga @vitalvoices no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.

