Estée Lauder gründet Emerging Leaders Fund zur Förderung der nächsten Generation von Frauen, die Führung neu definieren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Estée Lauder, die Hauptmarke von The Estée Lauder Companies Inc. freut sich, die Einrichtung des Estée Lauder Emerging Leaders (ELEL) Fund bekannt geben zu können – eines Wohltätigkeitsfonds der Estée Lauder Companies Charitable Foundation. Der ELEL Fund hat sich dem Ziel verschrieben, Führung neu zu definieren, indem er eine neue Generation aufstrebender weiblicher Führungskräfte unterstützt und die geschlechtsspezifischen Stereotypen von Führung hinterfragt. Der Fonds unterstützt globale Organisationen, die Möglichkeiten für die Entwicklung von Führungspersönlichkeiten schaffen, unterstützende Gemeinschaften kultivieren und aufstrebende Führungskräfte fördert, die eine mutige Vision für den Wandel verfolgen.

Estée Lauder hat eine erste Investition in Höhe von 1 Mio. USD in den ELEL Fund getätigt, der Organisationen unterstützt, die diese Ziele teilen. Vital Voices, eine globale gemeinnützige Organisation, die in weibliche Führungskräfte investiert, wurde als erster Programmpartner des ELEL Fund bestimmt. Das Programm wird im Juli 2022 starten. Weitere Zuschüsse aus dem ELEL Fund werden im kommenden Jahr bekannt gegeben.

Global Leadership and Gender Report von Estée Lauder

Um ein umfassendes Verständnis der Wahrnehmung von Führung und geschlechtsspezifischen Vorurteilen rund um den Globus zu gewinnen, beauftragte die Marke Estée Lauder das internationale Marktforschungsinstitut Glocalities mit einer weltweiten Studie unter mehr als 5.700 Männern und Frauen in 11 Ländern. Der Untersuchung zufolge bestehen nach wie vor weit verbreitete geschlechtsspezifische Vorurteile und Stereotypen, doch beim Thema Führung schätzen Männer und Frauen die gleichen Qualitäten einer Führungskraft – Zuverlässigkeit, Integrität und Engagement, die nicht an das Geschlecht gebunden sind. Obwohl Führungsqualitäten wie Stärke und Entschlossenheit von Männern und Frauen gleichermaßen gewürdigt werden, werden sie stärker mit Männern in Verbindung gebracht. Die Studie zeigt Hindernisse und Lösungen auf, die für eine geschlechtergerechte Führung relevant sind.

Das Erbe von Estée Lauder

Als eine der führenden Prestige-Kosmetikmarken der Welt ist Estée Lauder bis heute von seiner Gründerin Estée Lauder und ihrem Glauben an die unendlichen Möglichkeiten einer Frau inspiriert. Der ELEL Fund wird den Einsatz der Marke für die Förderung von Frauen ausweiten, indem er einige der durch die Studie aufgedeckten geschlechtsspezifischen Vorurteile überwindet und die Wahrnehmung von Führungskräften verändert.

„ Das 75-jährige Erbe der Marke Estée Lauder zeigt, was eine visionäre Frau erreichen kann“, so Stéphane de La Faverie, Group President, The Estée Lauder Companies und Global Brand President, Estée Lauder und AERIN Beauty. „ Durch das Engagement des Estée Lauder Emerging Leaders Fund und seiner Programmpartner werden wir Frauen dabei helfen, an ihren Arbeitsplätzen und in ihrem Umfeld wichtige Beiträge zu leisten und eine Führungsrolle zu übernehmen. Wir wollen neu definieren, was es heißt, eine Führungskraft zu sein und was es braucht, um zu führen. Wir wollen weltweit mehr Frauen wie Estée Lauder in Führungspositionen sehen.“

