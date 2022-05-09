New England Biolabs继续就微生物发酵与ABEC进行合作

宾夕法尼亚州伯利恒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为生物技术制造提供工程化解决方案和服务的全球供应商ABEC今天宣布，公司正在向New England Biolabs® (NEB®)提供多个40L不锈钢发酵罐，以进一步支持其重组大肠杆菌(Escherichia coli)和巴斯德毕赤酵母(Pichia pastoris)的高密度发酵。ABEC最近向NEB位于马萨诸塞州伊普斯威奇(Ipswic)和罗利(Rowley)的生产设施成功交付了多个400L和1000L不锈钢发酵罐，并在此基础之上再次获得NEB青睐。

这些40L发酵罐将在设计和性能上借鉴更大容量的ABEC发酵罐，使NEB能够进行多维实验研究，以优化其发酵过程。NEB是科研人员的全球首选供应商，面向研究和体外诊断(IVD)市场生产超过500种蛋白质。ABEC的定制化方法和供应优质可靠发酵罐的能力，对于NEB向科学界提供先进蛋白质至关重要，同时使NEB的产品能够满足最高质量标准。

New England Biolabs生产部执行主任Maurice Southworth表示：“ABEC的40L发酵罐将使New England Biolabs能够促进从开发到生产的无缝过渡。随着我们继续将产品扩展到新的研究领域，ABEC的持续支持将帮助我们提高自身发酵能力。”

ABEC董事长兼首席执行官Scott Pickering表示：“我们期待着与New England Biolabs继续就发酵技术进行合作。衷心感谢他们的信任和信心，我们将一如既往地支持他们取得成功。”

关于ABEC

自1974年以来，ABEC一直是为全球生物制药行业提供工艺流程解决方案和服务方面的领导者。全球制药企业和生物技术公司中的大多数都是ABEC的客户；当今很多主流药物均由ABEC设计、制造、安装、并服务的工艺设备所生产。ABEC独一无二的价值来自于其多年的经验积累、完整的内部能力、定制化的灵活方法以及长期的信誉。无论是通过增加产能还是改进现有设施，ABEC的整体解决方案和支持服务都能够降低总体成本并缩短产品上市时间，同时帮助释放全部生产潜力。如需了解有关ABEC的更多信息，请访问abec.com，或发送电子邮件至info@abec.com并在LinkedIn上关注我们。

关于New England Biolabs

New England Biolabs, Inc. (NEB)成立于20世纪70年代中期，是面向分子生物学应用领域发现和生产酶方面的行业领导者，当前可为基因组研究提供最多的重组酶和天然酶选择。NEB正在不断将其产品扩展到与PCR、基因表达、新一代测序的样品制备、合成生物学、糖生物学、表观遗传学和RNA分析有关的领域。此外，NEB专注于加强联盟工作，使包括分子诊断开发在内的新技术能够进入关键市场领域。New England Biolabs是一家私人控股公司，总部设在马萨诸塞州伊普斯威奇，通过位于澳大利亚、加拿大、中国、法国、德国、日本、新加坡和英国的独家经销商、代理商和八个子公司组成的网络，在全球范围内拥有广泛的分销渠道。如需了解有关New England Biolabs的更多信息，请访问www.neb.com。NEB®和NEW ENGLAND BIOLABS®是New England Biolabs, Inc.的注册商标。

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