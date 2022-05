New England Biolabs zet samenwerking met ABEC op het gebied van microbiële fermentatie voort

BETHLEHEM, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--ABEC, een wereldwijde leverancier van technische oplossingen en diensten voor biotechproductie, kondigde vandaag aan dat het meerdere roestvrijstalen fermentatoren van 40 liter levert aan New England Biolabs® (NEB®), ter ondersteuning van hun fermentatie met hoge dichtheid van recombinante Escherichia coli en Pichia pastoris. NEB heeft opnieuw gekozen voor ABEC, op basis van de recente succesvolle levering van roestvrijstalen fermentatoren van 400 en 1.000 liter aan zijn productiefaciliteiten in Ipswich en Rowley, Massachusetts.

De fermentatoren van 40 liter lijken zowel qua ontwerp als prestaties op de grotere ABEC-fermentatoren, waardoor NEB multidimensionaal experimenteel onderzoek kan uitvoeren ter optimalisatie van de fermentatieprocessen. NEB, wereldwijd een leverancier bij uitstek voor wetenschappelijk onderzoekers, produceert meer dan 500 eiwitten voor onderzoek en IVD-markten. Het maatwerk van ABEC en het kunnen leveren van betrouwbare fermentatoren van hoge kwaliteit zijn van essentieel belang voor NEB om geavanceerde eiwitten te kunnen leveren aan de wetenschappelijke gemeenschap en tegelijkertijd te voldoen aan de hoogste normen op het gebied van productkwaliteit.

“Met de fermentatoren van 40 l van ABEC kan New England Biolabs een naadloze overgang van ontwikkeling naar productie faciliteren,” aldus Maurice Southworth, Executive Director of Production bij New England Biolabs. “Dankzij de voortdurende steun van ABEC kunnen we onze fermentatiecapaciteiten vergroten terwijl we ons productaanbod blijven uitbreiden naar nieuwe onderzoeksgebieden”

“We kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking met New England Biolabs op het gebied van fermentatie,” vertelde Scott Pickering, CEO en bestuursvoorzitter van ABEC. “We waarderen hun vertrouwen en blijven ons inzetten voor hun succes.”

Over ABEC

Sinds 1974 is ABEC een wereldleider in het leveren van technische procesoplossingen en -diensten voor productie in de biotechindustrie. Een meerderheid van 's werelds farmaceutische en biotechbedrijven zijn ABEC-klanten; veel van de toonaangevende therapieën van vandaag de dag worden vervaardigd met gebruikmaking van processen en apparatuur die zijn ontworpen, geproduceerd, geïnstalleerd en onderhouden door ABEC. De unieke waarde van ABEC is gebaseerd op een lange ervaring, volledige interne capaciteiten, een op maat gemaakte, flexibele aanpak en geloofwaardigheid op lange termijn. Of het nu gaat om het toevoegen van capaciteit of het verbeteren van bestaande faciliteiten, de kant-en-klare oplossingen en ondersteunende diensten van ABEC verlagen de totale kosten en time-to-market en leveren maximale productiviteit. Ga voor meer informatie over ABEC naar abec.com, e-mail info@abec.com en volg ons op LinkedIn.

Over New England Biolabs

New England Biolabs, Inc. (NEB), opgericht in het midden van de jaren zeventig, is marktleider op het gebied van de ontdekking en productie van enzymen voor toepassing in de moleculaire biologie en biedt momenteel de grootste selectie recombinante en native enzymen voor genomisch onderzoek. NEB blijft zijn productaanbod uitbreiden naar gebieden die verband houden met PCR, genexpressie, monstervoorbereiding voor de nieuwste soort sequencing, synthetische biologie, glycobiologie, epigenetica en RNA-analyse. Bovendien richt NEB zich op het versterken van allianties die het mogelijk maken dat nieuwe technologieën belangrijke marktsectoren te bereiken, waaronder de ontwikkeling van moleculaire diagnostiek. New England Biolabs is een particulier bedrijf met hoofdkantoor in Ipswich, Massachusetts, en beschikt over een uitgebreid wereldwijd distributienetwerk van exclusieve distributeurs, agenten en acht dochterondernemingen in Australië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Japan, Singapore en Groot-Brittannië. Ga voor meer informatie over New England Biolabs naar www.neb.com. NEB® en NEW ENGLAND BIOLABS® zijn gedeponeerde handelsmerken van New England Biolabs, Inc.