Das VV Visionaries Leadership Program in Partnerschaft mit dem ELEL Fund

Der Estée Lauder Emerging Leaders Fund hat Vital Voices, eine globale gemeinnützige Organisation zur Förderung in weiblicher Führungskräfte, die sich den größten Herausforderungen der Welt stellen, als seinen ersten offiziellen Programmpartner und Empfänger von Fördermitteln ausgewählt. Mit dem gemeinsamen Ziel, Frauen zu fördern und Führung neu zu definieren, haben der ELEL Fund und Vital Voices ein spezielles Online- und Offline-Entwicklungsprogramm für aufstrebende Führungskräfte weltweit entwickelt. Die Teilnehmerinnen des Programms werden Mitglied der Vital Voices-Community von mehr als 20.000 Frauen in 184 Ländern, zu der auch die Estée Lauder Global Changemakerin Amanda Gorman gehört. Bewerbungen für die erste und zweite Kohorte werden ab sofort angenommen unter www.vitalvoices.org/program/visionaries.

„ Bei Vital Voices haben wir erlebt, dass Frauen auf eine andere Weise führen – eine Weise, die unsere Welt voranbringt“, berichtet Alyse Nelson, President und CEO bei Vital Voices. „ Unsere Partnerschaft mit dem Estée Lauder Emerging Leaders Fund wird aufstrebende Führungskräfte mit einer mutigen Vision für einen positiven Wandel auswählen und sie mit den Fähigkeiten, dem Netzwerk und den Ressourcen ausstatten, die sie zur Umsetzung dieser Vision benötigen.“

Weitere Informationen über den ELEL Fund finden Sie unter esteelauder.com.

Über Estée Lauder

Estée Lauder ist die Hauptmarke von The Estée Lauder Companies Inc. Die Marke, die von Estée Lauder gegründet wurde – einer der ersten Unternehmerinnen der Welt –, setzt heute ihre Tradition der innovativen, anspruchsvollen, leistungsstarken Hautpflege- und Makeup-Produkte und legendären Parfüme fort, die von einem tiefen Verständnis der Anforderungen und Wünsche von Frauen zeugen. Heute engagiert sich Estée Lauder mit Frauen in mehr als 150 Ländern und Märkten weltweit und an Dutzenden von Touchpoints – vom Ladengeschäft bis zum Internet. Und in all diesen Beziehungen spiegelt sich die dynamische und authentische Frau-zu-Frau-Perspektive wider. Folge @esteelauder auf Instagram, Facebook, Twitter, TikTok und YouTube.

Über den Estée Lauder Emerging Leaders Fund

Der Estée Lauder Emerging Leaders Fund ist ein Wohltätigkeitsfonds der Estée Lauder Companies Charitable Foundation, einer in den USA gegründeten und steuerbefreiten Wohltätigkeitsorganisation.

Über Vital Voices

Mit dem Leitbild der universellen Wahrheit, dass die Förderung von Frauen den Fortschritt der gesamten Gesellschaft bestimmt und Nationen ohne Frauen in Führungspositionen nicht vorankommen, hat Vital Voices Global Partnership in den vergangenen 24 Jahren in mehr als 20.000 Changemaker in 184 Ländern und Territorien investiert. Vital Voices hat Führungspersönlichkeiten frühzeitig unterstützt, die später Friedensnobelpreisträger, Youth Poet Laureates in den USA, preisgekrönte Innovatoren, bahnbrechende Menschenrechtsverteidiger und bahnbrechende soziale Unternehmer wurden, darunter Amanda Gorman, Malala Yousafzai und viele andere. Als „Risikokatalysator“ sucht die gemeinnützige Organisation nach Führungspersönlichkeiten mit einer mutigen Vision für den Wandel und kooperiert mit ihnen bei der Umsetzung dieser Vision. Sie bietet Verbindungen, zusätzliche Kapazitäten, ein Peer-Netzwerk, finanzielle Unterstützung, Schulungen und eine erhöhte Sichtbarkeit für ihre Arbeit, die von geschlechtsspezifischer Gewalt über die Klimakrise bis hin zu wirtschaftlicher Ungerechtigkeit reicht. Folgen Sie @vitalvoices auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und YouTube.

