New England Biolabs et ABEC poursuivent leur partenariat en matière de fermentation microbienne

BETHLEHEM, Pennsylvanie (États-Unis)--(BUSINESS WIRE)--ABEC, le fournisseur mondial de solutions et de services d'ingénierie destinés au secteur manufacturier de l'industrie biotechnologique, a annoncé ce jour la livraison à New England Biolabs® (NEB®), de plusieurs bioréacteurs en acier inoxydable de 40 litres qui renforceront les capacités de cette dernière en fermentation haute densité d'Escherichia coli et de Pichia pastoris. NEB a de nouveau choisi ABEC suite à la récente livraison très satisfaisante de bioréacteurs en acier inoxydable de 400 et 1 000 litres pour ses installations de fabrication à Ipswich et Rowley (Massachusetts) aux États-Unis.

Répliques à plus grande échelle des bioréacteurs d’ABEC tant du point de vue conception que performances, les nouveaux bioréacteurs de 40 litres vont permettre à NEB de mener des études expérimentales multidimensionnelles d’optimisation de ses processus de fermentation. NEB, fournisseur par excellence des chercheurs et scientifiques du monde entier, produit plus de 500 protéines pour les marchés de la recherche et du diagnostic in vitro. L'approche personnalisée d'ABEC et sa capacité à fournir des bioréacteurs fiables et de haute qualité sont essentielles pour aider NEB à fournir des protéines avancées à la communauté scientifique tout en respectant les normes les plus élevées de qualité des produits.

«Grâce aux bioréacteurs 40 litres d'ABEC, New England Biolabs va améliorer de manière décisive le passage du développement à la production, a déclaré Maurice Southworth, directeur de la production chez New England Biolabs. Le soutien continu d'ABEC nous permet d'augmenter nos capacités de fermentation en ce moment où nous continuons d’élargir notre offre de produits dans de nouveaux domaines de recherche.»

«Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat de fermentation avec New England Biolabs, a déclaré Scott Pickering, PDG d'ABEC. Nous sommes honorés par leur confiance et restons déterminés à soutenir leur succès.»

À propos d’ABEC

Depuis 1974, ABEC est un leader mondial des solutions et services d'ingénierie destinés au secteur manufacturier de l'industrie biotechnologique. La plupart des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde sont des clientes d'ABEC. De nombreux traitements de pointe sont développés grâce à des procédés et des équipements conçus, fabriqués, installés et entretenus par ABEC. La valeur exceptionnelle d'ABEC repose sur sa longue expérience, ses capacités internes exhaustives, son approche personnalisée et flexible, et sa crédibilité à long terme. Qu’il s’agisse d’accroître ou d’améliorer les capacités ou les installations existantes, les solutions clés en main et les services de soutien proposés par ABEC réduisent le coût global et le délai de mise sur le marché tout en garantissant une productivité maximale. Pour plus d’informations sur ABEC, rendez-vous sur le site Web abec.com, contactez-nous à l'adresse e-mail info@abec.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de New England Biolabs

Fondée au milieu des années 1970, New England Biolabs, Inc. (NEB) est une entreprise leader en matière de découverte et de production d'enzymes pour les applications de biologie moléculaire. NEB propose maintenant la plus vaste sélection d'enzymes recombinantes et natives pour la recherche génomique. La Société continue d'élargir son offre de produits dans des domaines de la PCR, l'expression des gènes, la préparation d'échantillons pour le séquençage de nouvelle génération, la biologie synthétique, la glycobiologie, l'épigénétique et l'analyse de l'ARN. Par ailleurs, NEB s’emploie à renforcer les alliances qui permettent aux nouvelles technologies d'atteindre des secteurs clés du marché, notamment le développement de diagnostics moléculaires. New England Biolabs est une société privée dont le siège est à Ipswich (Massachusetts, États-Unis) et dispose d'un vaste réseau de distribution mondial de distributeurs exclusifs et d'agents. La Société compte huit filiales situées en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, au Japon, à Singapour et au Royaume-Uni. Pour plus d'informations sur New England Biolabs, rendez-vous sur www.neb.com. NEB® et NEW ENGLAND BIOLABS® sont des marques déposées de New England Biolabs, Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.