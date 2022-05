New England Biolabs continua la partnership stretta con ABEC riguardante la fermentazione microbica

BETHLEHEM, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--ABEC, leader mondiale nello sviluppo di servizi e soluzioni industriali per la produzione nel settore della biotecnologia, oggi ha annunciato di avere consegnato vari fermentatori in acciaio inox da 40 litri a New England Biolabs® (NEB®), sostenendone ulteriormente le capacità di fermentazione ad alta densità di Escherichia coli e Pichia pastoris per tecniche di ricombinazione. NEB ha di nuovo scelto ABEC in base alla recente consegna senza alcun problema di fermentatori in acciaio inox da 400 e 1.000 litri ai suoi stabilimenti di produzione di Ipswich e Rowley, Massachusetts.

I fermentatori da 40 litri duplicheranno i fermentatori ABEC su scala più grande, consentendo a NEB di condurre studi sperimentali multidimensionali volti a ottimizzare i processi di fermentazione. NEB, un fornitore di elezione globale per ricercatori scientifici, produce oltre 500 proteine per i settori IVD e della ricerca. L’approccio personalizzato di ABEC e la sua capacità di consegna di fermentatori affidabili, di alta qualità sono essenziali per appoggiare NEB nell’offrire proteine avanzate alla comunità scientifica mentre soddisfa i massimi standard di qualità del prodotto.

“I fermentatori da 40 litri di ABEC consentiranno a New England Biolabs di facilitare una transizione regolare dallo sviluppo alla produzione”, spiega Maurice Southworth, Direttore esecutivo produzione presso New England Biolabs. “Il supporto continuo di ABEC ci mette in grado di potenziare le nostre capacità di fermentazione mentre continuiamo a espandere la gamma di prodotti offerti in nuove aree di ricerca”.

“Guardiamo con fiducia al proseguimento della partnership stretta con New England Biolabs riguardante la fermentazione”, aggiunge Scott Pickering, Ceo e Presidente del CdA di ABEC. “Apprezziamo la loro fiducia e rimaniamo impegnati a sostenerne il successo”.

Informazioni su ABEC

Sin dal 1974 ABEC è leader mondiale nello sviluppo di servizi e soluzioni industriali per la produzione nel settore della biotecnologia. La maggior parte delle società biotecnologiche e farmaceutiche al mondo sono clienti di ABEC e molte delle odierne terapie all’avanguardia sono realizzate mediante processi e apparecchiature progettate, fabbricate, installate e manutenute da ABEC. Il valore unico di ABEC è basato sulla sua lunga esperienza, le capacità interne complete, un approccio flessibile, personalizzato e la credibilità a lungo termine. Che si tratti di ampliare la capacità produttiva o migliorare gli impianti attuali, le soluzioni chiavi in mano di ABEC e i suoi servizi di assistenza riducono il costo complessivo e il time-to-market, al tempo stesso assicurando la massima produttività. Per saperne di più su ABEC visitare abec.com, inviare un’email a info@abec.com e seguirci su LinkedIn.

Informazioni su New England Biolabs

Fondata alla metà degli anni Settanta, New England Biolabs, Inc. (NEB) è leader nella scoperta e produzione di enzimi per applicazioni di biologia molecolare e ora offre la più grande scelta di enzimi nativi e ricombinanti per la ricerca genomica. NEB continua ad ampliare la gamma di prodotti offerta in aree correlate a varie tecniche – PCR, espressione genica, preparazione di campioni per il sequenziamento di nuova generazione, biologia sintetica, glicobiologa, epigenetica e analisi dell’RNA. Inoltre, NEB è concentrata sul rafforzare alleanze che consentano a nuove tecnologie di raggiungere segmenti essenziali del mercato, compreso lo sviluppo della diagnostica molecolare. New England Biolabs è una società a proprietà privata con sede a Ipswich, Massachusetts e si avvale di una rete di distribuzione internazionale consistente di distributori esclusivi, agenti e otto affiliate situate in Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, a Singapore e nel Regno Unito. Per maggiori informazioni su New England Biolabs visitare www.neb.com. NEB® e NEW ENGLAND BIOLABS® sono marchi di fabbrica registrati di New England Biolabs, Inc.

